Яке свято 13 червня 2025 року / © ТСН

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13 червня 2025 року — п’ятниця. 1206-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 червня, віряни святкують день ангела святих мучеників Акилини і Трифілія. Свята Акилина народилася в місті Бібліос (сучасний Ліван). В 12 років вона вже серйозно вивчала християнство, хоча на той час існували гоніння за вірянами.

Акилину схопили і жорстоко катували за наказом правителя Волусіяна. Дівчина, незаважаючи на свій юний вік, залишилася непохитною в своїй вірі. Її навіть мучили вогнем, а пізніше завдали смертельного удару мечем. Згідно з церковними переказами, її тіло поховав Ангел Господній.

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Святий Трифілій був учнем святителя Спиридона Триміфунтського, згодом став єпископом Левкусії, що на Кіпрі. Він отримав хорошу освіту, був відомий як талановитий проповідний і знавець Святого Письма. Виступив на першому Вселенському соборі проти аріанської єресі. Помер в глибокій старості.

Що не можна робити 13 червня

Не можна ставитися до природи недбало — в народі існувала думка, що це “день трав”, потрібно ставитися до них з вдячністю.

Не слід ігнорувати сни — якщо вам наснився струмок, це означає, що ви на шляху до очищення.

Забороняється лаятися, лихословити — особливо важливо не кричати на дітей.

Народні прикмети і традиції на 13 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сухий день до погожого та врожайного літа;

вранці низько пливуть хмари — чекайте на дощі;

мурахи активно будують великі мурашники — літо буде дощовим;

вранці багато роси — до великого урожаю;

почути вранці воркування голубів — погода буде спекотною і ясною;

сильний вітер — чекайте на затяжні зміни погоди;

ввечері голосно квакають жаби — буде гроза.

13 червня ввечері голосно квакають жаби — буде гроза / © unsplash.com

В народі 13 червня носило назву Акилина Гречишниця. В народі вірили, що це найприятливіший період, щоб сіяти гречку. Існувала приказка “На Акилину гречку сій — з медом будеш і з житом живий”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 червня

Які завтра іменини: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея.

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Талісманом людини, народженої 13 червня є родоніт. Камінь, наче світанкове небо. У давнину родоніт вважали уособленням жіночої природи, тож його найчастіше носили саме дівчата — як символ ніжності, любові та внутрішньої краси.

Цього дня народилися:

1874 рік — Марко Черемшина (справжнє ім’я — Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч;

1985 рік — Артем Чех, український письменник;

1986 рік — Сергій Сова, старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 13 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 червня:

1589 рік — під проводом легендарного мореплавця та капера Френсіса Дрейка англійські пірати здійснюють зухвалий напад з моря на португальську столицю Лісабон;

1892 рік — вулицями Києва проходить перший пасажирський електричний трамвай;

1895 рік — на теренах Французької республіки відбуваються перші в історії автомобільні перегони;

1919 рік— поблизу села Луквиця (Прислоп) на Івано-Франківщині польські військові під проводом коменданта Підвисоцького без суду та слідства розстрілюють державного секретаря земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та ще десятьох співробітників міністерства;

1971 рік — американське видання “The New York Times” розпочинає публікацію так званих “Документів Пентагону” — таємних матеріалів, що розкривали справжні масштаби втручання США у В’єтнамську війну;

1983 рік — у США з’являється перший серійний мобільний телефон Dynatac 8000x від компанії Motorola;

1983 рік — космічний апарат Pioneer 10, створений NASA, перетинає орбіту Нептуна й офіційно стає першим об’єктом, виготовленим людством, що вийшов за межі Сонячної системи;

2000 рік — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі підписує указ про помилування 42-річного турка Мехмета Алі Агджи — нападника на Папу Римського Івана Павла II 1981 року;

2014 рік — українські сили звільняють місто Маріуполь від проросійських збройних формувань, відновивши контроль над важливим промисловим і стратегічним центром на Донбасі.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 червня в Україні святкують День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року / © pixabay.com

13 червня в Україні святкують День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року. Місто Маріуполь 2014 року опинилося в центрі бойових дій, коли розпочалася російська агресія на Донеччині. Проросійські сепаратисти, які підтримували Росію, намагалися встановити контроль над стратегічно важливим портовим містом. Саме цього дня українські війська провели успішну операцію з визволення Маріуполя. Ця перемога стала важливим стратегічним і моральним проривом для ЗСУ.

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Також 13 червня Міжнародний день сокири. Сокира є не лише знаряддям праці чи зброєю, адже вона відіграла ключову роль у розвитку цивілізації. Завдяки сокирі наші предки змогли рубати дерева, будувати житло і захищатися від ворогів. Це символ практичності, сили, винахідливості, трудової майстерності.

А ще 13 червня Всесвітній день софтболу. Софтбол є командним видом спорту, схожим на бейсбол, який має свої особливості: інше поле, більший м’яч, інші правила подавання. Софтбол сьогодні популярний серед різних вікових груп і статей, тому що він менш травматичний.

13 червня святкують Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій. Професійне свято, яке було створене для визнання важливої ролі менеджерів у розвитку громадянського суспільства, підтримці прав людини, реалізації соціальних проєктів. Менеджери громадських асоціацій є фахівцями, які координують роботу неурядових організацій, волонтерських рухів, благодійних фондів тощо.

Також 13 червня Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Важливе гуманітарне свято, яке було створене для підвищення обізнаності про альбінізм, його прояви, про міфи та упередження, які існують. Альбінізм — рідкісне генетичне захворювання, яке характеризується відсутністю чи дефіцитом меланіну. Саме цей пігмент відповідає за надання кольору шкірі, волоссю і очам.

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