Яке свято 13 березня 2026 року

13 березня 2026 року — п’ятниця. 1478-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

13 березня віряни святкують День перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського / © pexels.com

Завтра, 13 березня, віряни святкують День перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Святий Никифор був патріархом Константинополь і ревним захисником шанування святих ікон під час іконоборчих суперечок. За свою позицію він зазнав переслідувань від імператора Лев V Вірменин і був засланий на острів Прінкіпо, де помер 828 року. Після остаточного відновлення іконопочитання 846 року за правління імператриці Феодора його чесні мощі урочисто перенесли до Константинополя і поклали в храмі Святих Апостолів. Ця подія стала знаком перемоги православ’я над іконоборством.

13 березня в Україні і світі святкують День коштовностей / © pexels.com

13 березня в Україні і світі святкують День коштовностей. Цей день нагадує про особливу роль коштовностей у культурі людства. Дорогоцінні камені — такі як алмази, рубіни, сапфіри та смарагди — здавна символізували владу, багатство, кохання й духовну силу. Вони прикрашали корони правителів, релігійні реліквії та ювелірні прикраси, які передавалися з покоління в покоління. Також свято звертає увагу на мистецтво ювелірів, адже створення прикрас потребує великої майстерності, точності та творчості.

13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз / © pexels.com

Також 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Його мета — привернути увагу до проблеми, поширити знання про симптоми та підтримати людей, які живуть із цією хворобою. Ендометріоз — це хронічне гінекологічне захворювання, коли тканина, подібна до слизової оболонки матки, розростається поза її межами. Через це можуть виникати сильний біль, порушення менструального циклу та проблеми з фертильністю. За даними медичних досліджень, Ендометріоз вражає приблизно кожну десяту жінку репродуктивного віку у світі. Проте діагностика часто затягується на роки, адже симптоми можуть бути різними й не завжди одразу пов’язуються із цим захворюванням.

13 березня Міжнародний день перемоги кожної дівчини / © pexels.com

А ще 13 березня Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Його мета — нагадати про важливість рівних можливостей для дівчат у сфері освіти, науки, спорту, творчості та громадського життя. День підкреслює, що кожна дівчина має право на мрії, розвиток і власні перемоги — як великі, так і щоденні. Ініціативи цього дня також спрямовані на привернення уваги до проблем, з якими можуть стикатися дівчата у різних країнах: обмежений доступ до освіти, соціальна нерівність або дискримінація.