Яке завтра, 12 вересня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 12 вересня, День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Автонома. До Нового року залишилося 110 днів.
12 вересня 2025 року — п’ятниця. 1297-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 12 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Автонома. Святий Автоном жив у перші століття християнства, у період, коли християнська віра піддавалася гонінням з боку римської влади. Він був священиком і активно проповідував християнство серед людей, підтримуючи їх у духовному житті.
Його особливістю було поєднання пастирського служіння та особистої аскези. Автоном не лише навчав вірян, а й сам ревно дбав про духовний розвиток та моральну чистоту. Священномученик Автоном постраждав за віру в Христа, коли римська влада почала переслідувати християн. Він відмовився приносити жертви ідолам та зректися Христа, за що був ув’язнений і підданий жорстоким тортурам. У кінцевому підсумку він прийняв мученицьку смерть, залишаючи по собі приклад непохитної віри.
Що не можна робити 12 вересня
Не слід починати жодної важливої справи — день вважається “неспокійним”.
Не можна лаятися, сваритися — конфлікти цього дня вважаються небезпечними для здоров’я.
Забороняється їсти багато важкої їжі — надмірне переїдання впливає на самопочуття.
Народні прикмети і традиції на 12 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
вранці велика роса — до гарного урожаю ягід та грибів;
ясний світанок — до теплого і сонячного дня;
південний вітер — осінь буде затяжною та теплою;
на заході сонця червонувате небо — чекайте на гарну погоду наступного дня;
листя почало активно жовтіти — до холодної осені.
В народі 12 вересня носило назву Осінній Автоном. Це був період, коли починали активно збирати урожай і готуватися до осені.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 вересня
Які завтра іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.
Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. Від давніх часів вважалося, що цей камінь сприяє глибокій медитації та внутрішній концентрації. Йому також приписували здатність знімати тривогу, розганяти страхи та заспокоювати розум.
Цього дня народилися:
1892 рік — Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев’яної різьби;
1965 рік — Євген Аліпов, український хокеїст і тренер;
1994 рік — Еліна Світоліна, українська тенісистка.
Пам’ятні дати 12 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 12 вересня:
490 рік до н. е. — під час греко-перських війн відбувається Марафонська битва: грецькі війська під проводом Мільтіада здобувають визначну перемогу над військами Дарія I;
1504 рік — Христофор Колумб завершує четверте і останнє плавання, вирушивши з Америки до Іспанії;
1683 рік — у Віденській битві об’єднане військо Священної Римської імперії та Речі Посполитої під командуванням Яна III Собеського завдає поразки османській армії;
1789 рік — французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер своєї газети “Друг народу”;
1898 рік — у Києві відкриває свої двері Київський політехнічний інститут;
1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії, відомий як Балтійська Антанта;
1940 рік — біля селища Монтіньяк у Франції четверо місцевих підлітків відкривають печеру з настінними малюнками віком 15–17 тисяч років, які нині вважаються однією з найцінніших колекцій доісторичного живопису раннього палеоліту;
1944 рік — на територію Німеччини вступають перші американські війська;
1953 рік — пів року після смерті Йосипа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР стає Микита Хрущов;
1958 рік — компанія Texas Instruments створює першу мікросхему;
1990 рік — підписують договір про остаточне врегулювання питань щодо Німеччини;
1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;
2008 рік — у Харкові відбувається перший концерт легендарного гурту Queen в Україні, який відвідує близько 350 тисяч глядачів.
Яке завтра свято в Україні і світі
12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Це професійне свято військових, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі (РЕБ) — важливому складнику сучасних збройних конфліктів. Мета свята — підкреслити роль та значення фахівців РЕБ у забезпеченні обороноздатності країни.
Також 12 вересня Всесвітній день дельфінів. Він присвячений захисту дельфінів та підвищенню обізнаності про загрози, з якими вони стикаються у природі. Мета свята — показати важливість збереження дельфінів і морських екосистем. Проводяться освітні заходи: лекції, виставки, вебінари та відеопрезентації про дельфінів.
А ще 12 вересня Міжнародний день в’язання гачком. Це свято об’єднує любителів рукоділля з усього світу, які захоплюються мистецтвом створення виробів гачком. В’язання гачком існує понад 400 років і походить із Європи. Ця техніка дозволяє створювати як просту практичну одежу, так і складні декоративні вироби.
12 вересня святкують Міжнародний день усвідомленності. Це свято покликане привернути увагу людей до практики усвідомленості та важливості психічного і емоційного здоров’я. Заохотити людей жити у моменті, відчувати і усвідомлювати свої думки, емоції та дії. Підвищити обізнаність про користь медитації, концентрації та усвідомлених практик для здоров’я та добробуту.
Також 12 вересня Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй зі співпраці Південь-Південь. Це свято присвячене розвитку співпраці між країнами Глобального Півдня — державами, що розвиваються, для спільного вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Його мета полягає в тому, щоб підкреслити важливість солідарності та взаємної допомоги між країнами, що розвиваються.