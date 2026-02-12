ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 13 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 13 лютого, Всесвітній день радіо. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Мартиніяна. До Нового року залишилося 322 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 13 лютого 2026 року

Яке свято 13 лютого 2026 року / © ТСН

13 лютого 2026 року — п’ятниця. 1450-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

13 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Мартиніяна / © pexels.com

13 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Мартиніяна / © pexels.com

Завтра, 13 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Мартиніяна. Християнський святий, відомий як аскет і подвижник. Він жив у IV–V столітті та прославився суворим життям у молитві та пості. Часто його згадують як наставника чернецтва, який навчав духовній дисципліні та відданості Богу. Його пам’ять шанується в православній церкві, а життєпис підкреслює його терпіння, смирення та духовну мудрість.

13 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день радіо / © Pixabay

13 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день радіо / © Pixabay

13 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день радіо. Цей день присвячений важливості радіомовлення як засобу інформації, освіти, культури та взаєморозуміння між людьми. Його мета — нагадати про роль радіо у забезпеченні свободи слова, доступу до надійної інформації та підтримці спільнот у всьому світі.

13 лютого Міжнародний день шаурми / © Pixabay

13 лютого Міжнародний день шаурми / © Pixabay

Також 13 лютого Міжнародний день шаурми. Воно присвячене одній із найпопулярніших страв вуличної їжі — шаурмі (часто також називають шаверма, дьонер‑кебаб тощо), що має близькосхідне походження і стала улюбленим фастфудом у багатьох країнах світу.

13 лютого Міжнародний день любові до себе / © Pixabay

13 лютого Міжнародний день любові до себе / © Pixabay

А ще 13 лютого Міжнародний день любові до себе. Святкується напередодні Дня святого Валентина. Його мета — нагадати людям про важливість цінувати себе, піклуватися про власне тіло, емоції та психічне здоров’я. Це свято заохочує самоприйняття, розвиток внутрішньої гармонії та повагу до своїх потреб, а також вчить ставити кордони та берегти власний добробут. Воно часто супроводжується невеликими ритуалами: медитаціями, записами подяк собі, приємними активностями та маленькими подарунками самому собі.

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива / © Pixabay

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива / © Pixabay

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива. Свято покликане нагадати, що презерватив — це простий, доступний і ефективний засіб захисту, а його використання допомагає берегти не тільки фізичне, а й емоційне здоров’я партнера. Воно часто супроводжується освітніми кампаніями, роздаванням безкоштовних засобів захисту та інформаційними заходами.

13 лютого День інтернет-друзів / © Pixabay

13 лютого День інтернет-друзів / © Pixabay

Також 13 лютого День інтернет-друзів. Він присвячений людям, з якими ми підтримуємо дружні стосунки онлайн. Це свято нагадує про те, що справжня дружба може існувати не лише в реальному житті, а й у цифровому просторі, через соціальні мережі, чати та форуми.

13 лютого Міжнародний день жіночої дружби / © Pixabay

13 лютого Міжнародний день жіночої дружби / © Pixabay

А ще 13 лютого Міжнародний день жіночої дружби. Цього дня прийнято показувати вдячність подругам, проводити час разом, обмінюватися подарунками чи просто приємними словами, нагадуючи, що дружба робить життя яскравішим і підтримує у складні моменти.

13 лютого святкують День народження кінокамери / © Pixabay

13 лютого святкують День народження кінокамери / © Pixabay

13 лютого святкують День народження кінокамери. Саме цього дня 1895 року брати Огюст і Луї Люм’єр отримали патент на свій винахід — кінокамеру «сінематограф», що дозволяла фіксувати й демонструвати рухомі зображення. Цей апарат став ключовим кроком у розвитку кінематографа як мистецтва і технології, адже поєднував у собі можливості знімання та проєкції, відкривши шлях до створення перших фільмів і розквіту світової кіноіндустрії.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie