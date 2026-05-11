12 травня 2026 року — вівторок. 1538-й день війни в Україні.

Завтра, 12 травня, віряни святкують День пам’яті святих Епіфанія і Германа. Ревні служителі віри, які присвятили своє життя Богові, молитві та духовному наставництву. Вони прославилися благочестям, мудрістю та непохитною відданістю християнським цінностям. Їх згадують як приклад смирення, стійкості у випробуваннях і щирого служіння людям. Пам’ять про них віряни вшановують молитвою, просячи духовної підтримки та заступництва.

12 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичних сестер. Саме цього дня народилася Флоренс Найтінгейл — засновниця сучасної системи сестринської справи, яка зробила величезний внесок у розвиток медицини та догляду за пацієнтами. Свято започаткувала Міжнародна рада медсестер, щоб вшанувати працю фахівців, які щодня рятують життя, підтримують хворих і допомагають лікарям у лікуванні.

Також 12 травня Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію. Його мета — привернути увагу до цього хронічного захворювання, яке супроводжується поширеним болем у м’язах і суглобах, втомою, порушенням сну, зниженням концентрації та іншими симптомами. Фіброміалгія часто залишається малопомітною для оточення, адже її прояви не завжди видно зовні. Через це багато людей стикаються з нерозумінням та труднощами у встановленні діагнозу. Саме тому день обізнаності покликаний поширювати знання про захворювання, підтримувати пацієнтів і наголошувати на важливості своєчасної медичної допомоги.

А ще 12 травня Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні захворювання. Його мета — привернути увагу до людей, які живуть із тривалими недугами, що впливають на імунну та нервову системи, а також підвищити рівень розуміння цих станів у суспільстві. До таких захворювань можуть належати аутоімунні розлади, синдром хронічної втоми, міалгічний енцефаломієліт, розсіяний склероз та інші стани, які суттєво змінюють якість життя людини. Часто вони супроводжуються виснаженням, болем, порушенням концентрації, рухливості чи роботи внутрішніх органів.

12 травня святкують Міжнародний день здоров’я рослин. Це свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб наголосити на важливості захисту рослин для життя людей, продовольчої безпеки та збереження довкілля. Здорові рослини є основою екосистеми: вони забезпечують кисень, очищують повітря, слугують їжею для людей і тварин, а також підтримують економіку багатьох країн через сільське господарство. Водночас рослинам загрожують шкідники, хвороби, зміни клімату та забруднення навколишнього середовища.

Також 12 травня Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт. Його мета — підвищити обізнаність про це складне хронічне захворювання, яке також часто називають синдромом хронічної втоми. Міалгічний енцефаломієліт може супроводжуватися сильною виснаженістю, яка не минає після відпочинку, болем у м’язах, порушенням сну, проблемами з концентрацією, пам’яттю та погіршенням стану після фізичного чи розумового навантаження. Хвороба суттєво впливає на якість життя людини та повсякденну активність.

12 травня святкують День екологічної освіти. Це важлива дата, покликана нагадати суспільству про значення екологічних знань, відповідального ставлення до природи та формування корисних звичок для збереження довкілля. Мета цього дня — популяризувати екологічну культуру серед дітей і дорослих, навчати ощадливому використанню природних ресурсів, сортуванню відходів, збереженню води та енергії. Саме через освіту люди вчаться розуміти вплив своїх дій на навколишній світ.

