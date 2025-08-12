Яке свято 13 серпня 2025 року / © ТСН

13 серпня 2025 року — середа. 1267-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника. Максим походив із знатної християнської родини. Він отримав блискучу світську й богословську освіту. Спочатку служив при імператорському дворі, обіймаючи посаду першого секретаря імператора Іраклія, але залишив двірську службу й прийняв чернецтво в монастирі під Константинополем.

Коли в Церкві почалося поширення єресі монофелітства (вчення про одну волю у Христі замість двох — людської та Божої), святий Максим став одним із найрішучіших її противників. Він захищав халкідонське православ’я, яке визнає в Ісусі Христі дві природи — Божу й людську — і відповідно дві волі.

Через свою тверду позицію щодо істинної віри Максим зазнав переслідувань з боку влади. 653 року його заарештували й доправили до Константинополя. 656 року заслали до Фракії. 661 року вдруге привезли на суд до столиці, де вимагали від нього прийняти єресь. Коли він відмовився, йому відрізали язик, а потім відрубали праву руку. Після цього його заслали на Кавказ, де він і помер 662 року.

Що не можна робити 13 серпня

Не слід їсти мед з нового збирання до освячення — це вважається гріхом.

Не рекомендується важка фізична праця — в народі казали: “На Максима не мні соломи — не буде ні клуні, ні спокою”.

Не можна починати нові важливі справи — усе нове, розпочате цього дня, матиме нестійке підґрунтя.

Народні прикмети і традиції на 13 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна погода — суха осінь;

дощить на Максима — осінь буде холодною та мокрою;

холодний вітер — зима прийде рано;

бджоли літають низько, гудуть — чекайте на дощ;

ранкова роса — до ясної погоди.

13 серпня бджоли літають низько, гудуть — чекайте на дощ / © unsplash.com

В народі 13 серпня носило назву Максим Теплий. Таку назву день отримав через те, що часто буває сонячним, теплим, іноді навіть спекотним.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 серпня

Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 13 серпня є сардонікс. Камінь із глибоким символічним значенням. Його цінували ще з античності, вважаючи оберегом для геологів, мандрівників і тих, хто відкриває нові горизонти

Цього дня народилися:

1979 рік — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України;

1976 рік — Ганна Бортюк, українська викладачка, Геройка України;

1984 рік — Олена Бондаренко, українська тенісистка.

Пам’ятні дати 13 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 серпня:

3113 рік до н. е. — Згідно з календарем цивілізації мая, саме цього дня розпочинається новий світовий цикл;

29 рік до н. е. — Октавіан Август влаштовує у Римі перший із тріумфальних парадів, присвячених перемозі над далматськими племенами;

1099 рік — Папським престолом оволодіває Пасхалій ІІ, обраний наступником Урбана ІІ;

1521 рік — Після тривалої облоги Ернан Кортес із загоном конкістадорів здобуває столицю ацтеків — Теночтітлан;

1624 рік — Король Франції Людовік XIII довіряє кардиналові Рішельє найвищу державну владу, призначивши його першим міністром;

1642 рік — Астроном Християн Гюйгенс робить відкриття: фіксує на південному полюсі Марса полярну крижану шапку;

1677 рік — Розпочинається Перша оборона Чигирина від об’єднаних військ Османської імперії та Кримського ханства;

1680 рік — У Санта-Фе (сучасне Нью-Мексико) місцеві індіанці піднімають повстання й виганяють іспанських колонізаторів;

1704 рік — У битві при Бленгеймі (Баварія), англо-австрійська коаліція завдає нищівної поразки французько-баварським військам у межах Війни за іспанську спадщину;

1868 рік — Потужний землетрус, що сколихує території Еквадору та Перу, забирає життя понад 25 тисяч людей;

1876 рік — У Байройті (Німеччина) відкривають спеціалізований театр для постановок опер Ріхарда Вагнера;

1898 рік — Під час Іспано-американської війни американські військово-морські сили захоплюють філіппінську столицю Манілу;

1899 рік — Вільям Грейм отримує патент на перший у світі автоматичний телефон;

1905 рік — У Норвегії проводять референдум, на якому більшість населення проголосувала за розірвання унії зі Швецією;

1907 рік — На вулицях Нью-Йорка з’являються перші автомобільні таксі;

1913 рік — У Шеффілді (Велика Британія) відбувається історичне виплавлення першої партії нержавної сталі;

1932 рік — Адольф Гітлер категорично відкидає пропозицію стати віцеканцлером;

1946 рік — У США створюють спеціальну федеральну комісію для вивчення умов життя корінного населення — індіанців;

1952 рік — Японія та Німеччина приєднуються до Міжнародного валютного фонду;

1990 рік — Указ президента СРСР Михайла Горбачова про відновлення прав жертв політичних репресій 1920–1950-х років;

1992 рік — У Сараєво гине журналіст телеканалу ABC Девід Каплан;

2014 рік — Українські сили АТО встановлюють контроль над селищем Хрящевате, завершивши оперативне оточення Луганська.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 серпня Всесвітній день каліграфії / © unsplash.com

13 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день вовка. Ідея створення цього дня належить організації “Wolf Awareness Week” (Тиждень усвідомлення вовків) у США, яка прагне підтримати збереження цих унікальних тварин, що часто страждають від переслідувань, полювання та втрати середовища існування. Міжнародний день вовка — це можливість освіжити знання про вовків, розвіяти міфи і стереотипи, а також заохотити людей до захисту природи.

Також 13 серпня Всесвітній день шульги, або Міжнародний день шульг. Цей день виник як спосіб підтримати і вшанувати шульг — людей, які переважно використовують ліву руку для письма, роботи та інших повсякденних дій. В історії шульг часто стискали або навіть змушували користуватися правою рукою, що викликало у багатьох дискомфорт і проблеми. Тому Всесвітній день шульги — це також заклик до розуміння і поваги.

А ще 13 серпня Всесвітній день каліграфії. Припадає на другу середу серпня. Каліграфія — це не просто мистецтво писати красиво, а витончене поєднання естетики, традиції й індивідуальності. Всесвітній день каліграфії був заснований, щоб популяризувати цей унікальний вид мистецтва, підтримати каліграфів по всьому світу та зберегти спадщину традиційного письма, яке у цифрову епоху ризикує бути забутим.