Яке свято 14 квітня 2025 року / © ТСН

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14 квітня 2025 року — понеділок. 1146-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 квітня, віряни святкують день пам’яті святого ісповідника Мартина, Папи Римського. Народився у місті Тоді (Італія) у кінці VI століття. До обрання Папою він виконував дипломатичні місії при Візантійському дворі. 649 року його обрали на Апостольський престол.

У період його понтифікату в імперії поширювалася єресь монофелітства, що стверджувала наявність в Ісусі Христі лише однієї — божественної — волі, що суперечило постановам Халкидонського собору 451 року. Папа Мартин відкрито виступив проти цієї єресі та імператорського указу “Типос”, який забороняв обговорення питань щодо волі у Христі.

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У жовтні 649 року Мартин скликав Латеранський собор, який офіційно засудив монофелітство. Це викликало незадоволення візантійського імператора Константа II. 653 року Мартин був заарештований і під вартою доставлений до Константинополя. Там його принизили, утримували в жорстких умовах, а згодом заслали до Херсонесу (сучасний Севастополь, Крим), де він і помер 16 вересня 655 року в злиднях і хворобах, не зрікшись православної віри.

Що не можна робити 14 квітня

Слід уникати важкої ручної праці на полі (бо “землю не можна турбувати”).

Не можна свататися чи розмовляти про весілля.

Забороняється сваритися — бо “весь рік буде у спокусах і розбраті”.

Народні прикмети і традиції на 14 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо 14 квітня тепло й сонячно — буде гарне й урожайне літо;

дощ у цей день — до врожаю на жито, але літо буде дощовим;

якщо холодно й вітряно — літо буде посушливе;

сонце вранці червоне — чекайте на сильний вітер;

якщо на деревах ще немає жодного зеленого листка — весна затягнеться.

Дощ 14 квітня — до врожаю на жито, але літо буде дощовим / © unsplash.com

В народні 14 квітня носило назву Мартин Лисогін. У традиційному українському побуті святий Мартин асоціювався з лисячим лихом, тобто шкодою, яку ці хитрі звірі завдавали селянам: крали курей, індичок, гусей. Звідси — уява, що в цей день Мартин ”виганяє” лисиць з сіл у ліси, на полювання, подалі від людського господарства.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 квітня

Які завтра іменини: Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

Талісманом людини, народженої 14 квітня є аметист. Це один із видів кварцу. Впродовж багатьох століть йому приписували цілющі та магічні якості. Наприклад, вважалося, що цей камінь здатний полегшити біль у голові.

Цього дня народилися:

1888 рік — Володимир Нарбут, український поет і літературний діяч;

1924 рік — Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України;

1945 рік — Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.

Пам’ятні дати 14 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 квітня:

70 рік — римські війська Тита Флавія розпочали облогу Єрусалима;

1611 рік — під час бенкету, організованого принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше було використано слово “телескоп”;

1852 рік — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (тепер Історичний архів України в Києві);

1865 рік — актор Джон Бут смертельно поранив президента США Авраама Лінкольна в театрі Вашингтона;

1871 рік — в Німеччині засновано парламент — Рейхстаг;

1894 рік — відбулася перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона;

1894 рік — в Нью-Йорку Томас Алва Едісон продемонстрував свій новий винахід — кінетоскоп, пристрій для перегляду фільмів. Фільм тривав лише 13 секунд і не проектувався на екран, для перегляду потрібно було дивитися у спеціальний отвір;

1909 рік — Вільям д'Арсі заснував Англо-перську нафтову компанію (тепер British Petroleum);

1912 рік — пасажирський лайнер “Титанік”, найбільший на той час, зіштовхнувся з айсбергом і потонув;

1927 рік — у шведському Гетеборзі з конвеєра зійшов перший автомобіль “Вольво” ÖV4;

1929 рік — Йосиф Сліпий став ректором Львівської Богословської академії;

1930 рік — на екрани вийшов фільм Олександра Довженка “Земля”;

1931 рік — проголошено Другу Іспанську республіку, короля Альфонсо XIII позбавлено влади;

1940 рік — на Західній Україні священники втратили книги реєстрації шлюбів;

1970 рік — на космічному кораблі “Аполлон-13” під час польоту до Місяця сталася аварія, що супроводжувалася відомим висловом “Г'юстоне, у нас проблема!”;

1978 рік — у Тбілісі пройшли масові демонстрації за збереження державного статусу для грузинської мови;

1991 рік — з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин на суму $500 млн, але вони були знайдені через 35 хвилин;

2003 рік — розшифровано людський геном;

2014 рік — розпочалася антитерористична операція (АТО) на сході України;

2022 рік — затонув крейсер “Москва”, флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії, після удару ракетами “Нептун” ВМС України.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 квітня Міжнародний день воротаря / © unsplash.com

14 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній квантовий день. Він був заснований 2022 року з метою підвищення обізнаності про квантові технології та їхній вплив на майбутнє науки і техніки. Цей день присвячений популяризації квантової фізики та її досягнень, а також знайомству широкої аудиторії з квантовими явищами.

Квантова фізика вивчає поведінку елементарних часток на рівні атомів і субатомних часток, і вона має потенціал змінити багато сфер, від обчислювальних технологій до медицини. Завдяки квантовим технологіям можуть з’явитися нові комп’ютери, які будуть набагато потужніші за сучасні і здатні вирішувати завдання, що наразі здаються неможливими.

Також 14 квітня Міжнародний день воротаря. Цей день створений для того, щоб визнати їхній внесок у гру та віддати належне їхнім навичкам, відвазі та ролі на полі. Воротар — це не просто останній рубіж оборони, а той, хто може змінити результат матчу завдяки своїм рефлексам, рішучості та вмінню зупиняти складні удари.

Хоча нападники часто на передовій і привертають більше уваги, роль воротаря є не менш важливою. Вони часто залишаються в тіні, але їхній внесок у перемогу команди є критично важливим. Міжнародний день воротаря — це можливість віддати належне їхній важкій праці та відзначити їхній неоцінений вклад у командні досягнення.

А ще 14 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Він був заснований для того, щоб підвищити обізнаність про це небезпечне тропічне захворювання, яке викликається паразитом Trypanosoma cruzi. Хвороба передається через укуси інфікованих комарів, які часто називають “поцілунковими”. Вона є серйозною проблемою, особливо в країнах Латинської Америки, і може призвести до важких ускладнень, зокрема серцевої недостатності та порушень нервової системи.

14 квітня святкують Міжнародний день раптового сміху. Він покликаний нагадати про важливість сміху у нашому житті. Це свято закликає сміятися і радіти без особливих причин або приводів. Сміх має багато корисних ефектів на здоров’я — він знижує рівень стресу, покращує настрій, розслабляє і навіть зміцнює імунітет.