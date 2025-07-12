Яке свято 13 липня 2025 року / © ТСН

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13 липня 2025 року — неділя. 1236-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 липня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта. Стефан Савваїт жив у V—VI століттях, він був учнем святого Сави Освяченого — відомого засновника монастиря Саввів у Палестині. Саме Савваїт — це послідовник чи учень святого Сави, що підкреслює його зв’язок із цим духовним центром.

Стефан Савваїт був ігуменом (настоятелем) монастиря Саввів, який заснував його вчитель. Він відзначився суворою аскезою, молитвою, розумною мудрістю і смиренням. Його життєвий шлях став прикладом подвижництва і вірності духовним ідеалам.

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Його вважають святим за непохитну віру і беззаперечну відданість християнському служінню. Святий Стефан Савваїт вшановується у церковному календарі, і пам’ять про нього надихає багатьох християн прагнути духовної чистоти і внутрішнього миру.

Стефан Савваїт залишив по собі не лише приклад життя, а й наставлення у духовній науці, що зберігаються у церковних традиціях. Його житіє увійшло до агіографії як важливий приклад християнської чесноти.

Що не можна робити 13 липня

Не слід починати нові справи — бо це може принести невдачу чи труднощі.

Не можна ходити до лісу — духи природи чи нечиста сила можуть бути особливо активними, тож краще не ризикувати.

Забороняється робити безлад, розкидати речі — безлад міг принести неприємності.

Народні прикмети і традиції на 13 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо на 13 липня ясно й безхмарно — буде гарна і суха осінь;

роса вранці 13 липня — до теплої і безвітряної погоди на кілька днів;

13 липня йде дощ — найближчими днями можливі дощі або грози;

вітер дме північний — буде холодніша погода, південний вітер обіцяє тепло;

ввечері 13 липня небо червоніє — буде гарна погода наступного дня.

13 липня йде дощ — найближчими днями можливі дощі або грози / © unsplash.com

В народі 13 липня носило назву Півникова Ніч. Саме в цей час півні часто починали голосно кукурікати раніше звичайного, що вважалося прикметою початку нового етапу в природі.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 липня

Які завтра іменини: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

Талісманом людини, народженої 13 липня є нефрит. Справжній камінь-оберіг, який люди шанували ще з глибокої давнини. З покоління в покоління передавалась віра в його цілющу силу, особливо в здатність зцілювати недуги нирок і підтримувати здоров’я цього життєво важливого органу.

Цього дня народилися:

1938 рік — Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лауреат Шевченківської премії;

1939 рік — Павло Мовчан, український письменник, народний депутат України;

1940 рік — Іван Сокульський, український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи з 1979, один із засновників НРУ та УРП на Дніпропетровщині.

Пам’ятні дати 13 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 липня:

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1260 рік — Біля озера Дурбе відбувається одна з найжорстокіших битв XIII століття, в якій армія Тевтонського Ордену зазнає нищівної поразки від військ жемайтів;

1772 рік — Відомий британський мореплавець Джеймс Кук розпочинає перше в історії навколосвітнє плавання, здійснене з заходу на схід;

1837 рік — Королева Вікторія здійснбє урочистий переїзд до Букінгемського палацу, який відтоді стає головною резиденцією британських монархів;

1870 рік — Князь Отто фон Бісмарк здійснює хитру політичну провокацію, відому як “Емська депеша”, відправивши по Європі телеграму з викривленим викладом переговорів між прусським королем Вільгельмом І і французьким посланцем, він спровокував Францію оголосити війну Пруссії;

1885 рік — В Амстердамі відкривається Державний музей;

1897 рік — Італійський винахідник Гульєльмо Марконі отримує патент на винайдений ним радіозв’язок;

1908 рік — У Лондоні стартують IV Олімпійські ігри, які вперше в історії дозволяють брати участь жінкам;

1920 рік — Засновують товариство Червоного Хреста України;

1923 рік — Британський парламент ухвалює закон, запропонований леді Астор, який забороняє продаж алкогольних напоїв особам молодше 18 років;

1930 рік — В Уругваї розпочинається перший у світі чемпіонат світу з футболу;

1938 рік — У Бостоні відкривається перший телетеатр;

1939 рік — Знаменитий співак Френк Сінатра записує свою першу платівку з піснею “From the Bottom of My Heart”;

1944 рік — Успішно завершується найбільша повітряно-десантна операція союзних військ — «Оверлорд»;

1947 рік — Міністри закордонних справ європейських держав у Парижі погоджуються підтримати план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 рік — Папа Римський Пій XII оголошує, що будь-який католик, який добровільно вступає до лав комуністичної партії або підтримує її, буде підданий відлученню від церкви;

1951 рік — У Лондоні королева Єлизавета II закладає перший камінь у будівництво будівлі Королівського Національного Театру;

1956 рік — В Ізраїлі, в місті Хайфа, закладають наріжний камінь першого на Близькому Сході метрополітену;

1964 рік — Китайська Народна Республіка офіційно звинувачує радянського лідера Хрущова у відступі від соціалістичних принципів і впровадженні капіталістичних методів управління;

1973 рік — Виходить дебютний альбом легендарного рок-гурту “Queen”;

1977 рік — Розпочинається Огаденська війна — конфлікт між Ефіопією та Сомалі;

1985 рік — В Лондоні і Філадельфії одночасно проходять концерти “Live Aid” — масштабна благодійна подія, організована Бобом Гелдофом для збору коштів на допомогу голодуючим в Африці;

1985 рік — Український спортсмен Сергій Бубка вперше в історії долає позначку 6 метрів у стрибках з жердиною на змаганнях у Парижі, встановивши новий світовий рекорд.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 липня в Україні святкують День рибалки / © unsplash.com

13 липня в Україні святкують День рибалки. Рибальство в Україні — це не просто промисел, а частина народної культури і спосіб життя багатьох регіонів, особливо тих, що розташовані поблизу великих водойм, річок, озер та Чорного і Азовського морів. Здавна рибалки забезпечували спільноту цінним продуктом, були носіями традиційних знань про природу і водні ресурси. Офіційно День рибалки в Україні почали відзначати з 1980-х років, коли було започатковано це професійне свято для працівників рибної галузі. Від того часу воно стало нагодою вшанувати працю рибалок, віддати належне їхній мужності, терпінню і вмінню.

Також 13 липня Міжнародний день головоломки. Ідея свята полягає у популяризації інтелектуального розвитку, творчого мислення і креативності через розв’язання різноманітних загадок і головоломок. Головоломки — це не просто розвага, а й ефективний спосіб тренувати мозок, розвивати логіку, уважність і пам’ять.

А ще 13 липня Міжнародний день гірських порід. Ідея створення свята виникла в науковому середовищі для того, щоб підкреслити важливість геології, геодинаміки та гірничої справи у розвитку науки і промисловості. День гірських порід покликаний об’єднати вчених, студентів, фахівців і всіх, хто цікавиться будовою Землі, її історією та ресурсами.

13 липня святкують Всесвітній день року. Рок — це музичний стиль, що виник у середині ХХ століття, поєднавши елементи блюзу, кантрі, ритм-енд-блюзу та інших жанрів. Він швидко здобув популярність завдяки енергії, експресії і свободі самовираження. Рок-музика стала голосом молоді, символом бунту і прагнення до змін.

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