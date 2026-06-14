Яке свято 15 червня 2026 року / © ТСН

Реклама

15 червня 2026 року — понеділок. 1572-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

15 червня віряни святкують День пам’яті святого пророка Амоса / © pexels.com

Завтра, 15 червня, віряни святкують День пам’яті святого пророка Амоса. Один із дванадцяти малих пророків Старого Завіту, який жив у VIII столітті до Різдва Христового. Він походив із містечка Текоа поблизу Єрусалима та був пастухом і доглядачем сикомор, а не професійним пророком. Бог покликав Амоса проповідувати в Ізраїльському царстві, де він викривав несправедливість, пригнічення бідних, хабарництво та лицемірне поклоніння. Пророк наголошував, що справжня віра неможлива без милосердя й чесного життя. Його книга завершується не лише застереженнями, а й обіцянкою відновлення: після покаяння Господь поверне Своєму народові мир і благословення.

15 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день вітру / © pexels.com

15 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день вітру. Його започаткували представники європейської вітроенергетичної галузі, а згодом ініціативу підтримала Глобальна рада з вітроенергетики, щоб привернути увагу до значення вітру як чистого та відновлюваного джерела енергії. У багатьох країнах цього дня проводять екскурсії на вітроелектростанції, науково-популярні лекції, виставки, освітні заходи для дітей та дорослих, а також кампанії, присвячені енергозбереженню й сталому розвитку.

Реклама

15 червня Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей / © pexels.com

Також 15 червня Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до проблеми фізичного, психологічного, емоційного, фінансового та інших форм насильства й недбалого ставлення до людей похилого віку. Мета цього дня — підвищити обізнаність суспільства про права літніх людей, сприяти їхньому захисту та створенню безпечного й гідного середовища для життя. Заходи, присвячені цій даті, наголошують на важливості поваги, турботи та недопущення будь-яких проявів дискримінації за віком.

15 червня Всесвітній день пожертвувань / © pexels.com

А ще 15 червня Всесвітній день пожертвувань. Це неофіційна міжнародна ініціатива, покликана нагадати про силу добрих справ, взаємодопомоги та благодійності. Головна ідея цього дня полягає в тому, що навіть невеликий внесок може змінити чиєсь життя. Пожертвою можуть бути не лише гроші, а й одяг, книги, продукти, необхідні речі або власний час, присвячений волонтерству.

Новини партнерів