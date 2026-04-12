ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 13 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 13 квітня, День працівника оборонно-промислового комплексу України. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Артемона і тих, хто з ним. До Нового року залишилося 263 дні.

Тетяна Мележик
Яке свято 13 квітня 2026 року

Яке свято 13 квітня 2026 року / © ТСН

13 квітня 2026 року — понеділок. 1509-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

13 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Артемона і тих, хто з ним / © pexels.com

13 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Артемона і тих, хто з ним / © pexels.com

Завтра, 13 квітня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Артемона і тих, хто з ним. Він жив у III столітті в місті Лаодикія і був благочестивим пресвітером (священником), який ревно проповідував християнську віру. Під час гонінь за імператора Діоклетіан Артемона схопили разом із іншими християнами. Його змушували зректися віри й принести жертву язичницьким богам, але він залишився непохитним. Разом із ним постраждали й інші вірні — його учні та співслужителі, які також не відреклися від Христа. Усіх їх піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили. За свою вірність вони були прославлені як мученики.

13 квітня в Україні святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України / © ТСН.ua

13 квітня в Україні святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України / © ТСН.ua

13 квітня в Україні святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України. Свято було запроваджене указом президента Володимир Зеленський 2023 року — в умовах повномасштабної війни, щоб підкреслити ключову роль оборонної галузі. Це також нагода подякувати всім, хто працює «в тилу», але робить вагомий внесок у захист країни.

13 квітня Міжнародний день подяки рослинам / © pexels.com

13 квітня Міжнародний день подяки рослинам / © pexels.com

Також 13 квітня Міжнародний день подяки рослинам. Неофіційне екологічне свято, мета якого — нагадати людям про важливість рослин для життя на Землі та висловити їм символічну «подяку». Цей день не має офіційного державного статусу, але він популярний серед екоактивістів і всіх, хто дбає про довкілля. Його головний сенс — сформувати вдячне ставлення до природи та усвідомлення, що без рослин існування людства неможливе.

13 квітня Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу / © pexels.com

13 квітня Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу / © pexels.com

А ще 13 квітня Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу. День пам’яті пов’язаний із датою оприлюднення правди про трагедію — 13 квітня 1943 року, коли було офіційно повідомлено про масові поховання. Катинський розстріл — це серія страт, здійснених за рішенням радянського керівництва, зокрема за наказом Йосипа Сталіна.

13 квітня святкують Всесвітній день рок-н-ролу / © pexels.com

13 квітня святкують Всесвітній день рок-н-ролу / © pexels.com

13 квітня святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Свято пов’язане з подією 1954 року — записом пісні Rock Around the Clock виконавця Bill Haley та гурту His Comets. Саме ця композиція стала одним із перших глобальних хітів рок-н-ролу й зробила жанр популярним у всьому світі.

13 квітня Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади / © pexels.com

13 квітня Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади / © pexels.com

Також 13 квітня Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади. Щорічна ініціатива, покликана привернути увагу до складних і часто недооцінених станів нервової системи. Люди з Функціональними неврологічними розладами (FND) часто стикаються з нерозумінням, адже зовні їхні симптоми можуть виглядати як інші неврологічні хвороби. Цей день нагадує: навіть якщо причина не завжди видима на обстеженнях, страждання людини — справжнє і потребує розуміння та допомоги.

106
