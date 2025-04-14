Яке свято 15 квітня 2025 року / © ТСН

Реклама

15 квітня 2025 року — вівторок. 1147-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 квітня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима. Ці троє були не просто учнями, а справжніми товаришами апостола Павла — люди, які пройшли з ним через вогонь і воду, і не здалися навіть під загрозою смерті.

Святий Аристарх походив із міста Солунь (тепер — Салоніки, Греція). Він став одним із найближчих співпрацівників апостола Павла, супроводжуючи його в місіонерських подорожах. Зокрема, він був присутній у місті Ефесі під час народного заколоту, викликаного проповіддю християнства, а також супроводжував Павла до Рима.

Реклама

У Посланні до Колосян (4:10) апостол Павло називає його своїм співв’язнем, що свідчить про його незмінну відданість Христу та Його апостолу. За переказами, Аристарх прийняв мученицьку смерть у Римі.

Святий Пуд був римлянином, ймовірно, знатного походження, який прийняв християнську віру за проповіддю апостола Павла. У другому Посланні до Тимофія (4:21) він згадується серед тих, хто залишився вірним Христу у важкі часи.

Переказ говорить, що Пуд служив сенатором у Римі та перетворив свій дім на місце християнського зібрання — першу домашню церкву. Під час гонінь імператора Нерона був страчений за віру. У пам’ять про нього у Римі існує храм Сан-Пуденціана, який вважається однією з найдавніших християнських церков.

Святий Трохим був родом з Ефесу й належав до язичників, але, прийнявши Христову віру, став ревним послідовником апостола Павла. Згідно з Діяннями святих апостолів (21:29), його присутність у Єрусалимському храмі стала приводом для несправедливих обвинувачень проти Павла, які призвели до арешту апостола.

Що не можна робити 15 квітня

Не можна сідати за важливу справу без очищення думок, бо “все піде навперейми”.

Не слід починати важливі справи без молитви — вважається, що все має проходити через духовну зосередженість і з дозволу Божого.

Забороняється виходити в поле рано-вранці, бо можна “злякатися роси” — це символічно, але пов’язане з весняними прикметами.

Народні прикмети і традиції на 15 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо 15 квітня дме теплий вітер — літо буде дощовим і теплим;

хмарно, але без опадів — до сухої весни і врожайного літа;

жайворонки високо літають і співають — буде тепло і сонячно найближчі дні;

квакання жаб чути вже в цей день — чекайте на стабільне тепло;

якщо випав сніг або є заморозки — ще буде три хвилі холодів перед справжнім потеплінням;

іде дощ 15 квітня — гарний знак для майбутнього врожаю зернових.

Квакання жаб чути 15 квітня — чекайте на стабільне тепло / © unsplash.com

В народі 15 квітня носило назву Тит Льодолом, Пудів день. Він вважався днем, коли зима вже, здається, остаточно відступає, а весна набирає силу. Проте цей період був також відомий як час, коли ще могли бути сильні морози або навіть снігопади. Тому назва “Льодолом” символізувала саме момент, коли сильні холоди або льоди починають руйнуватися під впливом потепління.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 квітня

Які завтра іменини: Андрій, Віктор, Леонід, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса.

Талісманом людини, народженої 15 квітня, є жадеїт. Ще в античні часи люди були переконані, що цей камінь — не просто мінерал, а справжній магічний артефакт. У Китаї жадеїт взагалі вважали священним талісманом, який мав особливу силу.

Цього дня народилися:

1938 рік — Роман Безпалків, український живописець, член Національної спілки художників України;

1941 рік — Роман Балаян, український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер;

1987 рік — Олександр Гвоздик, український професіональний боксер у напівважкій вазі.

Пам’ятні дати 15 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 квітня:

1450 рік — в битві при Форміньї конетабль Франції Артур де Рішмон фактично знищив англійську армію, що знаходилася в Нормандії;

1657 рік — Козацька рада в Чигирині ухвалила рішення про спадкове передавання гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія;

1729 рік — відбулася прем'єра ораторії Й. С. Баха “Страсті за Матвієм”;

1861 рік — почала свою роботу перша сесія Галицького сейму;

1874 рік — група паризьких художників, серед яких Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа, відкрила власну виставку на бульварі Капуцинів;

1893 рік — Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у виставі Гаетано Доніцетті “Фаворитка”;

1912 рік — під час свого першого рейсу затонув лайнер “Титанік” після зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані;

1919 рік — Радянська Росія видала декрет “Про табори примусових робіт”, що стало основою для створення системи ГУЛАГ;

1920 рік — під час І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили важливу станцію Вознесенськ;

1943 рік — союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 рік — сталося перше військове зіткнення між ізраїльтянами та арабами;

1952 рік — здійснив свій перший політ стратегічний бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress;

1979 рік — стався один з найпотужніших землетрусів у Чорногорії, що була частиною Югославії;

1989 рік — внаслідок тисняви на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК “Ліверпуль”, а ще 766 отримали поранення;

1993 рік — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови на латиницю замість кирилиці;

1994 рік — Україна стала асоційованим членом економічного союзу країн СНД;

2000 рік — 22 українські парашутисти здійснили посадку на Північному полюсі;

2001 рік — Ральф Шумахер, молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, здобув свою першу перемогу в “Формулі-1” на Ґран-прі Сан-Марино;

2019 рік — сталася масштабна пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 квітня Всесвітній день мистецтва / © unsplash.com

15 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день мікроволонтерства. Він спрямований на популяризацію ідеї мікроволонтерства — коротких і простих вкладів у добрі справи, які не займають багато часу чи спеціальних навичок. Це може бути допомога в маленьких, але важливих справах, таких як поширення інформації, допомога в організації подій чи надання консультацій.

Основна ідея дня — показати, що навіть невелика допомога може значно вплинути на більші процеси. Мікроволонтерство дозволяє людям долучатися до благодійних ініціатив, не витрачаючи багато часу, але роблячи важливий внесок. Такий підхід сприяє створенню значущих змін, навіть якщо кожна окрема дія виглядає невеликою.

Також 15 квітня День боротьби з діабетом 1 типу на честь Джак'ї Монік Фуртік. Був заснований на честь активної захисниці прав людей, що живуть з цим захворюванням. Вона сама мала діабет 1 типу і все своє життя присвятила боротьбі за покращення умов для тих, хто стикається з цією недугою.

Діабет 1 типу — це хронічне захворювання, за якого організм не виробляє інсулін, необхідний для нормалізації рівня цукру в крові. Це захворювання зазвичай діагностують у дитячому чи молодому віці, і для його контролю потрібно постійно перевіряти рівень цукру і вводити інсулін.

А ще 15 квітня Міжнародний день біомедичної лабораторії. Він присвячений визнанню надзвичайно важливої роботи, яку виконують біомедичні лабораторії в медичній сфері. Цей день підкреслює значення лабораторних досліджень у процесі діагностики та лікування хвороб, адже саме лабораторії проводять аналізи, які допомагають виявити різноманітні захворювання та контролювати здоров'я пацієнтів.

Біомедичні лабораторії здійснюють різноманітні аналізи, включаючи кров, сечу та інші біологічні зразки, а також виконують складні молекулярні тести для виявлення генетичних захворювань або моніторингу ефективності лікування. Результати цих аналізів є основою для прийняття лікарем правильних рішень щодо діагнозу та терапії.

15 квітня святкують День працівників карного розшуку України. Це свято було встановлено на честь заснування в Україні секції судово-кримінального розшуку, яке сталося 15 квітня 1919 року.

Карний розшук — це важливий підрозділ поліції, що займається розслідуванням тяжких злочинів. Працівники цього підрозділу виконують складні та небезпечні завдання, пов'язані з пошуком і затриманням злочинців, а також запобіганням нових кримінальних правопорушень. Їхня робота особливо важлива під час війни, коли потрібно розкривати злочини, пов'язані з агресією та порушеннями прав людини.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні працівники карного розшуку розкрили тисячі тяжких злочинів, таких як умисні вбивства, зґвалтування та майнові правопорушення. Вони також успішно ліквідували багато організованих злочинних груп і продовжують боротьбу з нелегальним обігом зброї.

Також 15 квітня Всесвітній день мистецтва. Був створений на честь дня народження Леонардо да Вінчі, одного з найвідоміших геніїв епохи Відродження. Цей день було засновано 2012 року Міжнародною асоціацією мистецтва (IAA), щоб підкреслити важливість мистецтва у розвитку культури та суспільства.

Мистецтво є не лише відображенням світу, а й способом вираження почуттів і думок людей, сприяє розвитку індивідуальності та є містком між різними культурами і поколіннями. Виставки, концерти, театральні постановки, майстер-класи та лекції, що проходять цього дня, дають можливість насолодитися мистецтвом і для митців, і для глядачів.

А ще 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Його було засновано 1992 року на Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро, де підкреслювалася важливість екологічної освіти для сталого розвитку людства.

В Україні цей день відзначають від 1996 року, завдяки ініціативі природоохоронних організацій. Основна мета свята — підвищення екологічної свідомості людей, формування культури бережливого ставлення до природи та надання знань про стан довкілля і екологічну безпеку.