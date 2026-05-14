217
4 хв

Яке завтра, 15 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 15 травня, Міжнародний день сім’ї. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Пахомія Великого. До Нового року залишився 231 день.

Яке свято 15 травня 2026 року

Яке свято 15 травня 2026 року / © ТСН

15 травня 2026 року — п’ятниця. 1541-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

15 травня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Пахомія Великого / © pexels.com

Завтра, 15 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Пахомія Великого. Народився близько 292 року в Єгипті в язичницькій родині, а після служби у війську прийняв християнство. Пахомій оселився в пустелі, де вів суворе аскетичне життя, молитву та піст. Згодом він заснував перші монастирі, у яких ченці жили спільно за встановленими правилами — працювали, молилися та підтримували один одного. Саме завдяки йому чернече життя стало організованим і поширилося у християнському світі.

15 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день сім’ї / © pexels.com

15 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день сім’ї. Свято проголосила Організація Об’єднаних Націй 1993 року, щоб привернути увагу до важливої ролі родини в суспільстві та проблем, з якими стикаються сім’ї у різних країнах світу. Цей день нагадує про цінність родинної підтримки, любові, взаєморозуміння та турботи між поколіннями. У різних державах проводять сімейні фестивалі, благодійні заходи, тематичні зустрічі, лекції та акції на підтримку батьківства й дитинства.

15 травня Міжнародний день віртуальних помічників / © pexels.com

Також 15 травня Міжнародний день віртуальних помічників. Припадає на третю п’ятницю травня. Віртуальні помічники займаються організацією зустрічей, веденням листування, адмініструванням сайтів і соцмереж, підготовкою документів, підтримкою клієнтів та багатьма іншими завданнями. Завдяки онлайн-формату вони можуть працювати з компаніями та замовниками з різних країн.

15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки / © pexels.com

А ще 15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки. Судинні родимки виникають через особливості розвитку кровоносних судин і можуть бути вродженими або виявлятися у перші тижні життя дитини. Найчастіше вони мають вигляд червоних, рожевих або фіолетових плям на шкірі. Частина з них є безпечними, але деякі потребують медичного нагляду чи лікування.

15 травня День видів, що зникають / © pexels.com

15 травня День видів, що зникають. Припадає на третю п’ятнию травня. Він присвячений захисту рідкісних тварин і рослин, яким загрожує зникнення. Причинами зникнення багатьох видів є вирубування лісів, забруднення довкілля, зміна клімату, браконьєрство та руйнування природних середовищ існування. Під загрозою опиняються як великі тварини — тигри, носороги чи морські черепахи, — так і рідкісні рослини, комахи та птахи.

15 травня Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей / © pexels.com

Також 15 травня Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей. Метод виник у 1970-х роках у Колумбії як альтернатива тривалому перебуванню дітей в інкубаторах. Під час такого догляду малюка кладуть на груди матері або батька, що допомагає підтримувати температуру тіла дитини, стабілізувати дихання й серцебиття, покращити грудне вигодовування та емоційний зв’язок із батьками.

15 травня Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона / © pexels.com

А ще 15 травня Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Це рідкісне генетичне захворювання нервової системи, яке поступово впливає на рухи, пам’ять, емоційний стан і поведінку людини. Хвороба виникає через спадкову мутацію гена й зазвичай виявляється у дорослому віці. Серед основних симптомів — мимовільні рухи, порушення координації, зміни настрою, проблеми з мисленням і мовленням. Захворювання поступово прогресує та потребує постійної медичної й психологічної підтримки.

15 травня День поширення інформації про важку форму ранкової нудоти у вагітних / © pexels.com

15 травня День поширення інформації про важку форму ранкової нудоти у вагітних. На відміну від звичайної ранкової нудоти, цей стан супроводжується сильним виснаженням, зневодненням, втратою ваги та потребою у медичному нагляді. У деяких випадках вагітним необхідне лікування в лікарні та спеціальна терапія для підтримки організму.

15 травня Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз / © unsplash.com

Також 15 травня Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз. День поширює інформацію про групу рідкісних спадкових хвороб обміну речовин, за яких в організмі накопичуються складні цукри через нестачу певних ферментів. Такі порушення поступово впливають на роботу різних органів і систем: кісток, серця, дихальної системи, зору та нервової системи. Симптоми можуть виявлятися ще в дитинстві та включати затримку розвитку, проблеми з рухливістю, часті інфекції й характерні зміни зовнішності.

15 травня Міжнародний день захисту клімату / © pexels.com

А ще 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Його головна мета — нагадати людству про відповідальність за стан довкілля та важливість екологічних дій. Зміна клімату пов’язана зі зростанням викидів парникових газів, вирубуванням лісів, забрудненням атмосфери й надмірним використанням природних ресурсів. Наслідками стають підвищення температури, посухи, повені, танення льодовиків і втрата біорізноманіття.

15 травня Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті / © pexels.com

15 травня Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями сумління. День, присвячений людям, які з моральних, релігійних або філософських переконань відмовляються від військової служби та участі у війні. Він привертає увагу до принципів ненасильства, миру та прав людини. У різних країнах правозахисні організації проводять акції, дискусії та інформаційні кампанії, наголошуючи, що право на відмову від військової служби є частиною міжнародних стандартів свободи сумління.

