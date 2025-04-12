Яке свято 13 квітня 2025 року / © ТСН

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13 квітня 2025 року — неділя. 1145-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 квітня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Артемона. Він був надзвичайно відданий Богу чоловік, який жив дуже давно, ще у III столітті, у місті Лаодикія (територія сучасної Туреччини). Він був священником і все своє життя присвятив служінню Церкві. Не просто виконував обов’язки, а робив це з великим серцем: добре знав Святе Письмо, жив скромно, правдиво й допомагав іншим.

Його духовним наставником був єпископ Сисиній — разом вони тримали духовний фронт у часи, коли християн переслідували. І коли настали страшні гоніння за імператора Декія, Артемон не сховався, не зрікся віри, не злякався — хоч міг би врятувати своє життя, якби просто сказав язичникам те, що вони хотіли почути.

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Натомість він твердо сказав: “Я вірю в Христа і не поклонюся вашим ідолам”. За це його схопили, катували, мучили — але він витримав усе й до кінця залишився вірним Богові. І загинув як мученик, ставши справжнім героєм віри.

Що не можна робити 13 квітня

Не ходили в ліс, особливо на самоті.

Не починали нових справ — вірили, що це може “вжалити” (принести неприємності).

Не можна було вбивати змій, навіть якщо побачив — це обіцяло хворобу чи нещастя.

Народні прикмети і традиції на 13 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо цього дня тепло — літо буде раннє і тепле;

дощ на Артемона — гарний урожай на хліб;

ранкова роса — до ясного літа;

грім 13 квітня — на тепле літо і добрий урожай;

журавлі летять високо — літо буде сухе і спекотне;

якщо на небі багато зірок — буде багато ягід та грибів.

13 квітня журавлі летять високо — літо буде сухе і спекотне / © Pixabay

В народні 13 квітня носило назву Вогнище або Фомаїда Медуниця. Остання назва пов’язана з квіткою медункою, яка розцвітає в цей період. Медунка або медуниця є одним із символів весни, і її медовий запах асоціюється з приходом тепла, коли пробуджується природа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 квітня

Які завтра іменини: Дмитро, Георгій.

Талісманом людини, народженої 13 квітня є лал. Самоцвіт відомий з часів стародавності. У минулому вважалося, що він має здатність зцілювати будь-яку недугу свого власника.

Цього дня народилися:

1936 рік — Оксана Іваненко, українська дитяча письменниця, перекладачка;

1949 рік — Юрій Ковалів, український поет, критик, літературознавець, педагог;

1995 рік — Богдан Сироїд, український піаніст, композитор і професор Саламанського університету.

Пам’ятні дати 13 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 квітня:

1204 рік — хрестоносці під проводом папи Іннокентія III захопили Константинополь, який був центром православ’я;

1598 рік — французький король Генріх IV затвердив Нантський едикт, що надавав гугенотам права, підтримуючи громадянську єдність, секуляризм і віротерпимість;

1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобув докторський ступінь у віці лише 12 років;

1870 рік — у Нью-Йорку урочисто відкрили знаменитий Музей мистецтв “Метрополітен”;

1923 рік — у Лондоні відбулося урочисте відкриття стадіону Вемблі;

1924 рік — у Греції засновано футбольний клуб АЕК;

1928 рік — у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”;

1940 рік — почався один з етапів депортації на захід від України, коли було виселено близько 320 тис. осіб;

1943 рік — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона;

1953 рік — вийшла перша книга про Джеймса Бонда “Казино “Рояль”” Яна Флемінга;

1967 рік — пісня “Something Stupid”, виконана Френком Сінатрою разом із дочкою Ненсі, очолила американський чарт;

1975 рік — в Бейруті почалися зіткнення між палестинськими бойовиками та християнськими силами, що поклало початок Громадянській війні в Лівані;

1986 рік — Папа Іван Павло II став першим папою, який відвідав синагогу;

1991 рік — пісня “I’ve Been Thinking About You” гурту “Londonbeat” очолила американський чарт;

2012 рік — Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний процесуальний кодекс;

2014 рік — в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив початок Антитерористичної операції на сході країни.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 квітня в Україні святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України / © ТСН.ua

13 квітня в Україні святкують День працівника оборонно-промислового комплексу України. Від 2023 року святкується саме цього дня. Оборонно-промисловий комплекс включає підприємства, що створюють зброю, військову техніку та інші спеціалізовані засоби. Ця галузь є основою для захисту України, а її працівники забезпечують не тільки армію, а й технологічний прогрес у країні.

День працівника ОПК – це визнання важливості цих людей для національної безпеки, підкреслення їхнього внеску в оборону та стабільність держави. Відзначення свята зазвичай супроводжується урочистими заходами, нагородженнями та активностями, які сприяють визнанню значущості цієї галузі для розвитку країни.

Також 13 квітня Всесвітній день пам'яті жертв Катинського розстрілу. Він присвячений вшануванню понад 20 000 польських офіцерів, солдатів, цивільних осіб та представників інтелігенції, яких у 1940 році розстріляли радянські війська. Ці жахливі події сталися в лісах під Катином, а також на інших територіях, таких як Тверь і Харків.

Розстріл був організований радянським урядом у той час, коли Польща знаходилася під окупацією Радянського Союзу. Без жодного судового процесу та слідства, ці люди були арештовані та страчені. Серед жертв були офіцери армії, поліцейські, митці, науковці — люди, які могли бути важливими для розвитку країни.

Роками радянська влада заперечувала свою причетність до цієї трагедії, але лише в 1990-х роках було визнано, що відповідальність за розстріли лежить на НКВС.

А ще 13 квітня Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади. Метою цього дня є привернення уваги до розладів, які впливають на нервову систему, але не пов'язані з фізичними ушкодженнями мозку чи нервів. Такі стани можуть викликати симптоми, як-от параліч, тремор, судоми чи проблеми з рухом і мовленням, але при цьому не можна знайти органічних змін, які б пояснили ці симптоми.

13 квітня святкують Міжнародний день подяки рослинам. Цей день спрямований на те, щоб нагадати, наскільки важливими для планети є рослини, адже вони забезпечують нас киснем, їжею, ліками та багатьма іншими цінними ресурсами. Рослини – це основа життя на Землі. Вони не лише продукують кисень через фотосинтез, але й служать джерелом харчування для численних видів, зокрема й для людини. Вони допомагають стабілізувати клімат, захищають ґрунти від ерозії та підтримують баланс у природі. Крім того, рослини мають важливе значення для медицини, фармацевтики та навіть для відновлювальних джерел енергії.

Також 13 квітня Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Цей день покликаний нагадати суспільству про необхідність активно боротися з сексуальним насильством над дітьми і підвищувати рівень обізнаності про те, як захистити дітей від таких злочинів.

Сексуальне насильство над дітьми — це одна з найстрашніших форм насильства, що може залишити глибокі рани як на фізичному, так і на психічному рівнях. Травми, отримані від такого насильства, можуть вплинути на все подальше життя дитини, приводячи до серйозних емоційних та психологічних проблем. Тому дуже важливо вчасно виявляти такі випадки, надавати підтримку постраждалим і допомагати їм відновлюватися.

А ще 13 квітня Всесвітній день рок-н-ролу. Рок-н-рол став справжнім явищем, яке принесло свободу вираження, нові підходи до життя і відкрито протестувало проти усталених норм. Цей день святкує народження рок-н-ролу в 1950-х роках у США, коли музика стала голосом молоді, яка прагнула змін і незалежності. Одним із символів цього жанру став Елвіс Преслі, чиї пісні і образ втілюють дух цілої епохи. Однак вплив рок-н-ролу не обмежився лише Америкою — він швидко завоював популярність у всьому світі, ставши основою для багатьох музичних напрямків.