Яке завтра, 13 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 13 серпня, Всесвітній день шульги, або Міжнародний день шульг. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника. До Нового року залишилося 137 днів.
13 серпня 2025 року — середа. 1267-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 13 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника. Максим походив із знатної християнської родини. Він отримав блискучу світську й богословську освіту. Спочатку служив при імператорському дворі, обіймаючи посаду першого секретаря імператора Іраклія, але залишив двірську службу й прийняв чернецтво в монастирі під Константинополем.
Коли в Церкві почалося поширення єресі монофелітства (вчення про одну волю у Христі замість двох — людської та Божої), святий Максим став одним із найрішучіших її противників. Він захищав халкідонське православ’я, яке визнає в Ісусі Христі дві природи — Божу й людську — і відповідно дві волі.
Через свою тверду позицію щодо істинної віри Максим зазнав переслідувань з боку влади. 653 року його заарештували й доправили до Константинополя. 656 року заслали до Фракії. 661 року вдруге привезли на суд до столиці, де вимагали від нього прийняти єресь. Коли він відмовився, йому відрізали язик, а потім відрубали праву руку. Після цього його заслали на Кавказ, де він і помер 662 року.
Що не можна робити 13 серпня
Не слід їсти мед з нового збирання до освячення — це вважається гріхом.
Не рекомендується важка фізична праця — в народі казали: “На Максима не мні соломи — не буде ні клуні, ні спокою”.
Не можна починати нові важливі справи — усе нове, розпочате цього дня, матиме нестійке підґрунтя.
Народні прикмети і традиції на 13 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ясна погода — суха осінь;
дощить на Максима — осінь буде холодною та мокрою;
холодний вітер — зима прийде рано;
бджоли літають низько, гудуть — чекайте на дощ;
ранкова роса — до ясної погоди.
В народі 13 серпня носило назву Максим Теплий. Таку назву день отримав через те, що часто буває сонячним, теплим, іноді навіть спекотним.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 серпня
Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.
Талісманом людини, народженої 13 серпня є сардонікс. Камінь із глибоким символічним значенням. Його цінували ще з античності, вважаючи оберегом для геологів, мандрівників і тих, хто відкриває нові горизонти
Цього дня народилися:
1979 рік — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України;
1976 рік — Ганна Бортюк, українська викладачка, Геройка України;
1984 рік — Олена Бондаренко, українська тенісистка.
Пам’ятні дати 13 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 13 серпня:
3113 рік до н. е. — Згідно з календарем цивілізації мая, саме цього дня розпочинається новий світовий цикл;
29 рік до н. е. — Октавіан Август влаштовує у Римі перший із тріумфальних парадів, присвячених перемозі над далматськими племенами;
1099 рік — Папським престолом оволодіває Пасхалій ІІ, обраний наступником Урбана ІІ;
1521 рік — Після тривалої облоги Ернан Кортес із загоном конкістадорів здобуває столицю ацтеків — Теночтітлан;
1624 рік — Король Франції Людовік XIII довіряє кардиналові Рішельє найвищу державну владу, призначивши його першим міністром;
1642 рік — Астроном Християн Гюйгенс робить відкриття: фіксує на південному полюсі Марса полярну крижану шапку;
1677 рік — Розпочинається Перша оборона Чигирина від об’єднаних військ Османської імперії та Кримського ханства;
1680 рік — У Санта-Фе (сучасне Нью-Мексико) місцеві індіанці піднімають повстання й виганяють іспанських колонізаторів;
1704 рік — У битві при Бленгеймі (Баварія), англо-австрійська коаліція завдає нищівної поразки французько-баварським військам у межах Війни за іспанську спадщину;
1868 рік — Потужний землетрус, що сколихує території Еквадору та Перу, забирає життя понад 25 тисяч людей;
1876 рік — У Байройті (Німеччина) відкривають спеціалізований театр для постановок опер Ріхарда Вагнера;
1898 рік — Під час Іспано-американської війни американські військово-морські сили захоплюють філіппінську столицю Манілу;
1899 рік — Вільям Грейм отримує патент на перший у світі автоматичний телефон;
1905 рік — У Норвегії проводять референдум, на якому більшість населення проголосувала за розірвання унії зі Швецією;
1907 рік — На вулицях Нью-Йорка з’являються перші автомобільні таксі;
1913 рік — У Шеффілді (Велика Британія) відбувається історичне виплавлення першої партії нержавної сталі;
1932 рік — Адольф Гітлер категорично відкидає пропозицію стати віцеканцлером;
1946 рік — У США створюють спеціальну федеральну комісію для вивчення умов життя корінного населення — індіанців;
1952 рік — Японія та Німеччина приєднуються до Міжнародного валютного фонду;
1990 рік — Указ президента СРСР Михайла Горбачова про відновлення прав жертв політичних репресій 1920–1950-х років;
1992 рік — У Сараєво гине журналіст телеканалу ABC Девід Каплан;
2014 рік — Українські сили АТО встановлюють контроль над селищем Хрящевате, завершивши оперативне оточення Луганська.
Яке завтра свято в Україні і світі
13 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день вовка. Ідея створення цього дня належить організації “Wolf Awareness Week” (Тиждень усвідомлення вовків) у США, яка прагне підтримати збереження цих унікальних тварин, що часто страждають від переслідувань, полювання та втрати середовища існування. Міжнародний день вовка — це можливість освіжити знання про вовків, розвіяти міфи і стереотипи, а також заохотити людей до захисту природи.
Також 13 серпня Всесвітній день шульги, або Міжнародний день шульг. Цей день виник як спосіб підтримати і вшанувати шульг — людей, які переважно використовують ліву руку для письма, роботи та інших повсякденних дій. В історії шульг часто стискали або навіть змушували користуватися правою рукою, що викликало у багатьох дискомфорт і проблеми. Тому Всесвітній день шульги — це також заклик до розуміння і поваги.
А ще 13 серпня Всесвітній день каліграфії. Припадає на другу середу серпня. Каліграфія — це не просто мистецтво писати красиво, а витончене поєднання естетики, традиції й індивідуальності. Всесвітній день каліграфії був заснований, щоб популяризувати цей унікальний вид мистецтва, підтримати каліграфів по всьому світу та зберегти спадщину традиційного письма, яке у цифрову епоху ризикує бути забутим.