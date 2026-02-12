Яке свято 13 лютого 2026 року / © ТСН

13 лютого 2026 року — п’ятниця. 1450-й день війни в Україні.

13 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Мартиніяна / © pexels.com

Завтра, 13 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Мартиніяна. Християнський святий, відомий як аскет і подвижник. Він жив у IV–V столітті та прославився суворим життям у молитві та пості. Часто його згадують як наставника чернецтва, який навчав духовній дисципліні та відданості Богу. Його пам’ять шанується в православній церкві, а життєпис підкреслює його терпіння, смирення та духовну мудрість.

13 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день радіо / © Pixabay

13 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день радіо. Цей день присвячений важливості радіомовлення як засобу інформації, освіти, культури та взаєморозуміння між людьми. Його мета — нагадати про роль радіо у забезпеченні свободи слова, доступу до надійної інформації та підтримці спільнот у всьому світі.

13 лютого Міжнародний день шаурми / © Pixabay

Також 13 лютого Міжнародний день шаурми. Воно присвячене одній із найпопулярніших страв вуличної їжі — шаурмі (часто також називають шаверма, дьонер‑кебаб тощо), що має близькосхідне походження і стала улюбленим фастфудом у багатьох країнах світу.

13 лютого Міжнародний день любові до себе / © Pixabay

А ще 13 лютого Міжнародний день любові до себе. Святкується напередодні Дня святого Валентина. Його мета — нагадати людям про важливість цінувати себе, піклуватися про власне тіло, емоції та психічне здоров’я. Це свято заохочує самоприйняття, розвиток внутрішньої гармонії та повагу до своїх потреб, а також вчить ставити кордони та берегти власний добробут. Воно часто супроводжується невеликими ритуалами: медитаціями, записами подяк собі, приємними активностями та маленькими подарунками самому собі.

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива / © Pixabay

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива. Свято покликане нагадати, що презерватив — це простий, доступний і ефективний засіб захисту, а його використання допомагає берегти не тільки фізичне, а й емоційне здоров’я партнера. Воно часто супроводжується освітніми кампаніями, роздаванням безкоштовних засобів захисту та інформаційними заходами.

13 лютого День інтернет-друзів / © Pixabay

Також 13 лютого День інтернет-друзів. Він присвячений людям, з якими ми підтримуємо дружні стосунки онлайн. Це свято нагадує про те, що справжня дружба може існувати не лише в реальному житті, а й у цифровому просторі, через соціальні мережі, чати та форуми.

13 лютого Міжнародний день жіночої дружби / © Pixabay

А ще 13 лютого Міжнародний день жіночої дружби. Цього дня прийнято показувати вдячність подругам, проводити час разом, обмінюватися подарунками чи просто приємними словами, нагадуючи, що дружба робить життя яскравішим і підтримує у складні моменти.

13 лютого святкують День народження кінокамери / © Pixabay

13 лютого святкують День народження кінокамери. Саме цього дня 1895 року брати Огюст і Луї Люм’єр отримали патент на свій винахід — кінокамеру «сінематограф», що дозволяла фіксувати й демонструвати рухомі зображення. Цей апарат став ключовим кроком у розвитку кінематографа як мистецтва і технології, адже поєднував у собі можливості знімання та проєкції, відкривши шлях до створення перших фільмів і розквіту світової кіноіндустрії.