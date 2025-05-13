Яке свято 14 травня 2025 року / © ТСН

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14 травня 2025 року — середа. 1176-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 13 травня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Ісидора. Святий Ісидор Хіоський — це один із ранньохристиянських мучеників, який у III столітті мужньо протистояв переслідуванням за віру у Христа. Він був не просто солдатом Римської імперії, а душею, в якій горіло полум’я істинної відданості Євангелію.

Походив Ісидор із Олександрії, культурного центру Єгипту. У складі флоту імператора Декія він ніс військову службу на острові Хіос. Попри суворий воїнський устрій і язичницьке оточення, він залишався вірним Христові й відкрито сповідував християнську віру. Це не лишилось без наслідків.

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Коли командувач флотом — жорстокий Нумерій — дізнався про переконання Ісидора, він наказав йому принести жертву язичницьким богам. Та святий без вагань відмовився, твердо заявивши, що служить лише одному Богові — Ісусу Христу. За це його піддали жорстоким катуванням, а згодом стратили, відтявши голову. Його тіло кинули в криницю, однак християни таємно його дістали та поховали з належною шаною.

Що не можна робити 14 травня

Не можна важко працювати на землі — в народній традиції цей день вважався особливим, і важку працю в полі або саду могли вважати неповагою до святого. Вірили, що земля “не прийме” праці, а врожай буде марним.

Не слід нехтувати прохання інших — у день святого Ісидора не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить — навіть найменша доброта принесе сторицею.

Забороняється сіяти насіння в землю — посіяне на Ісидора зерно може бути “мученим” — тобто втратить силу росту, бо день пов’язаний із болем і стражданням.

Народні прикмети і традиції на 14 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

грім гримить — літо буде тепле й урожайне;

теплий дощ — на добрий урожай огірків і капусти;

день ясний, безхмарний — літо буде сухе й спекотне;

холодний вітер або роса вранці — на посуху влітку;

рано зацвіли кущі бузку чи черемхи — літо буде коротким;

сонце сідає в хмари — наступного дня буде дощ.

14 травня день ясний, безхмарний — літо буде сухе й спекотне / © unsplash.com

В народі 14 травня носило назву Сидір Огірочник. У багатьох регіонах України саме на середину травня припадали сприятливі умови для висіву огірків — земля вже достатньо прогріта, а загроза нічних приморозків майже минула. У народі казали: “На Сидора — сій огірки, будуть довгі і липкі”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 травня

Які завтра іменини: Леонтій, Максим, Микита.

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Талісманом людини, народженої 14 травня, є агат. Мінерал, утворений із застиглої вулканічної лави, агат від давніх часів вважався оберегом, здатним заспокоювати розум і дарувати спокійний сон.

Цього дня народилися:

1920 рік — Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка, співорганізаторка Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), голова ОУН (б);

1967 рік — Віталій Портников, український публіцист та журналіст;

1975 рік — Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, лідер гурту «Океан Ельзи».

Пам’ятні дати 14 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 травня:

1796 рік — британський хірург Едвард Дженнер здійснив першу успішну вакцинацію проти віспи на 8-річному хлопчику;

1811 рік — Парагвай здобув незалежність від Іспанії;

1853 рік — у Сполучених Штатах Америки було отримано патент на згущене молоко;

1900 рік — у Парижі відбулися II літні Олімпійські ігри;

1915 рік — після дев’яти місяців російської окупації, австро-угорські війська увійшли до Дрогобича (Галичина);

1940 рік — Нідерланди капітулювали перед вермахтом на початку Другої світової війни;

1948 рік — у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно проголосив Декларацію незалежності Ізраїлю, що стало основою для святкування Дня незалежності Ізраїлю;

1955 рік — у Варшаві було підписано Варшавський договір, що сприяв створенню об’єднаного командування збройними силами соціалістичних країн;

1975 рік — футболісти “Динамо” (Київ) вперше завоювали Кубок Володарів Кубків.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 травня День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни / © Unsplash

14 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день фасіліті менеджменту. Він покликаний підвищити обізнаність про важливість професії, яка відповідає за управління об’єктами та інфраструктурою в сучасному світі. Цей день фокусується на ролі фасіліті менеджера в створенні ефективних, безпечних і комфортних умов для роботи та життя людей у різноманітних просторах, від офісів до житлових будинків та громадських установ.

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Також 14 травня Міжнародний день шанування чихуахуа. Чихуахуа мають довгу історію, що сягає часів стародавньої Мексики, де вони були улюбленими тваринами місцевих народів, зокрема ацтеків. Вважається, що їхня порода бере початок від давніх собак, які жили на території сучасної Мексики багато століть тому.

А ще 14 травня День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У роки Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала частину території України, євреї стали жертвами страшного геноциду. Однак серед темряви і насильства з’являлись люди, які відмовлялись залишатися байдужими. Незважаючи на смертельні ризики, українці рятували євреїв, часто безкорисливо допомагаючи їм вижити. Це був подвиг, що вимагав неймовірної відваги і відданості. Цей день присвячений героям, які, попри смертельну небезпеку, рятували людей, ховаючи їх у своїх домівках, даючи фальшиві документи чи переправляючи їх до безпечніших місць.

14 травня святкують Всесвітній день топіарію. Мистецтво топіарію зародилося ще в Стародавньому Римі, де садівники почали експериментувати з обрізанням рослин, щоб надавати їм форми, що нагадують тварин, геометричні фігури або навіть архітектурні елементи. Це мистецтво швидко здобуло популярність серед аристократії, а в епоху Відродження досягло свого розквіту, ставши невід’ємною частиною розкішних садів.

Також 14 травня День розповсюдження інформації про травми спинного мозку. Він присвячений підвищенню обізнаності про травми спинного мозку, їхні наслідки та способи профілактики і лікування. Цей день має на меті привернути увагу до серйозної проблеми, що стосується як фізичних, так і соціальних аспектів життя людей, котрі пережили такі травми, а також до важливості правильної реабілітації та психологічної підтримки.

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А ще 14 травня День народження вазеліну. Він присвячений святкуванню цього унікального продукту, який став незамінним у повсякденному житті завдяки своїм численним корисним властивостям. Вазелін, також відомий як петролатум, був відкритий у середині 19 століття, і від того часу здобув популярність у медицині, косметології та побуті.