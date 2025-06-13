Яке свято 14 червня 2025 року / © ТСН

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14 червня 2025 року — субота. 1207-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 червня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Єлисея. Він є одним із найбільших пророків Старого Завіту та наступником Іллі. Жив приблизно у IX столітті до Різдва Христового. Народився в Авел-Мехолі (Ізраїль), був сином заможного хлібороба. Він зустрів Іллю, коли орав в полі, і пішов за ним, почувши про своє пророче майбутнє.

Понад 60 років після смерті Іллі, Єлисей виконував Божу волю серед народу Ізраїлю. Він здійснив чимало див. А тому вшановується християнами як символ вірного служіння Богові, сили молитви і послідовності.

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Що не можна робити 14 червня

Не можна стригти волосся та нігті — можете втратити свою силу та здоров’я.

Не слід позичати гроші чи речі з дому — з ними з оселі “вийде” добробут.

Забороняється працювати в полі — цього дня земля “відпочиває”.

Народні прикмети і традиції на 14 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день без вітру — до спекотного літа;

хмарно чи дощ — чекайте на вологе літо;

дме дуже сильний вітер — осінь буде холодною та буремною;

пташки рано співають — літо триватиме довго і буде спекотним.

14 червня пташки рано співають — літо триватиме довго і буде спекотним / © unsplash.com

В народі 14 червня носило назву Єлисея Горошника. Саме в цей період починав цвісти горох. Часто казали “На Єлисея — дивися на горох: густо цвіте — буде добрий рік”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 червня

Які завтра іменини: Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим.

Талісманом людини, народженої 14 червня, є олівін. Зелений самоцвіт, відомий як олівін, із давніх-давен вважався потужним оберегом проти темних сил. Люди вірили, що він не лише захищає душу, а й сприяє зростанню матеріального добробуту свого власника.

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Цього дня народилися:

1922 рік — Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст;

1935 рік — Григорій Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України;

1961 рік — Станіслав Аржевітін, український політик, фінансист, краєзнавець

Пам’ятні дати 14 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 червня:

1834 рік — американець Ісаак Фішер із міста Спрингфілд (штат Вермонт, США) отримує патент на новий матеріал — наждачний папір, що згодом набуває широкого вжитку в будівництві та ремеслах;

1940 рік — Радянський Союз висуває уряду Литви ультиматум, вимагаючи його відставки, арешту низки міністрів і посилення радянської військової присутності, вже наступного дня Червона армія входить на територію Литви, фактично здійснивши її окупацію;

1995 рік — озброєне формування чеченських бойовиків під проводом Шаміля Басаєва захоплює лікарню в місті Будьонновськ;

1997 рік — на аукціоні “Sotheby’s” у Нью-Йорку рідкісний випуск коміксу Batman (1939 року) продають за $68 500;

2014 рік — під час збройного конфлікту на Донбасі, неподалік Луганського аеропорту проросійські сили збивають військово-транспортний літак Іл-76 Повітряних сил України, на борту перебували 49 українських військовослужбовців — усі загинули;

2017 рік — в Лондоні стається масштабна пожежа в 27-поверховому житловому будинку Grenfell Tower.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 червня Всесвітній день оздоровлення / © unsplash.com

14 червня в Україні святкують День працівника меблевої промисловості. Професійне свято тих, хто пов’язаний зі створенням меблів. В Україні меблева промисловість має глибокі традиції. Тому завдяки креативному підходу і сучасним технологіям, українські меблярі здобули визнання не лише на внутрішньому ринку, але й за кордоном.

Також 14 червня Всесвітній день оздоровлення. Свято присвячене підтримці здорового способу життя, профілактиці захворювань і загальному зміцненню фізичного здоров’я. Його головна мета полягає у тому, щоб звернути увагу суспільства на важливість регулярного догляду за своїм здоров’ям.

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А ще 14 червня Всесвітній день джину. Свято, яке присвячене одному з найзапашніших і найвідоміших напоїв в історії алкоголю. Джин відрізняється легким хвойним запахом, різноманітністю природних ноток, завдяки чому став частиною коктейльної культури. Припадає на другу суботу червня.

14 червня святкують Міжнародний день молодих орлів. Ініціатива, яка була створена 1992 року. Вона надає дітям від 8 до 17 років можливість здійснити безкоштовний політ на легкому літаку для ознайомлення. Припадає на другу суботу червня.

Також 14 червня Всесвітній день публічного в’язання. Ідея створення такого цікавого свята була створена 2005 року за ініціативи француженки Даніель Ландес. Вона вирішила організувати зустріч в’язальниць в парку, щоб з ними поділитися своїм хобі.

А ще 14 червня Міжнародний день блогера. Блогерами називають людей, які регулярно публікують записи в Мережі. Першим блогером вважають Тіма Бернерса-Лі, який почав публікувати новини на своїй власній вебсторінці 1992 року.

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14 червня святкують Всесвітній день ляльок. Свято було започатковане 1986 року за ініціативи американської письменниці та колекціонерки ляльок Мілдред Сілі. Вона вважала, що ляльки можуть стати ідеальним інструментом для порозуміння та любові.

Також 14 червня Всесвітній день жонглювання. Щорічно припадає на другу суботу червня. Професійне свято, яке було започатковане Міжнародною асоціацією жонглерів 17 червня 1947 року в США. 1995 року воно набуло статусу міжнародного.

А ще 14 червня Всесвітній день донора крові. Був започаткований 2005 року за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародної федерації організацій донорів крові (IFBDO), Міжнародного товариства переливання крові (ISBT) та Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC). Дати обрали не випадково. Саме цього дня народився лікар з Австрії Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові людини.

14 червня святкують Міжнародний день ванни. Свято було створене 2018 року, щоб показати важливість людського зв’язку з водою через практику купання в гарячих джерелах.

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Також 14 червня Міжнародний день натуристів (День нудиста). Свято було створене для підтримки і поширення ідеї натуризму. Це спосіб життя, який пропагує природність, свободу тіла і гармонію з природою. Ідея натуризму виникла в Європі на початку XX століття.