14 лютого 2026 року — субота. 1451-й день війни в Україні.

14 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян / © pexels.com

Завтра, 14 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян. Народився близько 827 року в Солуні. Він був видатним ученим, богословом і місіонером. Разом зі своїм братом Мефодієм Кирило створив слов’янську абетку — глаголицю — та переклав богослужбові книги слов’янською мовою, відкривши слов’янам доступ до християнської віри рідною мовою. Його місія у Великій Моравії заклала підвалини слов’янської писемності й культури.

14 лютого в Україні і світі святкують День всіх закоханих (День святого Валентина) / © pexels.com

14 лютого в Україні і світі святкують День всіх закоханих (День святого Валентина). Його пов’язують із християнським святим Валентином — священником, який, за переказами, таємно вінчав закоханих у часи, коли такі шлюби були заборонені. За це його ув’язнили й стратили, а згодом Валентин став символом самовідданого кохання. З часом свято набуло світського характеру. У цей день люди дарують одне одному валентинки, квіти, солодощі, зізнаються в почуттях або просто нагадують близьким, що вони кохані. День святого Валентина — не лише про романтику, а й про тепло серця, турботу та любов у найширшому сенсі.

14 лютого Всесвітній день кіно / © pexels.com

Також 14 лютого Всесвітній день кіно. Цей день вшановує кіно як унікальне мистецтво, що поєднує образ, звук, слово й емоцію. За понад століття кіно стало не лише розвагою, а й потужним засобом культури, пам’яті, діалогу та впливу на суспільство.

14 лютого Міжнародний день зцілення звуком / © pexels.com

А ще 14 лютого Міжнародний день зцілення звуком. Звукотерапія має давнє коріння: мантри, спів, дзвони, шаманські бубни, тибетські чаші здавна використовувалися для гармонізації внутрішнього стану людини. Вважається, що звукові вібрації допомагають зняти напругу, заспокоїти нервову систему, відновити внутрішній баланс і сприяють глибокому розслабленню.

14 лютого святкують День комп’ютерника / © pexels.com

14 лютого святкують День комп’ютерника. Це професійне свято програмістів, IT-спеціалістів, системних адміністраторів, інженерів і всіх, хто працює з комп’ютерами та інформаційними технологіями.

14 лютого Всесвітній день бонобо / © pexels.com

Також 14 лютого Всесвітній день бонобо. Воно присвячене одному з наших найближчих родичів у світі тварин — бонобо, людиноподібній мавпі, що мешкає в тропічних лісах Демократичної Республіки Конго й має дуже унікальну соціальну поведінку.

14 лютого Міжнародний день самотності / © pexels.com

А ще 14 лютого Міжнародний день самотності. Мета дня — підвищити обізнаність про те, як самотність впливає на психічне та фізичне здоров’я, а також заохотити підтримку та взаємодопомогу в суспільстві. Це нагода замислитися над власними стосунками, відновити контакти з близькими або проявити турботу до тих, хто почувається самотнім.

14 лютого святкують Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця / © pexels.com

14 лютого святкують Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця. Вроджені вади серця — це пороки розвитку серця, які з’являються ще під час внутрішньоутробного розвитку. Деякі з них потребують медичного спостереження або операцій, а інші можуть незначно впливати на життя людини.