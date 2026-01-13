Яке свято 14 січня 2026 року / © ТСН

14 січня 2026 року — середа. 1420-й день війни в Україні.

Завтра, 14 січня, віряни святкують День пам’яті святої рівноапостольної Ніни. Просвітителька Грузії, яка у IV столітті принесла християнство на ці землі. Вона походила з Каппадокії, була родичкою святого великомученика Георгія Побідоносця й присвятила життя місії навернення грузинського народу до віри Христової. Свята Ніна проповідувала зі смиренням і любов’ю, зціляла хворих молитвою та знаменням хреста з виноградної лози. Завдяки її подвижництву цар Міріан і цариця Нана прийняли хрещення, а християнство стало державною релігією Грузії. Її пам’ять вшановують як символ живої віри, жіночого апостольства та духовної сили.

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Його започаткували за підтримки ЮНЕСКО та ООН, щоб підкреслити значення логічного мислення для науки, освіти, культури й суспільного розвитку. Мета Всесвітнього дня логіки — популяризувати культуру мислення, аргументації та раціонального аналізу, показати роль логіки не лише в математиці чи філософії, а й у повсякденному житті: від ухвалення рішень до протидії маніпуляціям і дезінформації.

Також 14 січня День кесаревого розтину. Це неофіційна, але важлива дата, покликана привернути увагу до однієї з найпоширеніших і водночас життєрятівних операцій у сучасному акушерстві. Кесарів розтин — це хірургічний спосіб народження дитини, який застосовують у випадках, коли природні пологи становлять загрозу для матері або немовляти. Сьогодні ця операція дозволяє зберегти життя мільйонам жінок і дітей у всьому світі, хоча ще кілька століть тому вона була надзвичайно ризикованою.

А ще 14 січня Міжнародний день повітряного змія. Це яскраве й символічне свято, присвячене давній забаві, яка поєднує культуру, мистецтво й відчуття свободи. Повітряні змії мають тисячолітню історію: вони з’явилися в Китаї, де слугували не лише для розваг, а й у військових, наукових та ритуальних цілях. Згодом традиція запускати зміїв поширилася по всьому світу, ставши частиною народних свят і фестивалів у багатьох країнах.

14 січня святкують День впорядкування оселі. Це неофіційне свято, присвячене наведенню ладу в домі як у зовнішньому просторі, так і у внутрішньому стані людини. Його ідея полягає не лише в прибиранні, а й у свідомому звільненні від зайвого — речей, що втратили сенс, хаосу й накопиченої втоми. Впорядкована оселя асоціюється з чіткістю думок, відчуттям безпеки та гармонії.