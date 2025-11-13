Яке свято 14 листопада 2025 року / © ТСН

14 листопада 2025 року — п’ятниця. 1359-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 листопада, віряни святкують день пам’яті святого апостола Филипа. Филип народився у Вифсаїді, на північному узбережжі Генісаретського озера, так само, як і апостоли Андрій та Петро. Євангеліст Йоан засвідчує, що саме Филип став одним із перших, хто почув заклик Христа й негайно пішов за Ним. Згодом він привів до Спасителя Нафанаїла (Варфоломія), засвідчивши тим свою відкритість до апостольського служіння та вміння розпізнати істину.

Після Зіслання Святого Духа апостол Филип вирушив з проповіддю Євангелія до Малої Азії та Фригії. Перекази стверджують, що він навчав із великою мудрістю, навертаючи язичників, руйнуючи ідольські забобони та утверджуючи нові християнські громади. Його слово супроводжували численні знамення, що зміцнювали віру новонавернених.

За давньою традицією, апостол Филип прийняв мученицьку смерть у місті Ієраполі (сучасна Туреччина). Його розіп’яли догори ногами, а згодом побили камінням. Християни з благоговінням поховали його тіло, а місце поховання з часом стало центром почитання та духовного натхнення.

Що не можна робити 14 листопада

Не можна сваритися, конфліктувати — сварка затягнеться надовго.

Не слід ледарювати — лінь вважали поганою прикметою на прийдешній період.

Забороняється виносити сміття з оселі — воно, нібито, “винесе” з дому добробут.

Народні прикмети і традиції на 14 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вітер — чекайте на сильні заметілі взимку;

випав сніг цього дня — до ранньої і стійкої зими;

ясна та тиха погода — чекайте на теплу та лагідну зиму;

хмарність, туман — буде мокра зима.

14 листопада хмарність, туман — буде мокра зима / © unsplash.com

В народі 14 листопада носило назву Пилипа або Пилипівка. У народі казали: “Прийшов Пилип — зігрій кожух і шапку припасуй”. Віряни готуються до Різдвяного посту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 листопада

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 14 листопада, є смарагд. Цей мінерал шанували ще у добу фараонів: у Стародавньому Єгипті його вважали каменем очищення й внутрішньої гармонії. Наші предки вірили, що він здатен нейтралізувати отруту у воді, вбирати темні думки та приносити людині глибокий, спокійний душевний стан.

Цього дня народилися:

1942 рік — Лариса Масенко, українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка, академік АН ВШ України;

1974 рік — Олександр Бринжала, офіцер Повітряного командування “Центр” Повітряних сил Збройних сил України, Герой України;

1979 рік — Ольга Куриленко, українська акторка та модель.

Пам’ятні дати 14 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 листопада:

332 рік до н. е. — Олександр Македонський урочисто прийняв титул фараона Єгипту, остаточно закріпивши владу над країною Нілу;

1918 рік — з метою здобути підтримку Антанти гетьман Павло Скоропадський проголосив намір утворити “федеративний союз Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією”;

1920 рік — уряд Української Народної Республіки, під тиском воєнних обставин, змушений був покинути українську територію й переміститися до Польської Республіки;

1925 рік — у межах Чехословацької Республіки створено Леґію українських націоналістів;

1939 рік — Верховна Рада УРСР схвалила закон про так зване «возз’єднання»;

1940 рік — у Берліні завершилися безрезультатно радянсько-німецькі переговори щодо поділу сфер впливу та потенційного приєднання СРСР до Троїстого пакту (Німеччина — Італія — Японія);

1944 рік — у Києві урочисто відкрито Державний музей українського мистецтва;

1963 рік — унаслідок потужного підводного вулканічного вибуху біля південного узбережжя Ісландії виник новий острів — Суртсей;

1989 рік — Верховна Рада СРСР ухвалила декларацію, якою офіційно визнала депортації цілих народів незаконними та злочинними діями і проголосила необхідність відновлення їхніх прав;

1999 рік — на президентських виборах в Україні Леоніда Даниловича Кучму вдруге обрано главою держави;

2005 рік — корпорація Boeing офіційно оголосила про початок виробництва нового далекомагістрального літака моделі Boeing 747-8.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 листопада в Україні і світі святкують День операційної медичної сестри / © unsplash.com

14 листопада в Україні і світі святкують День операційної медичної сестри. День операційної медичної сестри присвячений представницям і представникам сестринської служби, які працюють у хірургічному відділенні — у операційній. Спеціалізація “операційна медсестра” формується з появою складних хірургічних процедур: зазначається, що ще від 1891 року працювали медсестри, які допомагали під час операцій.

Також 14 листопада Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. Цей день має на меті підвищити обізнаність про проблему незаконного обігу культурних цінностей — крадіжок, нелегального вивезення, торгівлі археологічними, історичними, художніми об’єктами, які втрачають своє місце у спадщині народу чи громади. Такий обіг шкодить не лише окремим музейним чи архівним фондам — він фактично вражає ідентичність, пам’ять, культурне коріння людей і народів.

А ще 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Цей день приурочений до дня народження Фредеріка Бантінга — канадського лікаря, який 1921 року разом із Чарльзом Бестом відкрив інсулін, що врятував життя мільйонам людей у всьому світі. Всесвітній день боротьби з діабетом засновано Міжнародною діабетичною федерацією (IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 1991 року.

14 листопада святкують Міжнародний день логопеда. На міжнародному рівні його стало святкувати починаючи від 2004 року. Міжнародний день логопеда присвячений фахівцям, які працюють із порушеннями мовлення, голосу, темпу чи ритму мови — від дітей до дорослих.