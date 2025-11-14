Яке свято 15 листопада 2025 року / © ТСН

15 листопада 2025 року — субота. 1360-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 листопада, віряни святкують день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва. Гурій та Самон були благочестивими християнами з міста Едеси (сучасна Урфа в Туреччині). За переказами, вони не були священнослужителями, але жили праведно й мужньо проповідували Христа своєю поведінкою. Під час гонінь царя Діоклетіана їх заарештували за сповідання віри.

Обох святих піддали жорстоким мукам — били, катували, змушували зректися віри, але вони залишалися непохитними. Після тривалих тортур їх стратили, і християни міста поховали їх разом, шануючи як мучеників та небесних заступників.

Через кілька десятиліть після мученицької смерті Гурія та Самона християни Едеси переживали нову хвилю переслідувань. Тоді прославився диякон Авів: він ніс слово Боже, зміцнював вірян, допомагав бідним і підтримував тих, хто страждав за Христа.

Авів відмовився приховуватися і продовжував проповідувати. За це його схопили, катували й погрожували смертю. За легендою, щоб приховати злочин влади, Авіва стратили таємно, спаливши його тіло. Однак християни знайшли його мощі та поховали поруч із могилою Гурія та Самона, утвердивши їхню духовну єдність.

Що не можна робити 15 листопада

Не слід сваритися в родині — сварка могла «закріпитися» на цілий рік.

Не можна обговорювати чужі сімейні проблеми — будь-яке «розголошення» повернеться до людини втратами або ганьбою.

Забороняється відмовляти в допомозі — це принесе в життя біди.

Народні прикмети і традиції на 15 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

суха і ясна погода — зима буде пізньою і легкою;

вітер 15 листопада — взимку чекайте на велику кількість хуртовин;

випав сніг цього дня — він довго пролежить;

хмари пливуть низько — морози вдарять швидко.

Випав сніг цього дня — він довго пролежитьвипав сніг цього дня — він довго пролежить / © unsplash.com

В народі 15 листопада носило назву Гуріївські обереги. Так казали, щоб показати силу молитви цього дня над родиною, особливо якщо в родині були сварки чи непорозуміння.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

Талісманом людини, народженої 15 листопада, є обсидіан. Народжений у вогняному лоні вулканів, цей камінь уже тисячоліттями привертає увагу людства. У стародавніх культурах його цінували не лише за природну силу й загадкову красу.

Цього дня народилися:

1965 рік — Роман Безсмертний, український політик, дипломат, заступник голови Секретаріату президента України Ющенка;

1977 рік — Анатолій Барна, український актор театру, музикант, член Національної спілки театральних діячів України, Заслужений артист України;

1981 рік — Сергій Кемський, уродженець Керчі, учасник Євромайдану, Герой України.

Пам’ятні дати 15 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 листопада:

1415 рік — в Новогрудку зібрався собор єпископів, який урочисто звів Григорія Цамблака на митрополичий престол Київської митрополії, закріпивши його владу церковним рішенням;

1492 рік — Христофор Колумб здійснив перше документальне описання тютюну — рослини, яку споконвіків уживали корінні народи Америки;

1837 рік — побачила світ оприлюднена система стенографії;

1881 рік — Олександр Можайський отримав патент на повітроплавальний апарат;

1884 рік — в Берліні відкрилася міжнародна конференція 14 держав, присвячена «африканському питанню» та поділу континенту між колоніальними імперіями;

1887 рік — Карл Гесснер здобув патент на цинкову батарейку;

1889 рік — у Бразилії військовий переворот усунув від влади імператора Педру II, після чого країну офіційно проголосили республікою;

1904 рік — запатентовано безпечну бритву зі змінними лезами;

1918 рік — розпочалося повстання Директорії проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 рік — рішенням Директорії та уряду УНР її члени Федір Швець і Андрій Макаренко відбули за кордон із дипломатичною місією, передавши повноваження голови Директорії Симону Петлюрі;

1920 рік — в Женеві пройшло перше засідання Асамблеї Ліги Націй;

1940 рік — понад п’ятсот літаків люфтваффе завдали масованого, десятигодинного авіаудару по британському місту Ковентрі;

1945 рік — в Аугсбурзі, де перебували українські науковці-емігранти, засновано Українську вільну академію наук;

1946 рік — в навчальний процес офіційно впроваджено нову редакцію українського правопису, ухвалену постановою Ради Міністрів УРСР, яка максимально наближала норму до російської;

1957 рік — здійснив свій перший політ міжконтинентальний пасажирський літак Ту-144;

1960 рік — в океан вийшов перший американський підводний човен типу «Джордж Вашингтон», оснащений балістичними ядерними ракетами;

1971 рік — компанія Intel представила свій перший мікропроцесор — Intel 4004;

2004 рік — на Першому Національному в Україні відбулися перші відкриті теледебати між кандидатами в Президенти — Віктором Ющенком і Віктором Януковичем.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день павича / © unsplash.com

15 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день павича. Ініціаторами створення свята стали Indian Biodiversity Conservation Society (IBCS) спільно з World Pheasant Association (Велика Британія). 1963 року павича було офіційно оголошено національним птахом Індії. Павич відзначається яскравим зовнішнім виглядом, складною структурою оперення (особливо у самця), що символізує красу природи, гордість, а також багатогранність культури.

Також 15 листопада День Стіва Ірвіна. Це австралійський натураліст, захисник дикої природи, телеведучий, відомий під прізвиськом «The Crocodile Hunter». Він працював у зоопарку Australia Zoo (штат Квінсленд, Австралія), створював популярні телевізійні програми про дику природу, заснував благодійний фонд Wildlife Warriors, який продовжує його справу. Обрана дата не збігається з датою народження самого Ірвіна, а пов’язана з народженням одного з його улюблених тварин — галапагоської черепахи Гаррієт (Harriet) — вона ж стала символом цього дня.

А ще 15 листопада Міжнародний день письменників, які перебуають в ув’язненні. Це важлива дата, започаткована міжнародною правозахисною організацією PEN International 1981 року, щоб привернути увагу світу до письменників, журналістів, поетів та публічних інтелектуалів, які страждають за свободу слова.