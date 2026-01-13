ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 14 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 14 січня, Всесвітній день логіки. Віряни вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ніни. До Нового року залишилося 352 дні.

Яке свято 14 січня 2026 року

14 січня 2026 року — середа. 1420-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

14 січня віряни святкують День пам’яті святої рівноапостольної Ніни / © pexels.com

Завтра, 14 січня, віряни святкують День пам’яті святої рівноапостольної Ніни. Просвітителька Грузії, яка у IV столітті принесла християнство на ці землі. Вона походила з Каппадокії, була родичкою святого великомученика Георгія Побідоносця й присвятила життя місії навернення грузинського народу до віри Христової. Свята Ніна проповідувала зі смиренням і любов’ю, зціляла хворих молитвою та знаменням хреста з виноградної лози. Завдяки її подвижництву цар Міріан і цариця Нана прийняли хрещення, а християнство стало державною релігією Грузії. Її пам’ять вшановують як символ живої віри, жіночого апостольства та духовної сили.

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки / © pexels.com

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Його започаткували за підтримки ЮНЕСКО та ООН, щоб підкреслити значення логічного мислення для науки, освіти, культури й суспільного розвитку. Мета Всесвітнього дня логіки — популяризувати культуру мислення, аргументації та раціонального аналізу, показати роль логіки не лише в математиці чи філософії, а й у повсякденному житті: від ухвалення рішень до протидії маніпуляціям і дезінформації.

14 січня День кесаревого розтину / © pexels.com

Також 14 січня День кесаревого розтину. Це неофіційна, але важлива дата, покликана привернути увагу до однієї з найпоширеніших і водночас життєрятівних операцій у сучасному акушерстві. Кесарів розтин — це хірургічний спосіб народження дитини, який застосовують у випадках, коли природні пологи становлять загрозу для матері або немовляти. Сьогодні ця операція дозволяє зберегти життя мільйонам жінок і дітей у всьому світі, хоча ще кілька століть тому вона була надзвичайно ризикованою.

14 січня Міжнародний день повітряного змія / © pexels.com

А ще 14 січня Міжнародний день повітряного змія. Це яскраве й символічне свято, присвячене давній забаві, яка поєднує культуру, мистецтво й відчуття свободи. Повітряні змії мають тисячолітню історію: вони з’явилися в Китаї, де слугували не лише для розваг, а й у військових, наукових та ритуальних цілях. Згодом традиція запускати зміїв поширилася по всьому світу, ставши частиною народних свят і фестивалів у багатьох країнах.

14 січня святкують День впорядкування оселі / © pexels.com

14 січня святкують День впорядкування оселі. Це неофіційне свято, присвячене наведенню ладу в домі як у зовнішньому просторі, так і у внутрішньому стані людини. Його ідея полягає не лише в прибиранні, а й у свідомому звільненні від зайвого — речей, що втратили сенс, хаосу й накопиченої втоми. Впорядкована оселя асоціюється з чіткістю думок, відчуттям безпеки та гармонії.

