Яке свято 14 липня 2025 року / © ТСН

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14 липня 2025 року — понеділок. 1237-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 липня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Акили. Він був євреєм з міста Понту (сьогодні — Туреччина), працював майстром наметів. Коли юдеїв вигнали з Риму за наказом імператора Клавдія (близько 49 рік), оселився в Коринфі зі своєю дружиною Пріскіллою.

Там Акила познайомився з апостолом Павлом. Вони почали разом працювати майстрами наметів, стали дуже дружніми. Павло навіть оселився в їхньому домі, після чого Акила з Пріскіллою зайнялися благовісницькою місією.

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Зокрема, вони супроводжували Павло до Ефесу, де познайомилися з молодим проповідником Апполосом. Згодом Акила був рукопокладений апостолом Павлом як єпископ і почав проповідувати Євангеліє в Азії.

Що не можна робити 14 липня

Не можна садити або сіяти щось нове — після 14 липня земля вже “відпочиває”.

Забороняється забивати худобу чи різати птицю — це відверне від родини достаток.

Жінкам не слід працювати після обіду в полі — земля “відбере” у них силу.

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Народні прикмети і традиції на 14 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

гроза 14 липня — буде довгий льон;

спекотний день — до сухої осені;

сонячний день — чекайте на багатий урожай зерна;

дощить — осінь буде мокрою;

сонце за хмари сідає — чекайте на дощі наступного дня;

вранці на траві багато роси — до погожої днини.

14 липня вранці на траві багато роси — до погожої днини / © unsplash.com

В народі 14 липня носило назву Півліта або Поворот на Осінь. Іноді казали: “Акила літо хилить до осені”, бо день уже стає коротшим, і люди уважно спостерігали за природою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 липня

Які завтра іменини: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 14 липня є топаз. Його здавна шанували як символ відданості й щирої дружби. У давніх культурах його вважали не лише оберегом для вірних сердець, а й надійним помічником у боротьбі з тривалими хворобами — вірили, що він має цілющу силу, здатну полегшувати хронічні недуги.

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Цього дня народилися:

1976 рік — Ірина Янович, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор;

1983 рік — Віталій Шумбарець, український стрибун на лижах з трампліна;

1993 рік — Валерій Маркус, український письменник, блогер, мандрівник, ветеран російсько-української війни.

Пам’ятні дати 14 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 липня:

1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває мощі святих страстотерпців князів Бориса і Гліба та запроваджує день їхнього церковного вшанування;

1099 рік — війська хрестоносців, завершуючи Перший хрестовий похід, штурмом захоплюють Єрусалим;

1789 рік — у Парижі відбувається знакове повстання — містяни штурмом здобувають королівську фортецю-в’язницю Бастилію;

1894 рік — у Львові відбувається перший задокументований футбольний матч в історії України — між командами Львова та Кракова;

1933 рік — відбувається прем’єра першого анімаційного фільму Макса Флейшера про знаменитого моряка Попая;

1945 рік — уряд Королівства Італія офіційно оголошує війну Японській імперії, приєднавшись до останнього етапу Другої світової війни на боці Антигітлерівської коаліції;

1969 рік — між Сальвадором і Гондурасом розпочинається збройний конфлікт, що входить в історію як “футбольна війна”;

2000 рік — український журналіст Георгій Ґонґадзе звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з офіційною заявою, у якій повідомляє про систематичне стеження з боку представників правоохоронних органів та невстановлених осіб;

2017 рік — в угорській столиці Будапешті розпочинається 17-й Чемпіонат світу з водних видів спорту;

2023 рік — у японському місті Фукуока стартує 20-й Чемпіонат світу з водних видів спорту.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 липня Міжнародний день небінарних людей / © unsplash.com

14 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день міських дзвонарів або глашатаїв. Маловідоме, але дуже колоритне свято, яке вшановує старовинну професію дзвонарів. Ці люди били у дзвони на міській площі, подаючи сигнал до молитви, сповіщаючи про небезпеку або координуючи життя громади. Глашатаями називали осіб, які оголошували новини, укази, накази, рішення влади тощо.

Також 14 липня Міжнародний день небінарних людей. Дату обрали символічно, адже вона розташована посередині між 26 червня (День прав людини) і 17 липня (День трансгендерних людей). Небінарні люди — особи, чия гендерна ідентичність не обмежується традиційною системою “чоловік-жінка”. Головна мета свята полягає у підтримці видимості небінарних людей в суспільстві.

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А ще 14 липня День обізнаності про акул. Міжнародна ініціатива, яка покликана змінити негативне ставлення до акул, підвищити поінформованість про їхнє важливе значення в екосистемах і привернути увагу до проблеми масового їх винищення.