Яке свято 14 жовтня 2025 року

14 жовтня 2025 року — вівторок. 1328-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 14 жовтня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної Параскеви Тирновської. Параскева народилася в заможній і побожній родині. З раннього дитинства вона мала глибоку віру, часто відвідувала храм і допомагала убогим.

Після смерті батьків Параскева залишила дім і вирушила до Константинополя, а згодом — на Святу Землю. Там вона відвідала святині Єрусалима і вирішила присвятити життя Богові в повному усамітненні. Оселившись поблизу річки Йордан, вона провела багато років у суворому пості, молитві й покаянні, подібно до пустельниць.

У похилому віці ангел Господній сповістив їй, щоб вона повернулася на батьківщину. Повернувшись у Єпиват, Параскева невдовзі мирно спочила в Господі. Її тіло поховали поблизу місцевої церкви.

Що не можна робити 14 жовтня

Не слід відмовляти нужденним у допомозі — це вважається поганим знаком.

Забороняється відмовляти сватам без вагомої причини — вважається, що це найкращий день для заручин.

Не можна займатися важкою хатньою роботою — вважається, що це “змиє” захист з членів родини.

Народні прикмети і традиції на 14 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо випав перший сніг — до ранньої і морозної зими;

сніг випав, але одразу розтанув — зима буде пізньою і м’якою;

північний чи східний вітер — до суворих морозів;

листя з берези ще не облетіло повністю — зима буде пізньою;

білки активно роблять запаси на зиму — вона буде довгою.

14 жовтня сніг випав, але одразу розтанув — зима буде пізньою і м’якою / © unsplash.com

В народі 14 жовтня носило назву Параскева. Цей день уважався жіночим святом, пов’язаним із чистотою, охайністю, покровительством домашніх справ і шлюбу. Казали: “Прийшла Параскева — час покривати землю й дівчат” (тобто очікувати снігу й сватів).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 жовтня

Які завтра іменини: Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска.

Талісманом людини, народженої 14 жовтня, є альмандин. Його вважають каменем, що відкриває двері до нових знайомств і наповнює життя яскравими подіями, проганяючи монотонність та смуток. Із давніх-давен йому приписували здатність привертати щире кохання та дарувати серцю теплі почуття.

Цього дня народилися:

1958 рік — Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії;

1985 рік — Ігор Матьков, український льотчик, старший бортпровідник рейсу PS752 Boeing 737, Герой України;

1986 рік — Володимир Гринюк, офіцер Збройних сил України, Герой України.

Пам’ятні дати 14 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 жовтня:

1066 рік — відбувається битва при Гастінґсі, яка стала переломною для англійської історії;

1092 рік — після гучного вбивства впливового візира Незама уль-Мулька широкої слави набувають гашишини, сектантське угруповання, яке діяло на Близькому Сході та стало відомим завдяки своїм політичним убивствам;

1770 рік — засновують Олександрівську фортецю, навколо якої згодом виросло місто Олександрівськ (нині — Запоріжжя);

1838 рік — у трьох львівських храмах отець Микола Устиянович разом із Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським уперше в історії Королівства Галичини та Володимирії виголошують проповіді українською мовою;

1919 рік — у Кам’янці-Подільському відбувається урочисте складання присяги Директорії, уряду та війська УНР на вірність Українській Народній Республіці;

1921 рік — на спільному засіданні Української академії наук (УАН) проводять вибори керівництва: головою-президентом обрали академіка Миколу Василенка, його заступником — Василя Липського, неодмінним секретарем — Агапіта Кримського, а товаришем заступника президента — Сергія Єфремова;

1942 рік — ця дата вважається офіційним днем постання Української Повстанської Армії (УПА);

1950 рік — у Нью-Йорку відбувається об’єднавчий Собор, на якому Американсько-Українська Православна Церква США та Українська Православна Церква в Америці зливаються в єдину структуру — Українську Православну Церкву в США;

1970 рік — у Гаазі ухвалюють Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;

2011 рік — у місті Гвадалахара (Мексика) урочисто відкриваються XVI Панамериканські ігри.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 жовтня Всесвітній день майбутнього без карієсу / © unsplash.com

14 жовтня в Україні святкують День створення УПА. УПА була створена 1942 року на території північно-західної України — Волині, під час Другої світової війни. Вона виникла як об’єднання розрізнених повстанських загонів Організації українських націоналістів (бандерівського крила, ОУН (б)), щоб боротися за незалежну Українську державу.

Її формування було відповіддю на складну ситуацію: окупація території нацистською Німеччиною, радянська загроза, насильство та переслідування українського населення. УПА стала символом боротьби за свободу та незалежність.

Також 14 жовтня Всесвітній день майбутнього без карієсу. Його головна мета — поширювати знання про правильний догляд за зубами та яснами, а також мотивацію до здорового способу життя, який допомагає уникнути карієсу та інших стоматологічних проблем у майбутньому.

А ще 14 жовтня Всесвітній день екологічної освіти. Це свято покликане підкреслити важливість освіти як інструменту для сталого розвитку планети. Всесвітній день екологічної освіти нагадує, що знання і усвідомлені дії людей здатні змінити світ. Кожен освічений громадянин може зробити свій внесок у чисту планету, здорове довкілля та сталий розвиток суспільства.

14 жовтня святкують Міжнародний день стандартизації. Це свято є спільним для всіх національних і міжнародних організацій зі стандартизації, а також для підприємств і громад, які впроваджують стандарти у своїй діяльності.

Також 14 жовтня Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я. Його мета — підвищити обізнаність людей про важливість регулярної перевірки функції легень та своєчасного виявлення проблем із диханням.