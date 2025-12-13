Яке свято 13 грудня 2025 року / © ТСН

13 грудня 2025 року — субота. 1388-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

13 грудня в церковному календарі День пам'яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста

Сьогодні, 13 грудня в церковному календарі День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. Ці п’ять християнських мучеників постраждали у IV столітті за часів гонінь імператора Діоклетіана. Вони мужньо відмовилися зректися віри, за що зазнали тортур і були страчені. Особливо шанується святитель Євстратій, який підтримував інших мучеників і залишив молитву, що й нині читається в богослужіннях.

13 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день умовно-безкоштовних програм

13 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Міжнародний день умовно‑безкоштовних програм — це свято, присвячене так званому «shareware» — програмам, які можна спробувати безкоштовно до придбання. Воно припадає на другу суботу грудня. Ідея умовно‑безкоштовного програмного забезпечення (shareware) з’явилася на початку 1980‑х років. Першим таким програмним продуктом називають «PC‑Talk» (1982) — телекомунікаційну програму від Ендрю Флюгельмана.

13 грудня Міжнародний день скрипки

Також 13 грудня Міжнародний день скрипки. Це свято — вшанування одного з найулюбленіших і найдавніших інструментів у світовій музичній культурі — скрипки. Скрипка має багатовікову історію: сучасна форма інструмента сформувалась у XVI‑XVII століттях; її розвиток тісно пов’язаний із музичною еволюцією Західної Європи. День скрипки — це привід оцінити внесок майстрів‑скрипалів, лютніків, музикантів і композиторів, які через скрипку принес­ли красу, емоцію і гармонію у життя людей.

13 грудня День різдвяного светра

А ще 13 грудня День різдвяного светра. Неофіційне, розважальне і дружнє свято, присвячене святковим светрам із новорічно‑різдвяним дизайном (олені, сніжинки, ялинки тощо). Ідея проста — надихнути людей на святковий настрій, об’єднати у передріздвяній атмосфері, дати можливість проявити креатив — одягнути веселе, яскраве, іноді й «трохи безглузде» вбрання, яке піднімає настрій.