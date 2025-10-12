Яке свято 13 жовтня 2025 року / © ТСН

13 жовтня 2025 року — понеділок. 1327-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки. Карп був єпископом міста Фіатир (Мала Азія). Він ревно проповідував Євангеліє, навертаючи язичників до християнства, викривав ідолопоклонство та закликав людей відмовитися від жертвоприношень поганським богам. За це його схопили під час імператорських гонінь (ймовірно, за часів Декія або Валеріана), жорстоко катували й примушували відректися від Христа. Карп залишався непохитним, мужньо свідчив про свою віру, за що був засуджений на смерть.

Папіла був дияконом і помічником Карпа. Він також відкрито сповідував християнство й допомагав єпископу в його пастирському служінні. Коли Карпа заарештували, Папіла добровільно з’явився до влади, аби розділити долю свого духовного наставника. Його піддали жорстоким тортурам, але він не зламався й не приніс жертв ідолам. Разом із Карпом він прийняв мученицьку смерть.

Агатоніка була благочестивою жінкою-християнкою з заможної родини. Вона відкрито підтримувала мучеників, надихала їх і сама сповідувала віру перед катами. За це її також заарештували. Попри погрози та катування, вона не зреклася Христа. Урешті Агатоніка була страчена разом з Карпом і Папілою.

Що не можна робити 13 жовтня

Не слід починати нових справ — будь-яка нова справа не матиме Божого благословення й може завершитися невдачею.

Дівчатам заборонялося відмовляти сватам — відмова вважалася “зневагою” й могла призвести до того, що дівчина “засидиться в дівках”.

Не варто з’ясовувати стосунки — будь-яка сварка затягнеться надовго, а примирення буде складним.

Народні прикмети і традиції на 13 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вітер південний — до теплої зими;

вже випав перший сніг — зима буде ранньою і холодною;

сильний вітер — чекайте на вітряну зиму;

дощить, похмура погода — до затяжної осені;

вже з берези повністю опало листя — зима прийде рано.

13 жовтня дощить, похмура погода — до затяжної осені / © unsplash.com

В народі 13 жовтня носило назву Карпа і Папіли. Цей день вважали пороговим: осінні роботи мали бути закінчені. Часто цього дня були вітри. Тому говорили: “Як Карп дме — така й зима буде”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Напівпрозорий або цілком прозорий коштовний мінерал. У давніх індійських віруваннях хризоберил наділяли магічними властивостями — його вважали потужним оберегом, здатним дарувати людині здатність розуміти мову тварин.

Цього дня народилися:

1884 рік — Радзимовська Валентина Василівна, українська лікарка;

1923 рік — Михайло Сікорський, український історик; почесний директор заповідника “Переяслав”, Герой України;

1971 рік — Михайло Старостяк, український футболіст.

Пам’ятні дати 13 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 жовтня:

1307 рік — з волі французького короля Філіпа IV Красивого по всій Франції одночасно заарештовують членів Ордену тамплієрів;

1582 рік — в Італії та низці католицьких держав офіційно відмовляються від юліанського календаря, запровадивши на його місце точніший григоріанський стиль літочислення;

1675 рік — нідерландський учений і винахідник Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік — у місті Вашингтон урочисто розпочинається зведення резиденції президента США — Білого дому;

1860 рік — у Сполучених Штатах роблять першу в історії фотографію, зняту з повітряної кулі;

1871 рік — у Києві розпочинає роботу Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік — урочисто відкривають Чернівецький університет;

1884 рік — на міжнародній конференції визнають Гринвіч як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік — у Пенсильванії засновують Український народний союз;

1927 рік — за ініціативою Міжнародної організації праці створюють Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік — Королівство Італія офіційно оголошує війну нацистській Німеччині;

1987 рік — військово-морські сили США вперше в історії застосовують дельфінів у бойових операціях у Перській затоці;

1992 рік — Верховна Рада України затверджує Леоніда Кучму на посаді прем’єр-міністра України;

1996 рік — у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік — НАТО виступає з ультиматумом до Союзної Республіки Югославія, вимагаючи вивести війська з Косово.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 жовтня Міжнародний день простої мови / © unsplash.com

13 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день скептиків. Цей день покликаний заохочувати критичне мислення, сумнів та здоровий скептицизм щодо непідтверджених тверджень і забобонів. Точне походження Міжнародного дня скептиків невідоме, що, можливо, є частиною його концепції — заохочувати сумніватися навіть у самому святі. Однак відомо, що свято було започатковано 1996 року американкою Адрієнн Сіу Куперсміт, яка називала себе “прем’єр-івентологом Америки”.

Також 13 жовтня День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про метастатичний рак молочної залози (МРМЗ), його виклики та необхідність більшої підтримки й фінансування досліджень. Метастатичний рак молочної залози, або рак IV стадії, виникає, коли рак молочної залози поширюється з первинного місця на інші органи, такі як кістки, печінка, легені чи головний мозок. Це хронічне захворювання, яке, на жаль, не піддається повному вилікуванню, але може контролюватися за допомогою тривалого лікування.

А ще 13 жовтня Міжнародний день простої мови. Це свято було започатковано 2011 року з ініціативи Plain Language Association International (PLAIN) для підвищення обізнаності про важливість використання зрозумілої та доступної мови у публічному спілкуванні.

13 жовтня святкують Міжнародний день зменшення небезпеки лих. Це свято було започатковано Організацією Об’єднаних Націй 1989 року. Це комплекс заходів, які допомагають зменшити ймовірність виникнення катастроф та їхні наслідки. Міжнародний день зменшення небезпеки лих нагадує про важливість профілактики, готовності та співпраці, щоб захистити життя людей і зменшити наслідки стихійних та техногенних катастроф.