Яке завтра, 14 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 14 квітня, Міжнародний день воротаря. Віряни вшановують пам’ять святого Мартина Ісповідника, папи Римського. До Нового року залишилося 262 дні.
14 квітня 2026 року — вівторок. 1510-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 14 квітня, віряни святкують День пам’яті святого Мартина Ісповідника, папи Римського. Він став папою 649 року й активно виступив проти єресі монофелітства (вчення про одну волю у Христа). За це скликав Латеранський собор, де засудив це вчення. Його позиція викликала гнів візантійського імператора Констант II. За наказом імператора Мартина заарештували, піддали жорстоким знущанням і заслали до Криму, де він помер у вигнанні близько 655 року.
14 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день воротаря. Дату обрали на честь дня народження легендарного колумбійського голкіпера Мігеля Калеро. Це свято присвячене гравцям, які стоять на останньому рубежі оборони — воротарям у футболі, хокеї та інших видах спорту. Їхня роль особлива: саме вони часто рятують команду у вирішальні моменти, демонструючи блискавичну реакцію, витримку та сміливість.
Також 14 квітня Всесвітній квантовий день. Свято започаткували 2021 року науковці з різних країн, щоб популяризувати квантову науку та пояснити складні явища простими словами. Квантова фізика вивчає поведінку найменших частинок — атомів і фотонів. Саме завдяки цій науці з’явилися технології, без яких неможливе сучасне життя: лазери, МРТ, транзистори, квантові комп’ютери.
А ще 14 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Це захворювання спричиняє паразит Trypanosoma cruzi, який передається переважно через укуси так званих «поцілункових клопів». Найбільше випадків зафіксовано в країнах Латинської Америки, однак через міграцію хвороба поширюється і в інших регіонах світу. Особливість хвороби Шагаса — тривалий безсимптомний перебіг. Людина може роками не знати про інфекцію, але з часом вона здатна викликати серйозні ураження серця та травної системи.
14 квітня святкують Міжнародний день раптового сміху. Раптовий сміх — це справжній «детокс» для організму: він знімає стрес, покращує настрій, активує імунну систему та навіть стимулює роботу серця. Цього дня люди заохочуються сміятися без причини, жартувати, ділитися мемами та веселими історіями з друзями й колегами.
Також 14 квітня День високих досягнень. Цей день нагадує: кожен прогрес важливий, а відзначення маленьких перемог мотивує рухатися далі. Люди заохочуються підбивати підсумки, ділитися своїми здобутками з друзями та колегами, ставити нові цілі й мріяти про ще більш високі результати.