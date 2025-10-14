Яке свято 15 жовтня 2025 року / © ТСН

Реклама

15 жовтня 2025 року — середа. 1329-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 15 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Євтимія Нового. Євтимій народився близько 823 року в місті Опсікон, у Малій Азії (сучасна Туреччина), у благочестивій та заможній родині. Від юності він відзначався глибокою побожністю, любов’ю до молитви та прагненням до монашого життя. Батьки дали йому добру освіту, але його душа тяжіла не до світських почестей, а до духовних подвигів.

У 19 років Євтимій залишив дім і вступив до монастиря на горі Олімп у Віфінії — відомого центру чернецтва того часу. Там він прийняв чернечий постриг, відзначаючись суворим аскетизмом, мовчазністю та безперервною молитвою.

Реклама

Згодом він шукав ще більшої самоти й оселився в печері, де вів життя пустельника. Його духовна слава зростала — до нього приходили учні та миряни за порадами й молитвою.

У зрілому віці Євтимій переселився на острів Перістеронісій (поблизу узбережжя), де заснував обитель. Там він створив монастир, що швидко став осередком духовності й суворого чернечого життя.

Через деякий час преподобний оселився неподалік Фессалоніки, де знову заснував монастир. Він був не лише наставником ченців, а й духовним батьком для багатьох мирян. Його життя супроводжували численні чудеса: зцілення недужих, провидіння майбутнього, допомога під час лих. Святий прожив понад 70 років, до кінця зберігаючи духовну твердість і смирення. Він упокоївся близько 898 року у своїй обителі біля Фессалоніки.

Що не можна робити 15 жовтня

Не можна відкладати важливі справи, лінуватися — казали “Євтимій лінивих не любить — зиму без достатку проведеш”.

Не рекомендується позичати гроші — такі операції “вимивають” достаток з будинку.

Забороняється залишати на столі недоїдений хліб — це вважається зневагою.

Народні прикмети і традиції на 15 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

сонячний та ясний день — зима буде короткою і теплою;

туман — до вологої і м’якої зими;

береза і дуб все ще не скинули листя — чекайте на затяжну зиму;

вітер часто змінює напрямок — буде довготривала негода.

15 жовтня сонячний та ясний день — зима буде короткою і теплою / © unsplash.com

В народі 15 жовтня носило назву Євтимій Зимові ворота. Від цього часу очікували перші справжні заморозки і починали готуватися до холодів. Селяни завершували осінні польові роботи, лагодили дахи, утеплювали хати й господарські будівлі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 жовтня

Які завтра іменини: Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим.

Талісманом людини, народженої 15 жовтня є родоніт. Один із найвитонченіших і найжіночніших каменів, родоніт вирізняється ніжним рожевим відтінком, що символізує м’якість і натхнення. З давніх-давен його вважали оберегом для людей з багатим внутрішнім світом, особливо тих, хто займається творчістю та мистецтвом.

Цього дня народилися:

Реклама

1893 рік — Андрій Долуд, український військовий діяч, генерал-хорунжийАрмії УНР, начальник штабу Армії УНР Першого зимового походу, організатор УВВ;

1960 рік — Євген Комаровський, український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч;

1975 рік — Денис Шмигаль, прем’єр-міністр та міністр оборони України.

Пам’ятні дати 15 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 жовтня:

1583 рік — українські землі, що перебували у складі Речі Посполитої, разом з Іспанією, Португалією та більшістю італійських держав, відмовляються від юліанського літочислення та офіційно перейшли на григоріанський календар;

1615 рік — у Києві засновують Богоявленське братство та школу при ньому;

1815 рік — розпочинається заслання колишнього французького імператора Наполеона Бонапарта на острів Святої Єлени в Атлантичному океані;

Реклама

1840 рік — прах Наполеона урочисто переправляють з острова Святої Єлени до Франції;

1894 рік — у Франції заарештовують офіцера Альфреда Дрейфуса, звинувативши його у шпигунстві;

1926 рік — в Києві відкривається Російський драматичний театр, який нині носить ім’я Лесі Українки;

1964 рік — відбувається офіційна церемонія введення в дію нафтопроводу “Дружба”;

Реклама

1981 рік — засновують легендарний американський гурт Metallica;

1995 рік — Саддам Гусейн здобуває 99,96% голосів на президентських виборах в Іраку, фактично закріпивши свою абсолютну владу;

2003 рік — Китайська Народна Республіка стає третьою країною у світі — після СРСР та США — яка самостійно здійснила успішний пілотований космічний політ;

2005 рік — на Хрещатику в Києві відбувається масштабна сутичка між представниками націоналістичних та комуністичних сил.

Реклама

Яке завтра свято в Україні і світі

15 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день гідності. / © unsplash.com

15 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день гідності. Припадає на третю середу жовтня. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про важливість гідності, взаємоповаги та людяності в суспільстві. Перша подія відбулася в Швейцарії, де в одній зі шкіл було проведено майстер-клас, присвячений гідності. Від того часу ініціатива розширилася і охопила понад 80 країн світу, залучаючи сотні тисяч молодих людей до обговорень та заходів, спрямованих на розуміння власної гідності та поваги до інших.

Також 15 жовтня День здоров’я молочної залози. Це важлива ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про здоров’я молочних залоз, профілактику захворювань та важливість ранньої діагностики. Символом боротьби з раком молочної залози є рожева стрічка, яка стала міжнародним знаком підтримки жінок, які борються з цією хворобою, та нагадуванням про важливість своєчасного виявлення захворювання.

А ще 15 жовтня Міжнародний день займенників. Припадає на третю середу жовтня. Щорічна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість використання правильних займенників та підтримку інклюзивності в мовленні. Міжнародний день займенників був започаткований 2018 року з метою підвищення обізнаності про важливість використання правильних займенників, особливо для трансгендерних та небінарних осіб. Цей день сприяє розвитку культури поваги та інклюзивності в мовленні.

15 жовтня святкують Міжнародний день сільських жінок. Він був офіційно проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції № 62/136 від 18 грудня 2007 року. В Україні цей день також святкується, підкреслюючи важливість сільських жінок для аграрного сектора та розвитку сільських громад.

Реклама

Також 15 жовтня Міжнародний день миття рук. Це щорічна глобальна ініціатива, яку 2008 року започаткувала Генеральна Асамблея ООН за підтримки ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість миття рук з милом як ефективного та доступного способу запобігання хворобам і збереження життя людей.

А ще 15 жовтня Міжнародний день білої тростини. Біла тростина є не лише інструментом для пересування, але й символом свободи та самостійності незрячих людей. Дата була заснована з ініціативи Міжнародної федерації сліпих (International Federation of the Blind).