Яке свято 12 жовтня 2025 року / © ТСН

12 жовтня 2025 року — неділя. 1326-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 12 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Пров, Тарах і Андронік були християнами у часи переслідувань за імператора Діоклетіана (кінець III — початок IV століття). Вони походили з Антіохії або її околиць і були відомі своєю вірою, мудрістю та благочестям. Коли імператорські війська почали переслідування християн, вони не зреклися віри, незважаючи на страшні тортури. Відомо, що вони проповідували християнство навіть перед катами, навертаючи багатьох до віри у Христа. Святі зазнали жорстоких катувань і були страчені за свою віру.

Що не можна робити 12 жовтня

Не можна починати нових справ — розпочате 12 жовтня буде невдалим або призведе до непередбачуваних труднощів.

Не слід викидати старі речі без потреби — це може “злити” добробут і удачу.

Забороняється важко працювати — надмірна праця в цей день може нашкодити здоров’ю та не принести врожаю.

Народні прикмети і традиції на 12 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман — до холодної і морозної ночі;

вранці рясна роса — до гарної погоди найближчими днями;

сильна мряка, дощ — чекайте на дощову погоду найближчі 3-4 дні;

листя на деревах вже жовтіє та опадає — буде ранній і холодний зимовий період.

12 жовтня вранці туман — до холодної і морозної ночі / © unsplash.com

В народі 12 жовтня носило назву Провські Морози. Народні спостереження пов’язували цю дату з першим серйозним похолоданням.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 жовтня

Які завтра іменини: Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап, Тарас.

Талісманом людини, народженої 12 жовтня є амазоніт. Сьогодні амазоніт застосовують переважно при захворюваннях хребта. Раніше ж люди вірили, що цей камінь здатний омолоджувати шкіру та розгладжувати зморшки, повертаючи обличчю свіжість і юнацький вигляд.

Цього дня народилися:

1881 рік — Іван М’ясоєдов, український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок;

1937 рік — Степан Хмара, український політик, правозахисник;

1977 рік — Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 12 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 жовтня:

1428 рік — Під час Столітньої війни англійські війська починають облогу міста Орлеан;

1492 рік — Христофор Колумб, перетнувши Атлантичний океан, досягає території сучасних Багамських островів, щиро вважаючи, що він прибув до Східної Азії;

1727 рік — На Генеральній раді в Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України;

1860 рік — Джузеппе Ґарібальді проголошує Віктора Емануїла королем об’єднаного Королівства Італія;

1863 рік — У Женеві створюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 рік — У Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1871 рік — Президент США Улісс Грант забороняє діяльність Ку-клукс-клану та наказує заарештувати його лідерів;

1905 рік — Норвегія розіриває унію зі Швецією й здобула незалежність як королівство;

1917 рік — Екіпаж міноносця “Завидний” піднімає український прапор і відмовляється його спускати;

1920 рік — У Ризі підписують договір про перемир’я та попередні умови миру, що припиняв бойові дії та визначав кордон на території України;

1939 рік — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалюють декларації, що передбачали приєднання краю до УРСР;

1947 рік — У західних областях Української РСР розпочинається масова депортація населення;

1956 рік — Створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік — Члени гурту The Beatles на урочистій церемонії в Букінгемському палаці отримують звання кавалерів Ордену Британської імперії;

1968 рік — В Мехіко (Мексика) урочисто відкривають XIX Олімпійські ігри;

1971 рік — На Бродвеї відбувається прем’єра рок-опери “Jesus Christ Superstar”;

1991 рік — У Києві відбувається установчий з’їзд Соціалістичної партії України;

1994 рік — У Ваді-Арабі, на йордано-ізраїльському кордоні, підписують повномасштабний мирний договір між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік — У Нікопольському районі через зіткнення локомотива з пасажирським автобусом гине 45 осіб.

Яке завтра свято в Україні і світі

12 жовтня в Україні святкують День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби / © pixabay.com

12 жовтня в Україні святкують День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. Припадає на другу неділю жовтня. Його мета — віддати шану фахівцям, які забезпечують безпечне середовище для життя та праці людей, контролюють якість харчових продуктів, води, санітарний стан громадських місць та закладів охорони здоров’я. Працівники санітарно-епідеміологічної служби мають вирішальне значення під час спалахів інфекційних хвороб і пандемій, проводячи епідеміологічний нагляд та профілактичні заходи.

Також 12 жовтня День професійних спілок України. Свято людей, які об’єднують працівників для захисту їхніх трудових, соціальних та економічних прав. Воно наголошує на важливості солідарності, взаємопідтримки та справедливих умов праці. Професійні спілки існують як об’єднання людей, які спільно борються за справедливу заробітну плату, безпечні умови праці та соціальний захист.

А ще 12 жовтня День художника України. Припадає на другу неділю жовтня. Свято встановлене для того, щоб вшанувати працю художників, підкреслити їхній внесок у культурний та духовний розвиток суспільства. Художники завжди були важливими свідками історії та життя народу, зберігаючи традиції і передаючи через мистецтво естетичні цінності майбутнім поколінням.

12 жовтня святкують Міжнародний день боротьби з артритом. Щорічна глобальна кампанія, присвячена підвищенню обізнаності про артрит та інші ревматичні захворювання, які значно впливають на якість життя мільйонів людей у світі. Головна мета свята — інформувати громадськість про симптоми та наслідки артриту, привернути увагу до проблем пацієнтів і популяризувати ранню діагностику та ефективне лікування.

Також 12 жовтня Всесвітнього дня економіста та День економіста в Україні. Професійне свято людей, які досліджують закономірності розвитку економіки, аналізують фінансові процеси та розробляють стратегії для підвищення добробуту суспільства.

А ще 12 жовтня Міжнародний день геологічної схованки. Це спеціально розроблені підземні об’єкти, призначені для довготривалого зберігання небезпечних відходів, зокрема радіоактивних. Прикладом є проект Cigéo у Франції, який передбачає будівництво глибокого геологічного сховища для радіоактивних відходів на глибині близько 500 метрів.