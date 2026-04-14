15 квітня 2026 року — середа. 1511-й день війни в Україні.

Завтра, 15 квітня, віряни святкують День пам’яті святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима. Вони належать до числа 70-ти апостолів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє. Аристарх був супутником апостол Павло. Походив із Македонії, супроводжував Павла в подорожах і навіть розділив із ним ув’язнення. Загинув мученицькою смертю за віру. Пуд жив у Римі та був благочестивим християнином. Його дім став місцем зібрання перших християн — фактично однією з перших домашніх церков. Трохим також був співпрацівником апостола Павла, походив з Ефесу. Він супроводжував апостола в місіонерських подорожах і терпів переслідування за віру.

15 квітня в Україні святкують День працівників карного розшуку. Саме цього дня 1919 року було створено перші підрозділи карного розшуку, що стало початком формування цієї служби. Карний розшук — один із ключових напрямів роботи правоохоронної системи. Це служба, яка часто працює «в тіні», але саме її співробітники першими виходять на слід злочинців, збирають докази та допомагають відновити справедливість.

Також 15 квітня Міжнародний день біомедичної лабораторії. Це професійне свято фахівців лабораторної діагностики, яке було започатковане International Federation of Biomedical Laboratory Science, щоб підкреслити важливу роль лабораторної науки у медицині. За оцінками, до 70–80% медичних рішень ґрунтуються на лабораторних дослідженнях.

А ще 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Його мета — поширення знань про довкілля, формування екологічної свідомості та відповідального ставлення до природи. Свято було започатковане у 1990-х роках за підтримки Організації Об’єднаних Націй у межах глобальних ініціатив сталого розвитку.

15 квітня святкують Всесвітній день аніме. Аніме — це особливий стиль мультиплікації, що сформувався в Японія і став важливою частиною її культури. Його вирізняють глибокі сюжети, емоційність, різноманітність жанрів — від романтики й фантастики до психологічних драм.

Також 15 квітня День боротьби з діабетом 1 типу на честь Джак’ї Монік Фуртік. Це пам’ятна дата, покликана привернути увагу до проблем людей із цукровий діабет 1 типу. Свято назване на честь Джак’ї Монік Фуртік — дівчини зі США, яка померла у молодому віці через ускладнення діабету 1 типу. Її історія стала символом необхідності більшої обізнаності, ранньої діагностики та доступу до лікування.

А ще 15 квітня Міжнародний день мікроволонтерства. Це свято покликане популяризувати ідею допомоги маленькими, але регулярними добрими справами, які люди можуть робити у повсякденному житті. Термін «мікроволонтерство» означає короткострокову, невелику, але значущу допомогу. Мета цього дня — показати, що кожен може бути корисним, навіть якщо має обмежений час або ресурси.

15 квітня святкують Всесвітній день мистецтва. Це свято покликане об’єднати людей усіх країн через красу та силу мистецтва — живопису, скульптури, музики, театру, кіно та інших творчих форм. Цього дня проводять виставки, концерти, майстер-класи, перформанси та вуличні арт-акції. Всесвітній день мистецтва нагадує, що творчість об’єднує людей, надихає на нові ідеї та робить світ яскравішим.