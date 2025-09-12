Яке свято 13 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

13 вересня 2025 року — субота. 1298-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Корнилія. Корнилій — римський сотник (центуріон), що служив у Кесарії Палестинській. Про нього згадується у книзі Діянь святих апостолів. Він був “благочестивий та богобоязливий”, подавав милостиню бідним і постійно молився Богові.

Саме Корнилій став першим язичником, який прийняв хрещення від апостола Петра. Ця подія мала надзвичайне значення для Церкви: від неї почалося офіційне відкриття благовістя для всіх народів, а не лише для юдеїв.

Реклама

За переданням, після хрещення Корнилій залишив військову службу й активно проповідував християнство. Він був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Його діяльність сприяла наверненню багатьох язичників.

У часи гонінь на християн Корнилія заарештували за віру у Христа. Після жорстоких катувань він був страчений, прийнявши мученицьку смерть.

Що не можна робити 13 вересня

Не можна важко працювати в полі чи на городі — ви можете “розгнівати” осінь, а тому вона не дасть урожаю.

Не слід переїдати, зловживати алкоголем — це день стриманості і молитви.

Ввечері забороняється виносити сміття — винесете з ним “достаток”.

Народні прикмети і традиції на 13 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — до довгої і м’якої осені;

журавлі летять повільно і низько — чекайте на затяжну осінь;

вранці туман стелиться по землі — буде гарна погода вдень;

листя на березі почало жовтіти зверху — до ранньої і суворої зими;

йде дощ — чекайте на холодну і мокру осінь.

13 вересня листя на березі почало жовтіти зверху — до ранньої і суворої зими / © Pixabay

В народі 13 вересня носило назву Журавлиний лід. Бо в цей час часто починався масовий переліт журавлів на південь.

Реклама

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 вересня

Які завтра іменини: Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 13 вересня, є онікс. Камінь із глибоким минулим та багатою символікою. Ще у давнину його оповивали переказами й легендами, наділяючи магічними властивостями. Вважалося, що цей мінерал здатен оберігати людину від злих сил і всякого лиха.

Цього дня народилися:

1660 рік — Данієль Дефо, англійський письменник і публіцист, відомий як автор “Робінзона Крузо”;

1931 рік — Борис Харчук, український письменник;

1961 рік — Оксана Іванкевич, українська художниця.

Пам’ятні дати 13 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 вересня:

Реклама

1333 рік — здійснюють першу літописну згадку про Кафедральний собор у Кенігсберзі;

1776 рік — засновують місто Дніпро;

1788 рік — Нью-Йорк офіційно оголошують столицею Сполучених Штатів Америки;

1848 рік — у Львівському університеті відкривають кафедру української мови;

1902 рік — у Великій Британії вперше в історії правосуддя як головний доказ вини обвинуваченого використовують відбитки пальців, знайдені на місці злочину;

1922 рік — у Смірні, під час масових убивств греків та вірмен турецьким військом, спалахує масштабна пожежа, що кілька днів нищить місто й руйнує його християнську частину;

1960 рік — у США відбувається перший науковий симпозіум, присвячений біоніці;

1960 рік — президент США Дуайт Ейзенгауер підписує указ про встановлення у Вашингтоні пам’ятника Тарасові Шевченку;

1965 рік — у США бачить світ сингл гурту The Beatles “Yesterday”;

1968 рік — Албанія оголошує про вихід із Організації Варшавського договору;

1982 рік — в аеропорту Малаги (Іспанія) зазнає катастрофи літак DC-10 авіакомпанії Spantax, унаслідок чого гине 50 осіб;

1989 рік — в Україні вперше офіційно фіксують випадки захворювання на СНІД;

1993 рік — було підписано угоду між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином, яка передбачала визнання Палестинської автономії.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 вересня святкують Міжнародний день шоколаду / © Pixabay

13 вересня в Україні святкують День фізичної культури і спорту України. Припадає на другу суботу вересня. Свято веде своє коріння від традиційних спортивних рухів у країні та розвитку фізичного виховання. Офіційно його започаткували в незалежній Україні, щоб підкреслити важливість здоров’я нації та досягнень українських спортсменів на міжнародній арені.

Також 13 вересня День українського кіно. Його було започатковано, щоб вшанувати багату кінематографічну традицію України, починаючи від перших стрічок початку XX століття до сучасних фільмів, що отримують міжнародне визнання. Свято покликане підкреслити роль кіно у формуванні національної свідомості та збереженні культурної спадщини.

А ще 13 вересня Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Це міжнародне свято, присвячене підвищенню обізнаності людей про важливість першої допомоги та навичок, які можуть врятувати життя в надзвичайних ситуаціях. Свято започаткувала Міжнародна рада Червоного Хреста та Червоного Півмісяця з метою популяризації знань і навичок надання першої допомоги серед населення. Воно покликане навчити людей реагувати швидко та правильно, коли життя або здоров’я людини опиняються під загрозою.

13 вересня святкують Міжнародний день шоколаду. Свято було започатковане 1995 року французьким шоколатьє, щоб привернути увагу до шоколаду як продукту, що поєднує мистецтво кулінарії та задоволення. Дата 13 вересня також вибрана на честь дня народження Родріго Лафонте, одного з відомих дослідників і популяризаторів шоколаду у світі.

Реклама

Також 13 вересня День позитивного мислення. Точна дата заснування свята невідома, але його популяризацією займалися психологи та коучі, які підкреслювали: позитивне мислення допомагає долати труднощі, підвищує мотивацію та сприяє успіху у житті. Свято закликає людей усвідомлено шукати світлі моменти і формувати оптимістичний світогляд.

А ще 13 вересня День перукаря. Перукарське мистецтво має тисячолітню історію: від створення зачісок у стародавньому Єгипті до сучасних салонів краси. День перукаря був започаткований, щоб вшанувати професіоналів цієї сфери, підкреслити їхню роль у культурі та стилі людини і нагадати про важливість творчості у роботі.

13 вересня святкують День народження пеніциліну. Це своєрідне наукове свято, присвячене відкриттю першого в історії ефективного антибіотика, який революціонізував медицину і врятував мільйони життів.

Також 13 вересня День українського борщу. Припадає на другу суботу вересня. Ідея святкування виникла як частина руху з популяризації української кухні у світі. Борщ — це не просто суп, а культурний символ, який має багатовікову історію і різноманітні регіональні варіанти. Свято покликане нагадати про значення традиційної кухні та роль їжі у збереженні національної ідентичності.