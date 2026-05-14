Яке свято 15 травня 2026 року / © ТСН

Реклама

15 травня 2026 року — п’ятниця. 1541-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

15 травня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Пахомія Великого / © pexels.com

Завтра, 15 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Пахомія Великого. Народився близько 292 року в Єгипті в язичницькій родині, а після служби у війську прийняв християнство. Пахомій оселився в пустелі, де вів суворе аскетичне життя, молитву та піст. Згодом він заснував перші монастирі, у яких ченці жили спільно за встановленими правилами — працювали, молилися та підтримували один одного. Саме завдяки йому чернече життя стало організованим і поширилося у християнському світі.

15 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день сім’ї / © pexels.com

15 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день сім’ї. Свято проголосила Організація Об’єднаних Націй 1993 року, щоб привернути увагу до важливої ролі родини в суспільстві та проблем, з якими стикаються сім’ї у різних країнах світу. Цей день нагадує про цінність родинної підтримки, любові, взаєморозуміння та турботи між поколіннями. У різних державах проводять сімейні фестивалі, благодійні заходи, тематичні зустрічі, лекції та акції на підтримку батьківства й дитинства.

Реклама

15 травня Міжнародний день віртуальних помічників / © pexels.com

Також 15 травня Міжнародний день віртуальних помічників. Припадає на третю п’ятницю травня. Віртуальні помічники займаються організацією зустрічей, веденням листування, адмініструванням сайтів і соцмереж, підготовкою документів, підтримкою клієнтів та багатьма іншими завданнями. Завдяки онлайн-формату вони можуть працювати з компаніями та замовниками з різних країн.

15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки / © pexels.com

А ще 15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки. Судинні родимки виникають через особливості розвитку кровоносних судин і можуть бути вродженими або виявлятися у перші тижні життя дитини. Найчастіше вони мають вигляд червоних, рожевих або фіолетових плям на шкірі. Частина з них є безпечними, але деякі потребують медичного нагляду чи лікування.

15 травня День видів, що зникають / © pexels.com

15 травня День видів, що зникають. Припадає на третю п’ятнию травня. Він присвячений захисту рідкісних тварин і рослин, яким загрожує зникнення. Причинами зникнення багатьох видів є вирубування лісів, забруднення довкілля, зміна клімату, браконьєрство та руйнування природних середовищ існування. Під загрозою опиняються як великі тварини — тигри, носороги чи морські черепахи, — так і рідкісні рослини, комахи та птахи.

15 травня Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей / © pexels.com

Також 15 травня Міжнародний день обізнаності про метод «кенгуру» у виходженні недоношених дітей. Метод виник у 1970-х роках у Колумбії як альтернатива тривалому перебуванню дітей в інкубаторах. Під час такого догляду малюка кладуть на груди матері або батька, що допомагає підтримувати температуру тіла дитини, стабілізувати дихання й серцебиття, покращити грудне вигодовування та емоційний зв’язок із батьками.

Реклама

15 травня Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона / © pexels.com

А ще 15 травня Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Це рідкісне генетичне захворювання нервової системи, яке поступово впливає на рухи, пам’ять, емоційний стан і поведінку людини. Хвороба виникає через спадкову мутацію гена й зазвичай виявляється у дорослому віці. Серед основних симптомів — мимовільні рухи, порушення координації, зміни настрою, проблеми з мисленням і мовленням. Захворювання поступово прогресує та потребує постійної медичної й психологічної підтримки.

15 травня День поширення інформації про важку форму ранкової нудоти у вагітних / © pexels.com

15 травня День поширення інформації про важку форму ранкової нудоти у вагітних. На відміну від звичайної ранкової нудоти, цей стан супроводжується сильним виснаженням, зневодненням, втратою ваги та потребою у медичному нагляді. У деяких випадках вагітним необхідне лікування в лікарні та спеціальна терапія для підтримки організму.

15 травня Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз / © unsplash.com

Також 15 травня Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз. День поширює інформацію про групу рідкісних спадкових хвороб обміну речовин, за яких в організмі накопичуються складні цукри через нестачу певних ферментів. Такі порушення поступово впливають на роботу різних органів і систем: кісток, серця, дихальної системи, зору та нервової системи. Симптоми можуть виявлятися ще в дитинстві та включати затримку розвитку, проблеми з рухливістю, часті інфекції й характерні зміни зовнішності.

15 травня Міжнародний день захисту клімату / © pexels.com

А ще 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Його головна мета — нагадати людству про відповідальність за стан довкілля та важливість екологічних дій. Зміна клімату пов’язана зі зростанням викидів парникових газів, вирубуванням лісів, забрудненням атмосфери й надмірним використанням природних ресурсів. Наслідками стають підвищення температури, посухи, повені, танення льодовиків і втрата біорізноманіття.

Реклама

15 травня Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті / © pexels.com

15 травня Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями сумління. День, присвячений людям, які з моральних, релігійних або філософських переконань відмовляються від військової служби та участі у війні. Він привертає увагу до принципів ненасильства, миру та прав людини. У різних країнах правозахисні організації проводять акції, дискусії та інформаційні кампанії, наголошуючи, що право на відмову від військової служби є частиною міжнародних стандартів свободи сумління.

Новини партнерів