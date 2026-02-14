ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 15 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 15 лютого, День кіберспорту в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Онисима. До Нового року залишилося 320 днів.

Яке свято 15 лютого 2026 року

Яке свято 15 лютого 2026 року / © ТСН

15 лютого 2026 року — неділя. 1452-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

15 лютого віряни святкують День пам’яті святого апостола Онисима / © pexels.com

15 лютого віряни святкують День пам’яті святого апостола Онисима / © pexels.com

Завтра, 15 лютого, віряни святкують День пам'яті святого апостола Онисима. Святий апостол Онисим був рабом, якого навернув до християнства апостол Павло. У посланні до Филимона Павло просить прийняти Онисима не як раба, а як брата в Христі. Після цього Онисим став єпископом, проповідував християнство та зазнав мученицької смерті за віру. Його пам'ять шанується в православ'ї як приклад прощення, покаяння та вірності Богові.

15 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день китів / © Pixabay

15 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день китів / © Pixabay

15 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день китів. Його мета — нагадати людству, що кити — не лише великі морські ссавці, а важлива частина екосистеми океану, і їхнє зникнення може порушити баланс у морському житті. У цей день проводять просвітницькі заходи, лекції, покази документальних фільмів, акції зі збору коштів на захист морських мешканців та популяризацію екологічного туризму.

15 лютого Всесвітній день бегемота / © Pixabay

15 лютого Всесвітній день бегемота / © Pixabay

Також 15 лютого Всесвітній день бегемота. Бегемоти — одні з найбільших наземних ссавців, вони грають важливу роль у водних екосистемах, але часто потерпають через браконьєрство та втрату місць існування. День покликаний навчити людей поважати природу, дбати про дикі види та підтримувати зусилля з охорони тварин.

15 лютого Міжнародний день дітей, хворих на рак / © Pixabay

15 лютого Міжнародний день дітей, хворих на рак / © Pixabay

А ще 15 лютого Міжнародний день дітей, хворих на рак. У цей день проводять благодійні акції, освітні кампанії, зустрічі з медиками та психологами, а також заходи, які допомагають дітям відчути підтримку і радість, незважаючи на хворобу. День нагадує, що кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство, навіть у боротьбі з тяжкими хворобами.

15 лютого святкують Всесвітній день комп’ютера / © Pixabay

15 лютого святкують Всесвітній день комп’ютера / © Pixabay

15 лютого святкують Всесвітній день комп'ютера. Мета свята — нагадати, наскільки комп'ютери змінили роботу, навчання, спілкування та науку, а також надихнути людей вивчати нові технології й використовувати їх творчо та безпечно.

15 лютого День операційної медичної сестри / © Pixabay

15 лютого День операційної медичної сестри / © Pixabay

Також 15 лютого День операційної медичної сестри. Це професійне свято присвячене медичним сестрам та медбратам, які працюють у хірургічних відділеннях, допомагають хірургам під час операцій і доглядають за пацієнтами до, під час і після втручання.

15 лютого День кіберспорту в Україні / © Pixabay

15 лютого День кіберспорту в Україні / © Pixabay

А ще 15 лютого День кіберспорту в Україні. Це спеціальний день, присвячений розвитку кіберспорту — виду спорту, у якому люди змагаються у відеоіграх на професійному рівні. Саме в Україні 15 лютого вважають таким святом, бо цього дня проводять тематичні заходи, турніри, презентації, прес‑конференції та інші події для геймерів, команд, тренерів і фанів. Кіберспорт в Україні офіційно визнали видом спорту 2020 року, і з того часу це стало важливою частиною сучасної спортивної культури з сильними українськими командами, які успішно виступають на міжнародних аренах.

15 лютого святкують Міжнародний день синдрому Ангельмана / © Pixabay

15 лютого святкують Міжнародний день синдрому Ангельмана / © Pixabay

15 лютого святкують Міжнародний день синдрому Ангельмана. Це свято покликане привернути увагу до рідкісного генетичного захворювання — синдрому Ангельмана, який характеризується порушенням розвитку, проблемами з координацією рухів, мовленням і поведінкою, а також частими епілептичними припадками.

15 лютого День поінформованості про холостяковий спосіб життя / © Pixabay

15 лютого День поінформованості про холостяковий спосіб життя / © Pixabay

Також 15 лютого День поінформованості про холостяковий спосіб життя. Це день для тих, хто не перебуває у романтичних стосунках, щоб підкреслити позитивні сторони самотнього життя — свободу, незалежність, можливість зосередитися на собі, своїх цілях і самореалізації.

15 лютого День святкування самотності / © Pixabay

15 лютого День святкування самотності / © Pixabay

А ще 15 лютого День святкування самотності. Це свято підкреслює, що самотність не завжди негативна — вона може бути джерелом натхнення, самопізнання та відновлення внутрішньої гармонії. У цей день проводять медитації, прогулянки на природі, творчі практики, читання або прості ритуали усамітнення.

