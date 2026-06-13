ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 14 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 14 червня, День працівників текстильної та легкої промисловості в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Єлисея. До Нового року залишився 201 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 14 червня 2026 року

Яке свято 14 червня 2026 року / © ТСН

14 червня 2026 року — неділя. 1571-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

14 червня віряни святкують День пам’яті святого пророка Єлисея / © pexels.com

14 червня віряни святкують День пам’яті святого пророка Єлисея / © pexels.com

Завтра, 14 червня, віряни святкують День пам’яті святого пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери на території Ізраїльського царства. За переказами, Єлисей отримав від Іллі «подвійну частку» його духу й продовжив його пророчу місію. Йому приписують численні чудеса: очищення води, зцілення хворих, воскресіння померлого хлопчика, примноження їжі та інші знамення Божої сили. Він також був духовним порадником царів і впливав на події в державі.

14 червня в Україні святкують День працівників текстильної та легкої промисловості / © pexels.com

14 червня в Україні святкують День працівників текстильної та легкої промисловості / © pexels.com

14 червня в Україні святкують День працівників текстильної та легкої промисловості. Припадає на другу неділю червня. Свято встановили в Україні 1994 року указом Президента України на підтримку ініціативи працівників галузі. Його мета — вшанувати працю людей, які забезпечують нас повсякденними речами: одягом, взуттям, домашнім текстилем, а також привернути увагу до розвитку легкої промисловості та її значення для економіки України.

14 червня Всесвітній день донора крові / © pexels.com

14 червня Всесвітній день донора крові / © pexels.com

Також 14 червня Всесвітній день донора крові. Це день подяки всім людям, які добровільно здають кров і рятують життя іншим. Також це нагода нагадати про важливість донорства, адже кров неможливо штучно виготовити. Дата обрана на честь дня народження Карла Ландштейнера — австрійського вченого, який відкрив групи крові. Це відкриття зробило переливання крові безпечним і врятувало мільйони життів.

14 червня Міжнародний день блогера / © pexels.com

14 червня Міжнародний день блогера / © pexels.com

А ще 14 червня Міжнародний день блогера. Його присвячено людям, які ведуть блоги, діляться думками, досвідом, новинами та творчістю в інтернеті. Це своєрідний день свободи самовираження в цифровому світі. Свято виникло 2004 року, коли приблизно 500 блогерів із понад 40 країн вирішили створити власний день, що символізує єдність інтернет-спільноти.

14 червня святкують Міжнародний день натуристів / © pexels.com

14 червня святкують Міжнародний день натуристів / © pexels.com

14 червня святкують Міжнародний день натуристів. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене натуризму — філософії життя в гармонії з природою, де оголення тіла розглядається як природний стан людини, а не як щось сексуалізоване. Свято почали відзначати приблизно від 1970-х років, а сучасні джерела пов’язують його з ініціативами натуристських організацій у США та Європі, які прагнули зробити цей рух більш відкритим і зрозумілим для суспільства.

14 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей / © pexels.com

14 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей / © pexels.com

Також 14 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей. Цей день не святковий у звичному розумінні — він про увагу, підтримку і захист людей, які постраждали від насильства, а також про запобігання новим випадкам.

14 червня День працівника складу / © pexels.com

14 червня День працівника складу / © pexels.com

А ще 14 червня День працівника складу. Це неофіційне професійне свято, яке присвячене людям, що працюють у складській логістиці. Його започаткували як ініціативу логістичних компаній (зокрема Penske Logistics) у США, щоб подякувати працівникам складів за їхню щоденну працю. З часом ідея поширилася в інших країнах.

14 червня святкують Міжнародний день ванни. / © pexels.com

14 червня святкують Міжнародний день ванни. / © pexels.com

14 червня святкують Міжнародний день ванни. Існує красива легенда, пов’язана з давньогрецьким ученим Архімедом. Кажуть, що саме 14 червня, приймаючи ванну, він відкрив закон витіснення рідини й вигукнув «Еврика!». Через це дата стала символічною для всього, що пов’язане з водою та купанням.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie