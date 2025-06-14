Яке свято 15 червня 2025 року / © ТСН

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15 червня 2025 року — неділя. 1208-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 червня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Амоса. Народився в селі Фокуа, яке розташоване на півдні від Віфлеєму. Був пастухом і дбайливим сокомором (доглядач за фіговими деревами). Отримав безпосередній заклик від Бога, щоб стати пророком.

Хоча Амос був іудеєм, Господь покликав його проповідувати у Північному царстві Ізраїлю, зокрема, у місто Вефиль, де був основний язичницький центр ізраїльтян. За сміливі проповіді пророк зазнав чимало гонінь. Первосвященник Вефиля звинуватив його у заколоті проти царя. Пророка вбили люди сина царя Ізраїлю Єровоама II.

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Що не можна робити 15 червня

Не слід починати важливі справи — вони можуть не дати бажаного результату.

Не можна пліткувати, лаятися, сваритися — пророк Амос виступав проти несправедливості.

Забороняється працювати фізично — церква радить уникати важкої праці руками.

Народні прикмети і традиції на 15 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці рясна роса — буде багатий урожай;

ясний і сонячний день — до спекотного і сухого літа;

сильний вітер — неврожай на зернові;

дощить — липень також буде дощовим;

на Амоса ясна ніч — буде великий урожай грибів.

15 червня ясна ніч — буде великий урожай грибів / © unsplash.com

В народі 15 червня носило назву Амос Громовержець. Якщо цього дня лунав грім і йшли грози, то їх наші предки сприймали як кару за свої гріхи. Вірили, що пророк Амос закликав грім із небес, бо у своїх пророцтвах говорив про Божий суд і кару.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 червня

Які завтра іменини: Григорій, Михайло, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 15 червня є геліотроп. Він налаштовує на чесну кар’єру, допомагаючи зосередитися на справді важливих життєвих цілях і не розпорошувати енергію на другорядне.

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Цього дня народилися:

1941 рік — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник;

1946 рік — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства;

1972 рік — Андрій Мохник, український політичний діяч.

Пам’ятні дати 15 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 червня:

1215 рік — англійський монарх Джон Безземельний ставить печатку на Великій хартії вольностей (Magna Charta), документі, що закладав основи правової обмеженості королівської влади;

1830 рік — у Севастополі вибухає “чумний бунт”: матроси повстали проти карантинних обмежень, запроваджених через епідемію, але повстання було швидко придушене армією;

1844 рік — американець Чарльз Гудʼєр отримує патент на технологію вулканізації гуми, що дало старт промисловому виробництву еластичних гумових виробів;

1851 рік — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссел започатковує першу в історії фабрику з виробництва морозива, перетворивши ручне ремесло на масштабне виробництво;

1869 рік — Джон Веслі Гаят запатентовує целулоїд — перший синтетичний пластик, що відкрив епоху пластмасової промисловості;

2007 рік — в Україні відбувається прем’єра першого національного анімаційного серіалу “Лис Микита”, створеного за мотивами поеми Івана Франка;

2014 рік — на чемпіонаті світу з футболу в матчі Франція — Гондурас уперше в історії мундіалів офіційно застосовують автоматичну систему фіксації голів GoalControl, яка успішно підтвердила взяття воріт;

2014 рік— в межах антитерористичної операції на сході України українські військові звільняють від проросійських бойовиків село Весела Гора на Луганщині.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день батька / © unsplash.com

15 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день батька. Щорічне свято, яке присвячене вшануванню ролі батька в родині і суспільстві. Це день вдячності та пошани до всіх татусів (прийомних, біологічних, хрещених). Ідея вшанування батьків з’явилася в США на початку XX століття. 1909 року американка Сонора Смарт Додд зі штату Вашингтон запропонувала влаштувати свято на честь її батька. Він був ветераном громадянської війни і після смерті дружити виховував самотужки шістьох дітей. Офіційно свято було встановлено в США 1972 року.

Також 15 червня Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей. Важлива міжнародна дата, яка закликає суспільство забезпечити літнім людям безпеку, захист та повагу. Свято було започатковане ООН і ВООЗ 2011 року за ініціативи Міжнародної мережі з попередження жорстокого поводження з літніми людьми (INPEA).

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А ще 15 червня Всесвітній день пожертвувань. Цей день не лише про гроші, він наголошує, що будь-який жест добра має цінність. Офіційного статусу свято в системі ООН не має, але його активно підтримують різноманітні громадські організації, волонтери і благодійні фонди.

15 червня святкують Всесвітній день вітру. Цього дня весь світ згадує про потенціал вітру, але не лише як природного явища, але й як ресурсу, який забезпечує людство енергією без шкоди довкіллю.