Яке свято 15 серпня 2025 року

15 серпня 2025 року — п’ятниця. 1269-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 серпня, віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Одне з найбільших християнських свят, яке вшановує завершення земного життя Божої Матері та Її вознесіння з тілом і душею на небеса. За переданням, Пресвята Богородиця після Вознесіння Христового продовжувала жити в молитві, добрих справах і спілкуванні з апостолами. Перед Своїм Успінням Вона отримала благу звістку від Архангела Гавриїла про те, що скоро завершить земне життя. Всі апостоли, крім святого апостола Фоми, зібралися у Її домі в Гефсиманії.

Коли Богородиця спочила, апостоли поховали Її тіло в гробі біля підніжжя Оливної гори. Третого дня прибув апостол Фома, який бажав попрощатися з Матір’ю Божою. Коли гроб відкрили, то не знайшли там Її тіла — лише поховальні пелени. Це стало свідченням того, що Бог узяв Пресвяту Богородицю з тілом і душею на небеса.

Що не можна робити 15 серпня

Не можна займатися важкою фізичною працею — цей день присвячують молитві і йдуть до церкви.

Не слід грати весілля — Успіння не підходить для таїнства шлюбу.

Забороняється купатися у відкритій водоймі — вода вже надто холодна і можна накликати на себе біду.

Народні прикмети і традиції на 15 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

15 серпня ясно й тепло — осінь буде сухою та довгою;

після Успіння — осінь встає з постелі;

роса на Успіння — на добру погоду;

лелеки вже полетіли — осінь буде рання і холодна;

на Успіння Богородиця сонце в землю ховає.

15 серпня ясно й тепло — осінь буде сухою та довгою / © unsplash.com

В народі 15 серпня носило назву Перша Пречиста. Це — найпоширеніша народна назва. Вона походить від імені Пресвятої Богородиці, Яку в народі часто називали Пречистою Дівою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 серпня

Які завтра іменини: Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 серпня є лал. Сяйво цього коштовного каменю неможливо не помітити — воно заворожує з першого погляду. Із давніх часів йому приписували цілющу силу: вважалося, що лал здатен зміцнювати імунну систему свого власника та сприяти гармонізації складу крові.

Цього дня народилися:

1923 рік — Віктор Зубар, український поет, письменник;

1975 рік — Василь Богач, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України;

1978 рік — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

Пам’ятні дати 15 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 серпня:

1498 рік — під час третьої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік — на місці індіанського рибальського поселення засновують місто Панама;

1534 рік — в Парижі Ігнатій Лойола разом із шістьма однодумцями засновують орден єзуїтів, також відомий як Товариство Ісуса;

1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі розпочинають роботи над створенням Пересопницького Євангелія;

1649 рік — в битві під Зборовом козацьке військо Богдана Хмельницького здобуває вагому перемогу над військами Речі Посполитої під командуванням Яна ІІ Казимира;

1795 рік — у Французькій Республіці вводять нову грошову одиницю — франк;

1810 рік — в Парижі споруджують Вандомську колону на честь блискучих воєнних здобутків Наполеона Бонапарта;

1832 рік — Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка жорстко засуджувала свободу друку, підкреслюючи прагнення Церкви контролювати інформацію;

1848 рік — американець Уолдо Хенчетт із Сірак’юс (штат Нью-Йорк) запатентовує зуболікарське крісло;

1868 рік — астроном Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;

1873 рік — відкривається рух поїздів на всій залізничній лінії Київ—Берестя;

1877 рік — Томас Едісон пропонує використовувати слово “hello” як стандартне привітання під час початку телефонної розмови;

1914 рік — офіційно відкривається Панамський канал;

1919 рік — Армія Української Народної Республіки займає місто Старокостянтинів;

1920 рік — польська армія під командуванням маршала Юзефа Пілсудського здобуває блискучу перемогу над Червоною Армією в битві під Варшавою;

1932 рік — під час археологічних розкопок у Ватикані виявляють давньоримську Тріумфальну дорогу;

1936 рік — іспанські ліві страчують 733 священиків у рамках політичних репресій;

1943 рік — за наказом Мао Цзедуна розпочинається масова “чистка” в Комуністичній партії Китаю;

1947 рік — відповідно до закону “Про незалежність Індії”, прийнятим британським парламентом, Індію ділять на дві держави — Пакистан (мусульманська) та Індійський Союз (індуїстський);

1960 рік — Республіка Кіпр офіційно проголошує свою незалежність;

1963 рік — у Шотландії виконують останню смертну кару;

1997 рік — в Україні засновують Орден княгині Ольги.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 серпня в Україні святкують День археолога / © unsplash.com

15 серпня в Україні святкують День археолога. День археолога — це відносно молоде професійне свято, яке встановлене для того, щоб віддати шану тим, хто стоїть на захисті культурної спадщини. Археологи не просто копають землю, вони відтворюють історичні сюжети, зберігають артефакти, допомагають краще зрозуміти життя наших предків.

В Україні археологія має багату історію, адже на території країни розташовані численні історичні пам’ятки — від скіфських курганів до середньовічних міст, що відкривають нові факти про минуле. Саме тому професійне свято археологів набуло великої популярності серед наукової спільноти.

Також 15 серпня Всесвітній день величі. Свято, присвячене усвідомленню та вшануванню внутрішньої сили, непохитності та величі кожної людини. Його мета — нагадати всім про потенціал, який живе в кожному, надихнути на великі звершення і підтримати прагнення до самовдосконалення. День величі закликає усвідомити, що велич — це не лише про великі подвиги чи історичні досягнення, а й про щоденну мужність, стійкість, доброту та здатність долати труднощі. Це можливість відзначити як особисті перемоги, так і колективні досягнення людства.