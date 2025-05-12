Яке свято 13 травня 2025 року / © ТСН

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13 травня 2025 року — вівторок. 1175-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 травня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Глікерії. Глікерія народилася в Римі у знатній родині, але обрала шлях не розкоші, а служіння Богу. У молодому віці вона перебралася до фракійського міста Траянополя. Коли на ці землі прибув римський намісник Савин, щоб організувати жертвоприношення язичницьким богам, Глікерія відверто заявила про свою християнську віру.

У храмі, де мали вшановувати Аполлона, вона перехрестилася — і статуя язичницького божества впала й розбилася. Це сприйняли як зухвалу наругу над релігією імперії. За наказом Савина її жорстоко катували: били, палили вогнем, морили голодом, замикали з дикими звірами. Проте Глікерія залишалася непохитною, а звірі навіть не торкалися її. За переказами, її підтримував сам ангел Господній.

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Зрештою, коли жодні тортури не зламали дівчину, мучителі стратили її — мечем. Її тіло поховали християни, і згодом на могилі почали відбуватися зцілення. Люди приходили за розрадою, силою, вірою.

Що не можна робити 13 травня

Не слід працювати важко на землі — від давніх-давен вважалося, що цього дня не можна копати, орати, садити чи пересаджувати рослини, інакше земля “запече”, і врожай не вдасться.

Не можна працювати на показ — вважалося, що праця, зроблена з честолюбства чи заздрості, цього дня не буде мати плоду.

Забороняється турбувати бджіл чи домашніх тварин — у народних повір’ях Глікерія вважалася ще й покровителькою вуликарів. Було заборонено чіпати пасіку, бо це могло викликати хвороби у бджіл і втрату меду.

Народні прикмети і традиції на 13 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода на Глікерії — таке й літо буде;

жайворонки високо літають — на ясну погоду;

вітер на Глікерії — до мінливої погоди влітку;

бджоли вилетіли з вуликів — на тривале тепло;

туман зранку — до врожайного року.

13 травня бджоли вилетіли з вуликів — на тривале тепло / © unsplash.com

В народі 13 травня носило назву Глікерія Сіяльниця. Оскільки цей день був пов’язаний із садінням та сівбою, особливо капусти. У деяких регіонах також зустрічалася назва “Глікерія пасічниця”, оскільки свята Глікерія була покровителькою бджільництва.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 травня

Які завтра іменини: Георгій, Макарій, Олександр.

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Талісманом людини, народженої 13 травня, є лазурит. Цей мінерал відомий людству ще з найдавніших часів. Вважалося, що лазурит має здатність зменшувати тяжкість будь-якої недуги, полегшуючи її перебіг.

Цього дня народилися:

1972 рік — Назар Стригун, український актор;

1975 рік — Олександр Матвійчук, український хокеїст;

1979 рік — В’ячеслав Шевчук, український футболіст.

Пам’ятні дати 13 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 травня:

1501 рік — Амеріго Веспуччі вирушив у подорож на Захід, під час якої він з’ясував, що Колумб відкрив невідомий до того континент;

1830 рік — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії та проголосив свою незалежність, ставши окремою республікою;

1865 рік — в Одесі відкрили Новоросійський університет, третій в Україні, який зараз носить ім’я Мечникова;

1909 рік — початок перших велоперегонів Джиро д’Італія;

1918 рік — в США були надруковані поштові марки з перевернутим зображенням літаків, які згодом стали рідкісними колекційними екземплярами;

1927 рік — заснування київського футбольного клубу “Динамо”;

1950 рік — у Сільверстоуні відбулись перші перегони першого чемпіонату “Формули-1”;

1963 рік — Кувейт став 111-ю державою, що була прийнята до ООН;

1981 рік — турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II на площі Святого Петра у Ватикані;

1989 рік — близько двох тисяч студентів почали голодування на площі Тяньаньмень у Пекіні, вимагаючи демократичних реформ у Китаї;

1990 рік — вийшло перше число газети “Галичина”, яка стала першою демократичною багатотиражною газетою в Івано-Франківській області за радянських часів;

1991 рік — у Києві відбувся I Конгрес поляків, які мешкають в Україні;

1991 рік — Вінні Мандела, дружина президента ПАР Нельсона Мандели, була звинувачена у викраденні людей і катуваннях;

1992 рік — американські космонавти провели у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин, встановивши світовий рекорд. Вперше в космос вийшли одразу три астронавти;

2014 рік — проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ напали на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади біля села Маячка, загинуло 7 українських десантників;

2023 рік — на складах боєприпасів військової частини А3013 у селі Грузевиця Хмельницької області сталися вибухи.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день кульбаби / © unsplash.com

13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день кульбаби. Цей день не має офіційного статусу, проте він здобув популярність серед природолюбів та людей, які цікавляться природою. Він підкреслює важливість кульбаби не тільки як декоративної рослини, а й як джерела природних ліків та харчових продуктів. Кульбаба часто асоціюється з легкістю і життєвим потенціалом. Її яскраво-жовті квіти символізують сонце і радість, а пухнасті насіння, що літають у повітрі, є метафорою мрій та надій. В народі вважають, що, загадавши бажання при пусканні насіння кульбаби, воно обов’язково здійсниться.

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Також 13 травня Міжнародний день хумусу. Хумус — це паста, виготовлена з вареного нуту, оливкової олії, тахіні (пасту з кунжуту), часнику і лимонного соку. Його коріння сягає глибокої давнини, і він став невід’ємною частиною кухні Близького Сходу. Кожна країна має свою версію рецепту хумусу, але базові інгредієнти лишаються незмінними.

Міжнародний день хумусу був започаткований, щоб привернути увагу до цієї страви, відзначити її корисні властивості та популяризувати її в світі. Хумус став символом здорового харчування і смаку, що підходить для людей з різними дієтичними уподобаннями, зокрема для веганів і вегетаріанців.