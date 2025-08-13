Яке свято 14 серпня 2025 року / © ТСН

14 серпня 2025 року — четвер. 1268-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 серпня, віряни святкують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Преподобний Теодосій Печерський (помер 3 травня 1074 року) був одним із засновників Києво-Печерського монастиря (лаври) разом зі святим Антонієм.

Він започаткував спільножитне чернецтво за Студійським уставом, що стало взірцем для монастирів усієї Русі. Перенесення мощей преподобного Теодосія відбулося 14 серпня 1091 року, через 17 років після його смерті.

Мощі святого було урочисто перенесено з печери, де він був похований, до великої кам’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці (Успенського собору), яку сам Теодосій почав будувати ще за життя.

Що не можна робити 14 серпня

Жінкам забороняється важко працювати фізично, особливо прати — варто з повагою ставитися до води.

Не можна сваритися, конфліктувати — день вирізняється духовним очищенням.

Не слід купатися у відкритих водоймах — вода набуває сакрального значення.

Народні прикмети і традиції на 14 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ластівки низько літають — до затяжних дощів;

якщо зменшилася кількість води в колодязі — осінь буде сухою;

багато роси на траві — буде великий урожай озимих;

бджоли не вилітають з вуликів — до сильного вітру або дощу.

14 серпня бджоли не вилітають з вуликів — до сильного вітру або дощу / © unsplash.com

В народі 14 серпня носило назву Теодосій Мокрий. Оскільки починався сезон дощів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 серпня

Які завтра іменини: Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 14 серпня, є рубін. Це благородний і розкішний дорогоцінний камінь, який з давніх часів вважався втіленням пристрасті та любові. Його традиційно дарували як найцінніший знак почуттів своїм обранцям.

Цього дня народилися:

1873 рік — Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ — першої половини ХХ ст;

1892 рік — Іван Липківський, український художник, представник школи «бойчукістів»;

1945 рік — Валерій Шмаров, український політик, 3-й міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту.

Пам’ятні дати 14 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 серпня:

1385 рік — у битві при Алжубарроті португальські війська здобувають блискучу перемогу над армією Кастилії;

1385 рік — укладають Кревську унію — історичну угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським;

1457 рік — друкують першу книгу, дата виходу якої достеменно відома, — це відбулося приблизно за три роки після винаходу Йоганном Ґутенберґом друкарського верстата;

1687 рік — козацькі полки разом із московськими військами повертаються з невдалого кримського походу;

1880 рік — завершують спорудження знаменитого Кельнського собору;

1916 рік — під час Першої світової війни Українські січові стрільці в складі австро-угорської армії починають запеклі бої за гору Лисоню, протистоячи російським військам;

1919 рік — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, переслідуючи червоногвардійську Таращанську бригаду Василя Боженка, захоплюють стратегічно важливий Старокостянтинів;

1936 рік — на Олімпійських іграх у Берліні вперше відбуваються офіційні змагання з баскетболу;

1947 рік — опівночі Індія та Пакистан здобувають незалежність від Британської імперії;

1971 рік — Бахрейн офіційно проголошує незалежність;

1980 рік — на Ленінській верфі у Гданську під керівництвом Леха Валенси 17 тисяч робітників розпочинають масштабний страйк, який став ключовою подією в процесі демократизації Польщі і падіння комуністичного режиму генерала Ярузельського;

1992 рік — починається грузино-абхазький конфлікт, що переростає у тривалу війну з тяжкими наслідками для обох сторін;

2010 рік — у Сингапурі відкриваються перші в історії Літні Юнацькі Олімпійські ігри;

2013 рік — у Каїрі силові структури жорстоко розганяють табори протестувальників проти військового перевороту, внаслідок чого сотні людей загинули, а тисячі отримали поранення, спричинивши масштабну гуманітарну кризу.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки / © Pixabay

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день косатки. Косатка — одна з найбільших дельфінових, відома своєю розумністю, складною соціальною структурою і унікальними мисливськими навичками. Вона є ключовим видом у морських екосистемах, а її присутність свідчить про екологічне здоров’я океану. Незважаючи на те, що косатки широко поширені у світових океанах, їх популяції часто страждають від забруднення, втрати природного середовища та комерційного вилову риби.

Також 14 серпня Всесвітній день ящірки. Ящірки — важлива частина екосистем, регулюючи чисельність комах і дрібних тварин. Вони є індикаторами здоров’я навколишнього середовища. Різноманітність видів ящірок вражає: від крихітних геконів до великих агам і варанів. Деякі види мають унікальні адаптації, як, наприклад, здатність регенерувати хвіст або змінювати колір.