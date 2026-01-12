ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 13 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 13 січня, День суспільного радіомовлення. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Єрмилата і Стратоніка. До Нового року залишилося 353 дні.

Тетяна Мележик
Яке свято 13 січня 2026 року

13 січня 2026 року — вівторок. 1419-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 13 січня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Єрмилата і Стратоніка. Єрмилат був дияконом, який відкрито сповідував християнську віру. За це його заарештували, жорстоко катували й ув’язнили. Стратонік, тюремний сторож і друг Єрмилата, співчував його стражданням і, побачивши його непохитну віру, сам увірував у Христа. Обох піддали тортурам і стратили за відмову зректися віри. Вони прийняли мученицьку смерть, за церковним переданням, були втоплені у річці.

13 січня в Україні і світі святкують День суспільного радіомовлення. Цей день нагадує про цінності незалежності, достовірності, плюралізму думок і доступності інформації. Суспільне радіо покликане інформувати, просвітлювати й об’єднувати людей, давати голос різним соціальним групам, підтримувати культуру, мову та демократичні процеси.

Також 13 січня День поезії на роботі. Цього дня колег запрошують читати вірші — улюблені або власні, ділитися поетичними рядками в чатах, на нарадах чи під час перерв. Ідея свята проста: поезія знижує напругу, надихає, розвиває креативність і покращує атмосферу в колективі. День поезії на роботі нагадує, що навіть у найструктурованішому середовищі є місце для емоцій, образів і слова, яке надихає. Це можливість на мить вийти за межі дедлайнів і звітів та відчути живу силу мови.

А ще 13 січня День здійснення мрії. Він нагадує, що мрія — це не лише фантазія, а напрямок руху, який починається з внутрішнього дозволу хотіти більшого і сміливості діяти. У цей день прийнято формулювати бажання, візуалізувати мету, згадувати давні мрії та робити хоча б один конкретний крок до їхнього втілення.

