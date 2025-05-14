Яке свято 15 травня 2025 року / © ТСН

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15 травня 2025 року — четвер. 1177-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Пахомія Великого. Він жив у III—IV столітті (приблизно 292–348 роки), був видатним християнським святим і реформатором монашого життя. Народився він у Єгипті в язичницькій родині, однак після служби в армії, коли пережив духовний перелом, вирішив присвятити своє життя Христу. Спочатку шукав усамітнення та покаяння серед пустельників, але з часом став учнем одного з них і почав глибше розуміти сенс монашого шляху.

Пахомій зробив значний внесок у розвиток монашества, започаткувавши новий тип чернецтва. До нього монахи здебільшого жили поодинці, у повній самотності, проте Пахомій заснував першу організовану чернечу громаду, де ченці жили спільно, маючи єдині правила, обов’язки та молитви. Це стало справжнім новаторством, адже він вважав, що спільне життя ченців на основі взаємної дисципліни і праці сприяє духовному зростанню.

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Завдяки Пахомію з’явилися “Правила Пахомія”, що регламентували всі аспекти чернечого життя: від молитви й праці до покаяння і дисципліни. Ці правила стали основою для подальшого розвитку чернечого життя як в Єгипті, так і за його межами, впливаючи на чернечі ордени в інших християнських країнах, зокрема в Візантії.

Що не можна робити 15 травня

Не слід злословити, сваритися — день пов’язаний із духовним очищенням, тому намагаються уникати сварок, образ та негативних емоцій.

Не можна забувати про город і поле — люди вірили, що, якщо цього дня не приділити увагу сільськогосподарським справам, можна втратити урожай.

Забороняється розважатися — рекомендується більше звертати увагу на молитву та духовну практику, а не на світські справи.

Народні прикмети і традиції на 15 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

на осиці багато сережок — це передвістя багатого врожаю вівса та льону цього року.

коли солов’ї співають, можна очікувати хороший урожай зернових.

щойно розцвіла калина, час сіяти пшеницю та жито.

весь день стоїть тепла погода, такою буде й вся літо.

під час заходу сонця небо червоне — літо буде грозовим.

15 травня дме сильний холодний вітер — це обіцяє прохолодний травень та пізніше літо.

Як тільки розцвіла калина, час сіяти пшеницю та жито / © Pixabay

В народі 15 травня носило назву Пахом Теплий. Саме в цей період природа починає ставати теплішою, і народ спостерігає, як погода наближається до стабільно теплої.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 травня

Які завтра іменини: Пахомій.

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Талісманом людини, народженої 15 травня, є онікс. Цей камінь з давніх часів був оточений загадками. Вважалося, що онікс охороняє тільки тих, хто володіє великою силою духу і рішучістю.

Цього дня народилися:

1873 рік — Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави;

1935 рік — Радна Сахалтуєв, український художник і кінорежисер-мультиплікатор;

1972 рік — Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.

Пам’ятні дати 15 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 травня:

1648 рік — відбулася битва під Жовтими Водами, де повсталі українські козаки під проводом Богдана Хмельницького зіткнулися з авангардом військ Речі Посполитої (до 16 травня);

1848 рік — згідно з указом австрійського імператора Фердинанда І від 17 квітня, в Галичині скасували селянські повинності, що стало частиною великої селянської реформи;

1891 рік — Папа Римський Лев XIII оприлюднив енцикліку “Rerum Novarum”, в якій підтримав права робітників та виступив проти класової боротьби, заклавши основу християнської демократії;

1905 рік — заснування Лас-Вегаса;

1940 рік — у США почався продаж нейлонових панчіх;

1948 рік — початок арабо-ізраїльської війни;

1955 рік — у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції підписали Державний договір, що відновлював незалежність і демократичний статус Австрії;

1957 рік — Велика Британія провела термоядерний вибух в межах операції Grapple на атолі Молден, де бомба потужністю 300 кілотонн була викинута на висоті 8 миль (13 км);

1976 рік — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу;

1992 рік — наказом Міністра оборони України № 76 була заснована газета “Флот України”;

2022 рік — український гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія” виграв конкурс Євробачення з рекордними 631 балами від журі та глядачів. Фронтмен Олег Псюк під час виступу закликав до допомоги Маріуполю та “Азовсталі”, звернувшись до мільйонів глядачів.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день сім’ї / © unsplash.com

15 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день сім’ї. Він був офіційно проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року. Цей день має на меті підвищити усвідомлення важливості сім’ї як основи суспільства та ключового елементу соціального добробуту. У цей день проводяться різноманітні заходи, обговорення, дискусії та форуми, де розглядаються питання, що стосуються ролі сім’ї в суспільстві, викликів, з якими стикаються родини, і шляхів їх подолання. Міжнародний день сім’ї є важливим нагадуванням про потребу зміцнювати родинні зв’язки та забезпечувати сприятливі умови для здорового розвитку сімей по всьому світу.

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Також 15 травня День вишиванки в Україні. Припадає щороку на третій четвер травня. День вишиванки був започаткований 2006 року студентами Чернівецького університету, які вирішили носити вишиванки в один із травневих днів, щоб підкреслити свою приналежність до української культури. Ідея швидко стала популярною, і свято поширилося по всій Україні та серед українців за кордоном.

А ще 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Він має на меті привернути увагу до необхідності охорони клімату та навколишнього середовища, а також стимулювати дії щодо боротьби з глобальними кліматичними змінами. Це свято покликане підвищити обізнаність про виклики, які несе зміна клімату для планети, і наголосити на важливості збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь.

15 травня святкують Всесвітній день обізнаності про доступність. Був створений із метою привернення уваги до важливості створення доступного середовища для всіх людей, зокрема для осіб з інвалідністю. Це свято націлене на підвищення розуміння необхідності забезпечення рівних можливостей у різних сферах життя, від архітектурної доступності до доступу до інформації та послуг.

Також 15 травня Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті. Він присвячений правам людей, які, з етичних, релігійних або філософських причин, відмовляються брати участь у військових діях або служити в армії. Цей день акцентує увагу на важливості поваги до їхнього морального вибору та підкреслює необхідність захисту таких людей від репресій чи покарань. Свято було ініційоване міжнародними правозахисними організаціями, зокрема Міжнародною конфедерацією відмовників від служби, щоб підтримати людей, які з різних переконань обирають відмову від військової служби. Це важливий крок у боротьбі за права людей, які прагнуть жити в мирі і уникати насильства, а також засуджують участь у збройних конфліктах.

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А ще 15 травня Міжнародний день обізнаності про метод “кенгуру” у виходженні недоношених дітей. Він спрямований на підвищення свідомості про унікальну техніку догляду за недоношеними немовлятами, що передбачає тісний контакт шкіра до шкіри між батьками та дитиною. Цей метод має велике значення для фізичного і емоційного розвитку малюків, що народилися занадто рано, і є ключовим фактором для їх виживання та добробуту.

15 травня Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз. Він має на меті підвищення свідомості про це рідкісне генетичне захворювання, а також підтримку тих, хто страждає від нього, та їхніх сімей. Цей день сприяє поширенню знань про мукополісахаридоз (МПС), допомагаючи людям краще розуміти це захворювання та його наслідки для життя пацієнтів.

Також 15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки. Він спрямований на підвищення обізнаності про судинні родимки (гемангіоми) — доброякісні новоутворення на шкірі, що виникають через порушення в розвитку кровоносних судин. Це свято має на меті інформувати людей про ці утворення, їхні особливості, можливі ризики для здоров’я та методи лікування.

А ще 15 травня Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Спрямований на підвищення обізнаності про цю тяжку генетичну хворобу, яка має серйозні наслідки для нервової системи. Хвороба Гантінгтона — це прогресивне неврологічне захворювання, що вражає нервові клітини мозку і в кінцевому результаті призводить до порушень рухових функцій, когнітивних здібностей та психічного стану.

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