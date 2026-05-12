13 травня 2026 року — середа. 1539-й день війни в Україні.

Завтра, 13 травня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Глікерії. Вона жила у II столітті та постраждала за християнську віру за часів гонінь у Римська імперія. За переданням, вона була дочкою знатного римського урядовця й відкрито сповідувала християнство, відмовившись поклонятися язичницьким богам. За свою непохитну віру Глікерію піддали жорстоким тортурам, але вона мужньо витримала всі страждання. Зрештою свята прийняла мученицьку смерть близько 177 року в Гераклея.

13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день фасіліті менеджменту. Це професійне міжнародне свято, присвячене фахівцям, які відповідають за ефективне функціонування будівель, офісів, підприємств і робочих просторів. Його щороку святкують у другу середу травня під назвою World FM Day. Мета дня — привернути увагу до важливої ролі фасіліті менеджменту у сучасному світі: забезпечення безпеки, комфорту, енергоефективності, технічного обслуговування та безперебійної роботи об’єктів.

Також 13 травня Всесвітній інженерний день IEEE. Міжнародна ініціатива, присвячена вшануванню праці інженерів, винахідників і технічних фахівців, які змінюють світ завдяки інноваціям. IEEE — це найбільша у світі професійна організація у сфері електротехніки, електроніки, комп’ютерних технологій та суміжних наук. Мета цього дня — підкреслити значення інженерії у розвитку суспільства, науки, медицини, зв’язку, енергетики та цифрових технологій. Саме завдяки інженерам з’являються сучасні гаджети, мережі зв’язку, системи безпеки, транспортні рішення та багато інших важливих розробок.

А ще 13 травня Міжнародний день хумусу. Хумус готують переважно з нуту, тахіні, оливкової олії, лимонного соку та часнику. Ця страва відома своїм ніжним смаком, поживністю та користю для здоров’я, адже містить рослинний білок, клітковину й корисні жири. Мета свята — популяризувати здорове харчування, знайомити людей із кулінарними традиціями різних народів і просто насолодитися улюбленою стравою.

13 травня святкують Всесвітній день кульбаби. Свято присвячене одній із найвідоміших весняних рослин — кульбабі, що символізує сонце, життєву силу, оновлення та надію. Мета цього дня — нагадати про красу природи, цінність навіть найпростішої рослини та її користь для людини й довкілля. Кульбабу використовують у народній медицині, кулінарії та косметології.

