13 листопада 2025 року — четвер. 1358-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 листопада, віряни святкують день пам’яті святого святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського. Іван народився приблизно 347 року в Антіохії Сирійській у благочестивій родині. Мати, Анфуса, овдовівши дуже рано, виховала сина в християнській стриманості та чеснотах. Іван здобув освіту в одного з найвідоміших риторів доби — Лібанія, що забезпечило йому блискуче володіння словом. Попри перспективну кар’єру світського оратора, він обрав шлях аскезы й духовного служіння.

Після хрещення Іван тривалий час жив у пустельному усамітненні поблизу Антіохії, де розвинув сувору аскетичну дисципліну та глибоке знання Святого Письма. Ослаблене надмірними подвижницькими практиками здоров’я змусило його повернутися до міста, де він був рукопокладений на диякона, а згодом — на пресвітера.

У період священства в Антіохії Іван здобув широку славу як проповідник. Його проповіді відзначалися чіткістю, строгістю моральних вимог та особливою увагою до соціальної справедливості. Він викривав багатіїв за жорстокість, а можновладців — за зловживання, водночас заохочуючи вірян до милосердя та чесного життя.

402 року проти Івана було скликано так званий “Дубовий собор”, на якому його звинуватили у різних порушеннях церковної дисципліни. Святителя заслали, однак під впливом народного обурення та природних катаклізмів, які сприймалися як ознака Божого гніву, його незабаром повернули на престол.

Невдовзі конфлікт із імператорською владою знову загострився. Івана вдруге засудили та заслали — спочатку до Кукузу Вірменського, а згодом ще далі, до Пітіунта (нині Піцунда). Виснажений тяжкими переходами та хворобами, він помер 14 вересня 407 року.

Що не можна робити 13 листопада

Не слід починати важливих справ — почате цього дня, може йти важче, ніж зазвичай.

Не можна зловживати їжею та алкоголем — вважалося невідповідним цього дня влаштовувати гучні застілля.

Забороняється відмовляти тим, хто просить про допомогу — відмова могла “повернутися бідою” або втратами.

Народні прикмети і традиції на 13 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

випав сніг — буде холодна і швидка зима;

відлига, тепла погода — взимку буде частий перепад температур;

мрячить чи йде дощ — до нестійкої і затяжної зими;

сильний вітер — чекайте на зимові хуртовини.

13 листопада мрячить чи йде дощ — до нестійкої і затяжної зими / © unsplash.com

В народі 13 листопада носило назву Івана Златоуста. Часто казали: “На Златоуста мороз душу трусить” — бо від цього часу починалися перші справжні холоди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 листопада

Які завтра іменини: Герман, Іван.

Талісманом людини, народженої 13 листопада, є берил. Цей мінерал у народній традиції уособлював мудреця та людину, сповнену світлої життєвої сили. Серед усіх самоцвітів він вважався найціннішим і найвишуканішим.

Цього дня народилися:

1937 рік — Остап Кіндрачук, український кобзар, бандурист з Ялти, кримський українець;

1943 рік — Мустафа Джемілєв, український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу);

1940 рік — Ігор Скрипник, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Пам’ятні дати 13 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 листопада:

1851 рік — розпочала роботу Миколаївська залізниця;

1918 рік — уряд Павла Скоропадського розпорядився звільнити з ув’язнення Симона Петлюру, який негайно вирушив до Білої Церкви, щоб згуртувати сили для повстання проти гетьманського режиму;

1945 рік — у Франції Шарля де Голля обрано на чолі Тимчасового уряду;

1971 рік — на орбіту Марса вийшов “Марінер-9”, перший у світі космічний апарат, що став штучним супутником цієї планети;

1980 рік — “Вояджер-1” надіслав на Землю перші крупні знімки Сатурна;

1994 рік — Швеція, згідно з результатами загальнонаціонального референдуму, ухвалила рішення приєднатися до Європейського Союзу;

1997 рік — відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 рік — Європейський парламент схвалив набуття чинності угод між ЄС та Україною щодо спрощення візового режиму і механізмів реадмісії;

2015 рік — у Парижі сталися криваві терористичні напади 13 листопада, що сколихнули увесь світ.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти / © unsplash.com

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти. Свято започаткували 1998 року у межах діяльності Всесвітнього руху за доброту (World Kindness Movement). Його основна ідея — утвердити доброту як універсальну цінність, здатну змінювати суспільство та робити світ гуманнішим. Це не просто дата в календарі — це глобальний заклик до емпатії, до щоденного вибору бути світлішими, уважнішими, людянішими.

Також 13 листопада Всесвітній День Юзабіліті. Припадає на другий четвер листопада. Свято започаткували 2005 року за ініціативою Usability Professionals’ Association (нині UXPA). Його мета — зробити так, щоб технології служили людині, а не навпаки. Щороку свято має тему, наприклад: “Здоров’я”, “Довіра”, “Штучний інтелект”, “Людиноцентричні технології”.

А ще 13 листопада Міжнародний день сліпих. Дату обрали на честь дня народження французького педагога Луї Браїля, творця рельєфно-крапкового шрифту, який відкрив людям з вадами зору шлях до освіти, самостійності й повноцінного життя. Це не просто пам’ятна дата — це глобальне нагадування про права, потреби й гідність людей з порушеннями зору, а також про важливість доступності у всіх сферах суспільства.

13 листопада святкують Всесвітній день якості. Припадає щороку на другий четвер листопада. Це день, покликаний нагадати, що якість — це не випадковість, а результат системної роботи, відповідальності та культури вдосконалення. Ідея Дня якості з’явилася 1989 року з ініціативи Європейської організації якості (EOQ), а згодом була підтримана ООН та глобальною спільнотою менеджменту.