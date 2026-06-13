Яке свято 14 червня 2026 року / © ТСН

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14 червня 2026 року — неділя. 1571-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

14 червня віряни святкують День пам’яті святого пророка Єлисея / © pexels.com

Завтра, 14 червня, віряни святкують День пам’яті святого пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери на території Ізраїльського царства. За переказами, Єлисей отримав від Іллі «подвійну частку» його духу й продовжив його пророчу місію. Йому приписують численні чудеса: очищення води, зцілення хворих, воскресіння померлого хлопчика, примноження їжі та інші знамення Божої сили. Він також був духовним порадником царів і впливав на події в державі.

14 червня в Україні святкують День працівників текстильної та легкої промисловості / © pexels.com

14 червня в Україні святкують День працівників текстильної та легкої промисловості. Припадає на другу неділю червня. Свято встановили в Україні 1994 року указом Президента України на підтримку ініціативи працівників галузі. Його мета — вшанувати працю людей, які забезпечують нас повсякденними речами: одягом, взуттям, домашнім текстилем, а також привернути увагу до розвитку легкої промисловості та її значення для економіки України.

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14 червня Всесвітній день донора крові / © pexels.com

Також 14 червня Всесвітній день донора крові. Це день подяки всім людям, які добровільно здають кров і рятують життя іншим. Також це нагода нагадати про важливість донорства, адже кров неможливо штучно виготовити. Дата обрана на честь дня народження Карла Ландштейнера — австрійського вченого, який відкрив групи крові. Це відкриття зробило переливання крові безпечним і врятувало мільйони життів.

14 червня Міжнародний день блогера / © pexels.com

А ще 14 червня Міжнародний день блогера. Його присвячено людям, які ведуть блоги, діляться думками, досвідом, новинами та творчістю в інтернеті. Це своєрідний день свободи самовираження в цифровому світі. Свято виникло 2004 року, коли приблизно 500 блогерів із понад 40 країн вирішили створити власний день, що символізує єдність інтернет-спільноти.

14 червня святкують Міжнародний день натуристів / © pexels.com

14 червня святкують Міжнародний день натуристів. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене натуризму — філософії життя в гармонії з природою, де оголення тіла розглядається як природний стан людини, а не як щось сексуалізоване. Свято почали відзначати приблизно від 1970-х років, а сучасні джерела пов’язують його з ініціативами натуристських організацій у США та Європі, які прагнули зробити цей рух більш відкритим і зрозумілим для суспільства.

14 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей / © pexels.com

Також 14 червня День інформування про насильство щодо жінок і дітей. Цей день не святковий у звичному розумінні — він про увагу, підтримку і захист людей, які постраждали від насильства, а також про запобігання новим випадкам.

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14 червня День працівника складу / © pexels.com

А ще 14 червня День працівника складу. Це неофіційне професійне свято, яке присвячене людям, що працюють у складській логістиці. Його започаткували як ініціативу логістичних компаній (зокрема Penske Logistics) у США, щоб подякувати працівникам складів за їхню щоденну працю. З часом ідея поширилася в інших країнах.

14 червня святкують Міжнародний день ванни. / © pexels.com

14 червня святкують Міжнародний день ванни. Існує красива легенда, пов’язана з давньогрецьким ученим Архімедом. Кажуть, що саме 14 червня, приймаючи ванну, він відкрив закон витіснення рідини й вигукнув «Еврика!». Через це дата стала символічною для всього, що пов’язане з водою та купанням.

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