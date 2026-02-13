- Дата публікації
Яке завтра, 14 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 14 лютого, День всіх закоханих (День святого Валентина). Віряни вшановують пам’ять святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян. До Нового року залишився 321 день.
14 лютого 2026 року — субота. 1451-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 14 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян. Народився близько 827 року в Солуні. Він був видатним ученим, богословом і місіонером. Разом зі своїм братом Мефодієм Кирило створив слов’янську абетку — глаголицю — та переклав богослужбові книги слов’янською мовою, відкривши слов’янам доступ до християнської віри рідною мовою. Його місія у Великій Моравії заклала підвалини слов’янської писемності й культури.
14 лютого в Україні і світі святкують День всіх закоханих (День святого Валентина). Його пов’язують із християнським святим Валентином — священником, який, за переказами, таємно вінчав закоханих у часи, коли такі шлюби були заборонені. За це його ув’язнили й стратили, а згодом Валентин став символом самовідданого кохання. З часом свято набуло світського характеру. У цей день люди дарують одне одному валентинки, квіти, солодощі, зізнаються в почуттях або просто нагадують близьким, що вони кохані. День святого Валентина — не лише про романтику, а й про тепло серця, турботу та любов у найширшому сенсі.
Також 14 лютого Всесвітній день кіно. Цей день вшановує кіно як унікальне мистецтво, що поєднує образ, звук, слово й емоцію. За понад століття кіно стало не лише розвагою, а й потужним засобом культури, пам’яті, діалогу та впливу на суспільство.
А ще 14 лютого Міжнародний день зцілення звуком. Звукотерапія має давнє коріння: мантри, спів, дзвони, шаманські бубни, тибетські чаші здавна використовувалися для гармонізації внутрішнього стану людини. Вважається, що звукові вібрації допомагають зняти напругу, заспокоїти нервову систему, відновити внутрішній баланс і сприяють глибокому розслабленню.
14 лютого святкують День комп’ютерника. Це професійне свято програмістів, IT-спеціалістів, системних адміністраторів, інженерів і всіх, хто працює з комп’ютерами та інформаційними технологіями.
Також 14 лютого Всесвітній день бонобо. Воно присвячене одному з наших найближчих родичів у світі тварин — бонобо, людиноподібній мавпі, що мешкає в тропічних лісах Демократичної Республіки Конго й має дуже унікальну соціальну поведінку.
А ще 14 лютого Міжнародний день самотності. Мета дня — підвищити обізнаність про те, як самотність впливає на психічне та фізичне здоров’я, а також заохотити підтримку та взаємодопомогу в суспільстві. Це нагода замислитися над власними стосунками, відновити контакти з близькими або проявити турботу до тих, хто почувається самотнім.
14 лютого святкують Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця. Вроджені вади серця — це пороки розвитку серця, які з’являються ще під час внутрішньоутробного розвитку. Деякі з них потребують медичного спостереження або операцій, а інші можуть незначно впливати на життя людини.