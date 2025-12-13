ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Яке сьогодні, 13 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Сьогодні, 13 грудня, Міжнародний день скрипки. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. До Нового року залишилося 18 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 13 грудня 2025 року

Яке свято 13 грудня 2025 року / © ТСН

13 грудня 2025 року — субота. 1388-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

13 грудня в церковному календарі День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста / © unsplash.com

13 грудня в церковному календарі День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста / © unsplash.com

Сьогодні, 13 грудня в церковному календарі День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. Ці п’ять християнських мучеників постраждали у IV столітті за часів гонінь імператора Діоклетіана. Вони мужньо відмовилися зректися віри, за що зазнали тортур і були страчені. Особливо шанується святитель Євстратій, який підтримував інших мучеників і залишив молитву, що й нині читається в богослужіннях.

13 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день умовно-безкоштовних програм / © unsplash.com

13 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день умовно-безкоштовних програм / © unsplash.com

13 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Міжнародний день умовно‑безкоштовних програм — це свято, присвячене так званому «shareware» — програмам, які можна спробувати безкоштовно до придбання. Воно припадає на другу суботу грудня. Ідея умовно‑безкоштовного програмного забезпечення (shareware) з’явилася на початку 1980‑х років. Першим таким програмним продуктом називають «PC‑Talk» (1982) — телекомунікаційну програму від Ендрю Флюгельмана.

13 грудня Міжнародний день скрипки / © unsplash.com

13 грудня Міжнародний день скрипки / © unsplash.com

Також 13 грудня Міжнародний день скрипки. Це свято — вшанування одного з найулюбленіших і найдавніших інструментів у світовій музичній культурі — скрипки. Скрипка має багатовікову історію: сучасна форма інструмента сформувалась у XVI‑XVII століттях; її розвиток тісно пов’язаний із музичною еволюцією Західної Європи. День скрипки — це привід оцінити внесок майстрів‑скрипалів, лютніків, музикантів і композиторів, які через скрипку принес­ли красу, емоцію і гармонію у життя людей.

13 грудня День різдвяного светра / © unsplash.com

13 грудня День різдвяного светра / © unsplash.com

А ще 13 грудня День різдвяного светра. Неофіційне, розважальне і дружнє свято, присвячене святковим светрам із новорічно‑різдвяним дизайном (олені, сніжинки, ялинки тощо). Ідея проста — надихнути людей на святковий настрій, об’єднати у передріздвяній атмосфері, дати можливість проявити креатив — одягнути веселе, яскраве, іноді й «трохи безглузде» вбрання, яке піднімає настрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie