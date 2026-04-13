14 квітня 2026 року — вівторок. 1510-й день війни в Україні.

Завтра, 14 квітня, віряни святкують День пам’яті святого Мартина Ісповідника, папи Римського. Він став папою 649 року й активно виступив проти єресі монофелітства (вчення про одну волю у Христа). За це скликав Латеранський собор, де засудив це вчення. Його позиція викликала гнів візантійського імператора Констант II. За наказом імператора Мартина заарештували, піддали жорстоким знущанням і заслали до Криму, де він помер у вигнанні близько 655 року.

14 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день воротаря. Дату обрали на честь дня народження легендарного колумбійського голкіпера Мігеля Калеро. Це свято присвячене гравцям, які стоять на останньому рубежі оборони — воротарям у футболі, хокеї та інших видах спорту. Їхня роль особлива: саме вони часто рятують команду у вирішальні моменти, демонструючи блискавичну реакцію, витримку та сміливість.

Також 14 квітня Всесвітній квантовий день. Свято започаткували 2021 року науковці з різних країн, щоб популяризувати квантову науку та пояснити складні явища простими словами. Квантова фізика вивчає поведінку найменших частинок — атомів і фотонів. Саме завдяки цій науці з’явилися технології, без яких неможливе сучасне життя: лазери, МРТ, транзистори, квантові комп’ютери.

А ще 14 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Це захворювання спричиняє паразит Trypanosoma cruzi, який передається переважно через укуси так званих «поцілункових клопів». Найбільше випадків зафіксовано в країнах Латинської Америки, однак через міграцію хвороба поширюється і в інших регіонах світу. Особливість хвороби Шагаса — тривалий безсимптомний перебіг. Людина може роками не знати про інфекцію, але з часом вона здатна викликати серйозні ураження серця та травної системи.

14 квітня святкують Міжнародний день раптового сміху. Раптовий сміх — це справжній «детокс» для організму: він знімає стрес, покращує настрій, активує імунну систему та навіть стимулює роботу серця. Цього дня люди заохочуються сміятися без причини, жартувати, ділитися мемами та веселими історіями з друзями й колегами.

Також 14 квітня День високих досягнень. Цей день нагадує: кожен прогрес важливий, а відзначення маленьких перемог мотивує рухатися далі. Люди заохочуються підбивати підсумки, ділитися своїми здобутками з друзями та колегами, ставити нові цілі й мріяти про ще більш високі результати.