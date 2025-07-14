Яке свято 15 липня 2025 року / © ТСН

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15 липня 2025 року — вівторок. 1238-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 липня, віряни святкують день пам’яті святого рівноапостольного Великого князя Володимира. Народився близько 958 року і був позашлюбним сином київського князя Святослава Ігоревича та служниці Малуші. Його бабуся, княгиня Ольга, вже заклала основи християнства на Русі. в 970-х роках він став князем Новгородським, але після загибелі брата Ярополка зайняв Київський престол.

Спочатку Володимир був язичником і досить жорстоким правителем. Він почав відновлювати поганські культи і навіть відбудував в Києві пантеон язичницьких богів. Проте близько 988 року він охрестився і охрестив Русь. Згідно з переказами, він вирішив змінити віру після того, як вислухав посланців різних релігій і найбільше його вразила православна служба Константинополя.

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Хрещення він прийняв в Херсонесі (Корсунь) в Криму. А після цього одружився з візантійською принцесою Анною. Вона була сестрою імператорів Василія II і Костянтина VIII. Після 988 року на Русі відбулося масове хрещення жителів Києва у Дніпрі.

Помер 15 липня 1015 року в Берестові, неподалік Києва. Мощі його зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити 15 липня

Не можна переїдати, вживати алкоголь — це день для світлих думок і духовності.

Не слід ігнорувати старших, ображати рідних — всі злі слова повернуться до вас.

Забороняється працювати в полі чи на городі — в народі вірили, що земля “відпочиває”.

Народні прикмети і традиції на 15 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощить 15 липня — чекайте на теплу осінь і врожайний серпень;

ясна та спекотна погода — до гарного бабиного літа;

вранці велика роса на траві — буде щедрий урожай зернових;

вітер 15 липня — чекайте на мінливу погоду наступного тижня;

гроза — до вологого серпня.

Дощить 15 липня — чекайте на теплу осінь і врожайний серпень / © unsplash.com

В народі 15 липня носило назву Володимир Зелені Щедроти. Назва походить від щедрості природи в середині літа. Поля зеленіють, достигають перші хліби, достигають ягоди.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 липня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Петро.

Талісманом людини, народженої 15 липня, є гематит. Камінь для тих, хто непохитно рухається до своєї мрії. Від давніх часів його вважали надійним захисником: вірили, що він здатен зупиняти кровотечі та сприяє загоєнню ран.

Цього дня народилися:

1899 рік — Володимир Мартинець, український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху;

1892 рік — Мілена Рудницька, українська філософикиня;

1905 рік — Олександр Хвиля, український актор.

Пам’ятні дати 15 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 липня:

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1099 рік — після запеклого штурму хрестоносці здобувають Єрусалим, установивши контроль над священним містом — Єрусалимом;

1228 рік — Папа Римський Григорій IX урочисто проголошує святим Франциска Ассізького — засновника ордену францисканців і символа жертовності, покори та любові до природи;

1410 рік — на полях Грюнвальда відбувається одна з найграндіозніших битв середньовічної Європи: об’єднане польсько-литовсько-українське військо на чолі з князем Вітовтом і королем Ягайлом завдає нищівної поразки армії Тевтонського ордену;

1663 рік — у Львові король Ян II Казимир ухвалює стратегічне рішення вирушити кількома окремими колонами у військовий похід на українські землі;

1683 рік — армія Османської імперії, чисельність якої сягала від 90 до 140 тисяч вояків, розпочинає облогу Відня;

1776 рік — у Мілані урочисто відкривають легендарний театр “Ла Скала”;

1799 рік — французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар під час Єгипетської кампанії виявляє біля міста Розетта загадкову чорну плиту — Розетський камінь, який згодом став ключем до розшифрування єгипетських ієрогліфів;

1834 рік — відбувається відкриття Київського університету;

1988 рік — на американські екрани виходить фільм “Міцний горішок” із Брюсом Віллісом у головній ролі.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 липня в Україні святкують День української державності / © ТСН.ua

15 липня в Україні святкують День української державності. Це свято припадає на День Хрещення Русі-України та день вшанування пам’яті рівноапостольного князя Володимира. Воно було створене, щоб підкреслити тисячолітню історію українською держави — від часів Київської Русі до сучасної України, а також вшанувати національну ідентичність, культуру, мову, віру і право. Запроваджене свято президентом України Володимиром Зеленським.

Також 15 липня День Хрещення Русі-України. Важливе державне і церковне свято, яке щороку припадає на день пам’яті рівноапостольного князя Володимира. Він 988 року провів хрещення Київської Русі. На державному рівні свято було встановлене 2008 року указом президента України Віктора Ющенка.

А ще 15 липня День українських миротворців. Професійне і патріотичне свято, яке присвячене українським миротворцям, які брали чи беруть участь у у миротворчих місіях під егідою ООН, НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Свято було встановлено 2013 року указом президента України.

15 липня святкують День благодійності в соціальних медіа. Це свято, яке заохочує використовувати соціальні мережі як інструмент добра, допомагати збирати кошти, увагу й ресурси для нужденних та поширювати інформацію про благодійні проєкти, волонтерство і соціальні ініціативи.

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