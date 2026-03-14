15 березня 2026 року — неділя. 1480-й день війни в Україні.

Завтра, 15 березня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Агапія і шістьох інших. Вони постраждали за віру в Христа у часи гонінь на християн у Римській імперії. Разом із ним були воїни, які відкрито сповідували християнство. За відмову принести жертви язичницьким богам їх піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили. Ці святі прославилися непохитністю віри, мужністю та вірністю Христові навіть перед смертю. Церква вшановує їх як приклад духовної стійкості та відданості Богові.

15 березня в Україні святкують День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Припадає на третю неділю березня. Його встановлено указом Леонід Кучма 1994 року. Це свято присвячене людям, які забезпечують роботу житлово-комунальної сфери та побутових послуг: працівникам водоканалів, тепломереж, електромереж, служб благоустрою, двірникам, ремонтникам, працівникам пралень, майстерень та інших сервісів.

Також 15 березня Міжнародний день боротьби з ісламофобією. Цю дату проголосила Організація Об’єднаних Націй 2022 року, щоб привернути увагу до проблеми дискримінації, упередженого ставлення та насильства щодо людей, які сповідують іслам. Дата обрана невипадково: вона пов’язана з трагічними подіями теракти в Крайстчерчі у Крайстчерч, коли було здійснено напад на дві мечеті, унаслідок якого загинули десятки людей.

А ще 15 березня Всесвітній день промов. Свято започаткувала організація World Speech Day Organization, щоб заохотити людей у різних країнах виступати з промовами про ідеї, що можуть змінювати світ на краще. У цей день у школах, університетах, громадських організаціях і культурних центрах проводять публічні виступи, дискусії та творчі події.

15 березня святкують Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення. До працівників сфери життєзабезпечення належать медики, рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики, транспортники, працівники торгівлі, зв’язку та інші фахівці, без яких неможлива стабільна робота міст і держав.

Також 15 березня Всесвітній день контактів. Це незвичайне неофіційне свято присвячене ідеї встановлення контакту з позаземними цивілізаціями. Його започаткувала 1953 року американська організація International Flying Saucer Bureau. Учасники ініціативи пропонували людям у різних країнах одночасно подумки надсилати у космос мирне послання, сподіваючись, що інопланетні цивілізації зможуть його прийняти.

А ще 15 березня Міжнародний день переосмислення багатства. Мета дня — спонукати людей замислитися над тим, що справжнє багатство включає здоров’я, знання, духовний розвиток, стосунки з близькими та гармонію з навколишнім світом. У цей день проводять лекції, обговорення, семінари та творчі активності, спрямовані на зміну ставлення до грошей і матеріальних благ, а також на розвиток внутрішнього добробуту.

15 березня святкують Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю. Мета свята — підвищити обізнаність громадськості про випадки поліцейської жорстокості, захистити права постраждалих, а також сприяти реформам, що гарантують прозорість, підзвітність і дотримання законності у роботі поліції. У різних країнах організовують акції, лекції, дискусії та кампанії, спрямовані на підтримку прав людини та безпечного суспільного середовища.

Також 15 березня Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Мета дня — підвищити обізнаність про важливість охорони диких тварин, зокрема тюленів, які часто стають жертвами промислового полювання заради шкіри та хутра. У цей день проводять просвітницькі акції, лекції, виставки фотографій та кампанії в соцмережах, щоб показати, як важливо зберігати природні середовища існування і піклуватися про майбутнє цих тварин.

А ще 15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів. Свято покликане підвищити обізнаність громадськості про права споживачів: безпечні товари та послуги, якісну інформацію, вибір, захист від шахрайства та недобросовісної реклами. У цей день організовують лекції, конференції, семінари, інформують про механізми захисту споживачів і популяризують культуру відповідального споживання.