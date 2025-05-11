Яке свято 12 травня 2025 року / © ТСН

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12 травня 2025 року — понеділок. 1174-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 травня, віряни святкують день пам’яті святих Епіфанія і Германа. Святий Епіфаній був визначним богословом і церковним діячем IV століття, який усе своє життя присвятив обороні християнської віри від хибних учень. Народився в Палестині, ще в юності захопився чернечим життям і вирушив на подвиги до єгипетських монастирів, де перейняв сувору аскетичну традицію. Після повернення заснував монастир, у якому сам навчав і наставляв братію.

Згодом його обрали єпископом міста Саламін на острові Кіпр, де він провів понад тридцять років як ревний пастир і непохитний захисник істинної віри. Епіфаній енергійно виступав проти поширених у той час єресей — зокрема аріанства та орігенізму, вбачаючи в них небезпеку для єдності Церкви. Його головна праця — Панаріон, або “Скриня ліків”, є своєрідним довідником із викриття єресей і водночас захистом православного вчення.

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Святий Герман увійшов в історію як один із найсміливіших і найпослідовніших захисників християнської традиції в добу жорстких випробувань. Народжений у впливовій родині у Візантії, він зрікся світської слави, обравши шлях духовного служіння.

Уже на посаді патріарха Константинополя Герман виявив велику мужність, коли відкрито виступив проти імператора Лева Ісавра, котрий розпочав гоніння на шанування ікон. У час, коли багатьох єпископів примушували мовчати або змінити свої переконання, Герман залишався твердим і незламним. Через незгоду з імператором його усунули з патріаршого престолу, після чого він провів решту життя у вигнанні.

Його вшановують як страждальця за правду, який не поступився тискові влади й залишився вірним святій традиції Церкви.

Що не можна робити 12 травня

Не слід працювати фізично, особливо в землі — в народі вірили, що це може накликати невдачі або хвороби.

Не можна починати будь-які важливі справи — важливо попросити у святих про допомогу через молитву.

Забороняється пліткувати — Епіфаній був вчителем істини, у цей день застерігали від пустослів’я, лукавства, наклепів — аби не зневажити святість словами.

Народні прикмети і традиції на 12 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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грім цього дня — до спекотного літа з бурями;

дощ 12 травня — на врожайне літо;

сонячний день — до ясної та теплої погоди на весь тиждень;

прохолодне повітря зранку — літо буде з “перепадами”;

вітер на Епіфанія — на неврожай ячменю;

якщо багато роси вранці — літо буде рясне на дощі.

Багато роси вранці — літо буде рясне на дощі / © unsplash.com

В народі 12 травня носило назву Дев’ять цілителів. У народі цей день сприймали як особливо сприятливий для зцілення. Зокрема, збирали цілющі трави, вважаючи, що 12 травня вони мають особливу силу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 травня

Які завтра іменини: Герман.

Талісманом людини, народженої 12 травня є циркон. Із сивої давнини його вважали знаком величі та панування. Цей камінь нерідко прикрашав одяг або персні мудреців, які вбачали в ньому джерело сили, прозорливості та внутрішньої гідності.

Цього дня народилися:

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1936 рік — Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка;

1982 рік — Віталій Доніка, український хокеїст;

1994 рік — Юрій Семенюк, український волейболіст.

Пам’ятні дати 12 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 травня:

996 рік — в Києві освячено першу кам’яну церкву на Русі — Десятинну;

1311 рік — в Інквізиції у Франції публічно стратили 54 лицарів Ордену тамплієрів;

1364 рік — у Кракові засновано Ягеллонський університет;

1497 рік — Папа римський відлучив від Церкви флорентійського ченця Джироламо Савонаролу за єресь;

1551 рік — в Лімі, на базі монастирської школи Домініканського ордена, відкрито університет Сан-Маркос — перший університет на американському континенті;

1881 рік — Франція встановила протекторат над Тунісом;

1926 рік — в Польщі розпочався Травневий переворот, що призвів до встановлення авторитарного режиму Санації;

1926 рік — Руаль Амундсен і Умберто Нобіле здійснили політ на дирижаблі через Північний полюс;

1929 рік — у Львові створена організація західноукраїнських письменників “Горно”, що підтримувала марксистські та радянофільські погляди;

1937 рік — компанія Бі-Бі-Сі здійснила першу в історії телетрансляцію: показано церемонію коронації короля Георга VI;

1954 рік — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО;

1993 рік — Естонію прийняли до Ради Європи;

1994 рік — Азербайджан і Нагірно-Карабаська Республіка припинили бойові дії згідно з Бішкекським протоколом;

2004 рік — в англіканській церкві запровадили посаду вебсвященика, що опікується приходом в Мережі;

2007 рік — Андрій Данилко зайняв друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 травня святкують Міжнародний день медичних сестер / © unsplash.com

12 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я рослин. Він був встановлений з ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), щоб привернути увагу до захисту рослин від хвороб, шкідників та інших загроз, що можуть загрожувати сільському господарству та екосистемам планети. Цей день наголошує на важливості охорони здоров’я рослин для підтримки продовольчої безпеки, захисту біорізноманіття та сталого розвитку.

Також 12 травня Міжнародний день поширення інформації про міалгічний енцефаломієліт. День спрямований на підвищення обізнаності про таке складне і маловивчене захворювання, як міалгічний енцефаломієліт (МЕ), відоме також як хронічний втомний синдром. Міалгічний енцефаломієліт (МЕ) — це хронічне захворювання, яке проявляється в постійній втомі, болях у м’язах, порушеннях когнітивних функцій і розладах сну. Причини МЕ досі залишаються не зовсім зрозумілими, і хвороба часто важко діагностується через відсутність чітких тестів. Проте її вплив на життя пацієнтів може бути катастрофічним, обмежуючи їхню здатність працювати, навчатися або здійснювати повсякденні дії.

А ще 12 травня Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію. Він має на меті підвищити обізнаність про це хронічне захворювання, яке спричиняє численні болі в м’язах, втомленість і когнітивні порушення. Фіброміалгія — це хронічний стан, який виявляється у вигляді постійних болів у м’язах, суглобах та зв’язках. Пацієнти часто відчувають велику втому, мають порушення сну, проблеми з пам’яттю та концентрацією. Хоча точні причини фіброміалгії ще не вивчені до кінця, вважається, що порушення в обробці болю в нервовій системі може бути однією з основних причин хвороби. Цей стан може значно обмежувати фізичну активність і якість життя пацієнтів.

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12 травня святкують Міжнародний день медичних сестер. День присвячений вшануванню праці медсестер і наголошенню на їхньому внеску в систему охорони здоров’я. Цей день обраний на честь Флоренс Найтінгейл, піонерки медсестринства, яка значно змінила підходи до догляду за хворими в середині XIX століття. Цей день з’явився після того, як Флоренс Найтінгейл започаткувала сучасні методи медсестринства. Її реформи під час Кримської війни значно підвищили ефективність догляду за пораненими солдатами та заклали основи професії, яку сьогодні ми знаємо як медсестринство.

Також 12 травня Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні захворювання. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість ранньої діагностики, покращення лікування та підтримку людей, які живуть з цими захворюваннями. Ці хвороби вражають імунну або нервову систему людини, часто мають тривалий характер і потребують постійного лікування. Вони можуть бути дуже важкими, оскільки значно впливають на фізичне та психологічне благополуччя.

А ще 12 травня Всесвітній тиждень обізнаності про солі. Це глобальна ініціатива, яка проводиться щорічно в перший тиждень травня з метою інформування громадськості про шкоду надмірного споживання солі. Основна мета цього заходу — підвищити рівень обізнаності щодо того, як надлишок натрію в раціоні може негативно позначитись на здоров’ї, зокрема на серцево-судинній системі, спричиняючи підвищення тиску, інсульти та інші захворювання.