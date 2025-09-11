Яке свято 12 вересня 2025 року / © ТСН

12 вересня 2025 року — п’ятниця. 1297-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Автонома. Святий Автоном жив у перші століття християнства, у період, коли християнська віра піддавалася гонінням з боку римської влади. Він був священиком і активно проповідував християнство серед людей, підтримуючи їх у духовному житті.

Його особливістю було поєднання пастирського служіння та особистої аскези. Автоном не лише навчав вірян, а й сам ревно дбав про духовний розвиток та моральну чистоту. Священномученик Автоном постраждав за віру в Христа, коли римська влада почала переслідувати християн. Він відмовився приносити жертви ідолам та зректися Христа, за що був ув’язнений і підданий жорстоким тортурам. У кінцевому підсумку він прийняв мученицьку смерть, залишаючи по собі приклад непохитної віри.

Що не можна робити 12 вересня

Не слід починати жодної важливої справи — день вважається “неспокійним”.

Не можна лаятися, сваритися — конфлікти цього дня вважаються небезпечними для здоров’я.

Забороняється їсти багато важкої їжі — надмірне переїдання впливає на самопочуття.

Народні прикмети і традиції на 12 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці велика роса — до гарного урожаю ягід та грибів;

ясний світанок — до теплого і сонячного дня;

південний вітер — осінь буде затяжною та теплою;

на заході сонця червонувате небо — чекайте на гарну погоду наступного дня;

листя почало активно жовтіти — до холодної осені.

12 вересня листя почало активно жовтіти — до холодної осені / © unsplash.com

В народі 12 вересня носило назву Осінній Автоном. Це був період, коли починали активно збирати урожай і готуватися до осені.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 вересня

Які завтра іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. Від давніх часів вважалося, що цей камінь сприяє глибокій медитації та внутрішній концентрації. Йому також приписували здатність знімати тривогу, розганяти страхи та заспокоювати розум.

Цього дня народилися:

1892 рік — Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев’яної різьби;

1965 рік — Євген Аліпов, український хокеїст і тренер;

1994 рік — Еліна Світоліна, українська тенісистка.

Пам’ятні дати 12 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 вересня:

490 рік до н. е. — під час греко-перських війн відбувається Марафонська битва: грецькі війська під проводом Мільтіада здобувають визначну перемогу над військами Дарія I;

1504 рік — Христофор Колумб завершує четверте і останнє плавання, вирушивши з Америки до Іспанії;

1683 рік — у Віденській битві об’єднане військо Священної Римської імперії та Речі Посполитої під командуванням Яна III Собеського завдає поразки османській армії;

1789 рік — французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер своєї газети “Друг народу”;

1898 рік — у Києві відкриває свої двері Київський політехнічний інститут;

1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії, відомий як Балтійська Антанта;

1940 рік — біля селища Монтіньяк у Франції четверо місцевих підлітків відкривають печеру з настінними малюнками віком 15–17 тисяч років, які нині вважаються однією з найцінніших колекцій доісторичного живопису раннього палеоліту;

1944 рік — на територію Німеччини вступають перші американські війська;

1953 рік — пів року після смерті Йосипа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР стає Микита Хрущов;

1958 рік — компанія Texas Instruments створює першу мікросхему;

1990 рік — підписують договір про остаточне врегулювання питань щодо Німеччини;

1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік — у Харкові відбувається перший концерт легендарного гурту Queen в Україні, який відвідує близько 350 тисяч глядачів.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 вересня Всесвітній день дельфінів / © unsplash.com

12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Це професійне свято військових, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі (РЕБ) — важливому складнику сучасних збройних конфліктів. Мета свята — підкреслити роль та значення фахівців РЕБ у забезпеченні обороноздатності країни.

Також 12 вересня Всесвітній день дельфінів. Він присвячений захисту дельфінів та підвищенню обізнаності про загрози, з якими вони стикаються у природі. Мета свята — показати важливість збереження дельфінів і морських екосистем. Проводяться освітні заходи: лекції, виставки, вебінари та відеопрезентації про дельфінів.

А ще 12 вересня Міжнародний день в’язання гачком. Це свято об’єднує любителів рукоділля з усього світу, які захоплюються мистецтвом створення виробів гачком. В’язання гачком існує понад 400 років і походить із Європи. Ця техніка дозволяє створювати як просту практичну одежу, так і складні декоративні вироби.

12 вересня святкують Міжнародний день усвідомленності. Це свято покликане привернути увагу людей до практики усвідомленості та важливості психічного і емоційного здоров’я. Заохотити людей жити у моменті, відчувати і усвідомлювати свої думки, емоції та дії. Підвищити обізнаність про користь медитації, концентрації та усвідомлених практик для здоров’я та добробуту.

Також 12 вересня Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй зі співпраці Південь-Південь. Це свято присвячене розвитку співпраці між країнами Глобального Півдня — державами, що розвиваються, для спільного вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Його мета полягає в тому, щоб підкреслити важливість солідарності та взаємної допомоги між країнами, що розвиваються.