Яке свято 13 червня 2026 року / © ТСН

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13 червня 2026 року — субота. 1570-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

13 червня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія / © unsplash.com

Завтра, 13 червня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Акилини і Трифілія. Акилина була молодою християнкою, яка відмовилася зректися віри, попри погрози й тортури. Вона залишилася непохитною у сповіданні Христа, за що була страчена. Трифілій був її духовним наставником і підтримував її в час випробувань. Він також відкрито проповідував християнство і не зрікся віри перед правителем, через що зазнав мученицької смерті.

13 червня в Україні святкують День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року / © КМДА

13 червня в Україні святкують День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. Навесні 2014 року в Маріуполі діяли озброєні угруповання так званої «ДНР», які захопили адміністративні будівлі та частково контролювали місто. 13 червня 2014 року на світанку українські підрозділи — зокрема спецбатальйон «Азов», «Дніпро-1», Нацгвардія та МВС — провели швидку спецоперацію. Бої тривали кілька годин, після чого бойовиків вибили з ключових точок, зокрема зі штабу в центрі міста.

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13 червня День працівника меблевої промисловості України / © pexels.com

Також 13 червня День працівника меблевої промисловості України. Припадає на другу суботу червня. Меблева промисловість в Україні має сильні традиції, і сучасні підприємства поєднують ремісничу майстерність із новими технологіями, створюючи продукцію як для дому, так і для офісів та громадських просторів.

13 червня Всесвітній день оздоровлення / © pexels.com

А ще 13 червня Всесвітній день оздоровлення. Припадає на другу суботу червня. Мета цього дня — нагадати, що добробут людини починається з простих щоденних звичок: руху, здорового харчування, відпочинку та психологічного балансу. Головне гасло ініціативи: «Один день може змінити все твоє життя», тобто навіть невеликий крок у бік турботи про себе може запустити довготривалі позитивні зміни.

13 червня святкують Всесвітній день ляльок / © pexels.com

13 червня святкують Всесвітній день ляльок. Припадає на другу суботу червня. Свято не має єдиного засновника чи офіційного статусу, але його підтримують колекціонери, майстри лялькарства та музеї по всьому світу. У різних країнах у цей день проводять виставки, ярмарки, майстер-класи з виготовлення ляльок, а також благодійні акції для дітей.

13 червня Всесвітній день публічного в’язання / © pexels.com

Також 13 червня Всесвітній день публічного в’язання. Припадає на другу суботу червня. Цього дня люди по всьому світу виходять в’язати у публічні місця: парки, кав’ярні, сквери, набережні, транспортні зони. Ініціатива з’явилася 2005 року та швидко стала міжнародним рухом.

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13 червня День швейної машинки / © pexels.com

А ще 13 червня День швейної машинки. Це неофіційне свято присвячене винаходу, який кардинально змінив легку промисловість і побут — швейній машинці. Його зміст пов’язаний із вшануванням історії розвитку шиття та людей, які працюють у цій сфері: кравців, дизайнерів, майстрів ательє та виробників текстилю. Швейна машинка як технологія почала активно розвиватися у XIX столітті. Важливий внесок у її вдосконалення зробив Еліас Хоу, який отримав патент 1846 року, а згодом Айзек Зінгер зробив конструкцію більш зручною для масового використання.

13 червня святкують Міжнародний день метання сокири / © pexels.com

13 червня святкують Міжнародний день метання сокири. Ініціатива пов’язана з розвитком організованого спорту метання сокири, який популяризує World Axe Throwing League. Саме ця спільнота допомогла перетворити колись розважальну активність у регульований спорт із правилами, технікою та лігами.

13 червня Міжнародний день поширення інформації про альбінізм / © pexels.com

Також 13 червня Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Його проголосила Організація Об’єднаних Націй 2014 року, щоб привернути увагу до людей з альбінізмом і проблем, з якими вони стикаються у світі. Альбінізм — це генетична особливість, за якої в організмі майже або повністю відсутній меланін (пігмент, що відповідає за колір шкіри, волосся та очей). Люди з альбінізмом часто мають дуже світлу шкіру, волосся і підвищену чутливість до сонця.

13 червня Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій / © pexels.com

А ще 13 червня Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій. Це не є офіційно закріплене святo на рівні ООН, а радше професійна ініціатива, яку відзначають у колі фахівців громадського сектору та менеджменту асоціацій у різних країнах. Його мета — підкреслити роль менеджерів громадських об’єднань.

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13 червня святкують День міста Севастополя / © КМДА

13 червня святкують День міста Севастополя. Офіційно датою заснування Севастополя вважається 14 червня 1783 року, коли за наказом імператриці Катерини II було закладено базу для Чорноморського флоту на березі Ахтіарської бухти. Сьогодні Севастополь має статус міста з особливою історичною спадщиною та сильними морськими традиціями.

13 червня Всесвітній день софтболу / © pexels.com

Також 13 червня Всесвітній день софтболу. Софтбол — це різновид бейсболу з м’якшим м’ячем, меншою дистанцією між базами та швидшим темпом гри. Він популярний у багатьох країнах, особливо серед жіночих і молодіжних команд.

13 червня святкують Всесвітній день джину / © pexels.com

13 червня святкують Всесвітній день джину. Припадає на другу суботу червня. Свято з’явилося 2009 року завдяки ентузіастам індустрії — британському автору та експерту Девіду Т. Сміту разом із німецьким барменом Йорґом Маєром. Спочатку це була невелика ініціатива для популяризації культури джину, але з часом вона стала міжнародною подією.

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