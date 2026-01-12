Яке свято 13 січня 2026 року / © ТСН

13 січня 2026 року — вівторок. 1419-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

13 січня віряни святкують День пам'яті святих мучеників Єрмилата і Стратоніка

Завтра, 13 січня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Єрмилата і Стратоніка. Єрмилат був дияконом, який відкрито сповідував християнську віру. За це його заарештували, жорстоко катували й ув’язнили. Стратонік, тюремний сторож і друг Єрмилата, співчував його стражданням і, побачивши його непохитну віру, сам увірував у Христа. Обох піддали тортурам і стратили за відмову зректися віри. Вони прийняли мученицьку смерть, за церковним переданням, були втоплені у річці.

13 січня в Україні і світі святкують День суспільного радіомовлення

13 січня в Україні і світі святкують День суспільного радіомовлення. Цей день нагадує про цінності незалежності, достовірності, плюралізму думок і доступності інформації. Суспільне радіо покликане інформувати, просвітлювати й об’єднувати людей, давати голос різним соціальним групам, підтримувати культуру, мову та демократичні процеси.

13 січня День поезії на роботі

Також 13 січня День поезії на роботі. Цього дня колег запрошують читати вірші — улюблені або власні, ділитися поетичними рядками в чатах, на нарадах чи під час перерв. Ідея свята проста: поезія знижує напругу, надихає, розвиває креативність і покращує атмосферу в колективі. День поезії на роботі нагадує, що навіть у найструктурованішому середовищі є місце для емоцій, образів і слова, яке надихає. Це можливість на мить вийти за межі дедлайнів і звітів та відчути живу силу мови.

13 січня День здійснення мрії

А ще 13 січня День здійснення мрії. Він нагадує, що мрія — це не лише фантазія, а напрямок руху, який починається з внутрішнього дозволу хотіти більшого і сміливості діяти. У цей день прийнято формулювати бажання, візуалізувати мету, згадувати давні мрії та робити хоча б один конкретний крок до їхнього втілення.