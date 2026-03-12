- Дата публікації
Яке завтра, 13 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 13 березня, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Віряни вшановують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. До Нового року залишилося 294 дні.
13 березня 2026 року — п’ятниця. 1478-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 13 березня, віряни святкують День перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Святий Никифор був патріархом Константинополь і ревним захисником шанування святих ікон під час іконоборчих суперечок. За свою позицію він зазнав переслідувань від імператора Лев V Вірменин і був засланий на острів Прінкіпо, де помер 828 року. Після остаточного відновлення іконопочитання 846 року за правління імператриці Феодора його чесні мощі урочисто перенесли до Константинополя і поклали в храмі Святих Апостолів. Ця подія стала знаком перемоги православ’я над іконоборством.
13 березня в Україні і світі святкують День коштовностей. Цей день нагадує про особливу роль коштовностей у культурі людства. Дорогоцінні камені — такі як алмази, рубіни, сапфіри та смарагди — здавна символізували владу, багатство, кохання й духовну силу. Вони прикрашали корони правителів, релігійні реліквії та ювелірні прикраси, які передавалися з покоління в покоління. Також свято звертає увагу на мистецтво ювелірів, адже створення прикрас потребує великої майстерності, точності та творчості.
Також 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Його мета — привернути увагу до проблеми, поширити знання про симптоми та підтримати людей, які живуть із цією хворобою. Ендометріоз — це хронічне гінекологічне захворювання, коли тканина, подібна до слизової оболонки матки, розростається поза її межами. Через це можуть виникати сильний біль, порушення менструального циклу та проблеми з фертильністю. За даними медичних досліджень, Ендометріоз вражає приблизно кожну десяту жінку репродуктивного віку у світі. Проте діагностика часто затягується на роки, адже симптоми можуть бути різними й не завжди одразу пов’язуються із цим захворюванням.
А ще 13 березня Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Його мета — нагадати про важливість рівних можливостей для дівчат у сфері освіти, науки, спорту, творчості та громадського життя. День підкреслює, що кожна дівчина має право на мрії, розвиток і власні перемоги — як великі, так і щоденні. Ініціативи цього дня також спрямовані на привернення уваги до проблем, з якими можуть стикатися дівчата у різних країнах: обмежений доступ до освіти, соціальна нерівність або дискримінація.