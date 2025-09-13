Яке свято 14 вересня 2025 року / © ТСН

14 вересня 2025 року — неділя. 1299-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 вересня, віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Походження свята пов’язане з подіями IV століття. За переказами, рівноапостольна цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого, під час паломництва до Єрусалима 326 року віднайшла Хрест Господній на Голгофі, де був розіп’ятий Христос. Щоб народ переконався в істинності знахідки, Єрусалимський патріарх Макарій підніс (воздвиг) святиню над зібраними людьми, і всі вони, стоячи на колінах, співали: «Господи, помилуй». На тому місці імператор Костянтин звів величний храм Воскресіння Господнього (Гробу Господнього), який освятили 335 року. Наступного дня після освячення відбулося урочисте воздвиження Хреста, щоб усі віруючі могли поклонитися йому.

Що не можна робити 14 вересня

Забороняється їсти м’ясні продукти — цього дня віряни дотримуються строгого посту.

Не можна гучно веселитися — свято несе стриманий характер.

Не слід ходити до лісу — наші предки вірили, що цього дня “змії повзуть у нори на зиму” і зустріч з ними може бути небезпечною.

Народні прикмети і традиції на 14 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день на Воздвиження, така й осінь буде;

холодна погода — чекайте на ранню і сувору зиму;

дощить — до дощової осені;

в повітрі літає багато павутиння — буде ясна і тепла осінь;

вранці сильний туман — до теплої осені.

14 вересня дощить — до дощової осені / © unsplash.com

В народі 14 вересня носило назву Осіннє Здвиження. Бо від цього дня “осінь до зими рушає”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 вересня

Які завтра іменини: Іван, Микола.

Талісманом людини, народженої 14 вересня є тигрове око. Віддавна люди були переконані, що цей камінь здатний оберігати свого власника від усяких негараздів і небезпек. У народі також побутувало уявлення, ніби тигрове око має силу вберегти людину від поспішних рішень та нерозважливих кроків.

Цього дня народилися:

1952 рік — Микола Гнатюк, український співак, народний артист України;

1974 рік — Олеся Власова, українська акторка театру і кіно;

1986 рік — Родзевич Анатолій, Герой російсько-української війни з Львівщини, стрілець-помічник гранатометника 115 ОМБр.

Пам’ятні дати 14 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 вересня:

1052 рік — у Новгороді за ініціативи князя Володимира постає величний Софійський собор, освячення якого здійснив єпископ Лука;

1068 рік — під час повстання в Києві містяни визволяють з темниці великого князя київського Всеслава Брячиславича, усунувши від влади Ізяслава Ярославича;

1797 рік — у Французькій республіці стається державний переворот;

1871 рік — в Наддніпрянській Україні розпочинає діяльність перший банківський заклад — Харківський акціонерний земельний банк;

1918 рік — в Болгарському царстві вибухає Владайське солдатське повстання, яке уряд придушує за підтримки німецьких військових частин;

1939 рік — у США відомий авіаконструктор Ігор Сікорський, уродженець Києва, здіймає у небо свій перший вертоліт — модель VS-300;

1991 рік — в Києві відкривається Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 рік — у Брюсселі проходить урочиста церемонія ухвалення Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО;

1996 рік — в Одесі одночасно відбувається Світовий конгрес чеченців та Всеукраїнський конгрес вайнахів;

2000 рік — корпорація Microsoft представляє операційну систему Windows Millennium Edition.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день журавля / © Pixabay

14 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день журавля. Важливе екологічне свято, присвячене охороні цих величних птахів, яке припадає щороку на другу неділю вересня. Його мета — привернути увагу до збереження журавлів та їхніх природних місць існування, адже багато видів опинилися на межі зникнення.

Також 14 вересня Міжнародний день атопічної екземи. Це відносно нова ініціатива, яка покликана привернути увагу до одного з найпоширеніших хронічних запальних захворювань шкіри. Атопічна екзема, або атопічний дерматит, — хронічне запальне захворювання шкіри, що проявляється свербежем, почервонінням, сухістю та висипами.

А ще 14 вересня День пам’яті жертв фашизму. Припадає на другу неділю вересня. Він покликаний вшанувати мільйони людей, котрі стали жертвами нацистської та фашистської ідеології під час Другої світової війни.

14 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення. Це професійне свято в Україні, яке щорічно припадає на другу неділю вересня. Воно присвячене всім, хто працює в галузях видобутку, транспортування, переробки нафти й газу, а також у сфері забезпечення країни нафтопродуктами.

Також 14 вересня День танкових військ. Професійне військове свято, яке щороку святкується своєрідним знаком шани до танкістів та особового складу бронетанкових підрозділів Збройних Сил України. Це свято відображає історичну й сучасну роль танкових військ у забезпеченні обороноздатності держави.