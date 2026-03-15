16 березня 2026 року — понеділок. 1481-й день війни в Україні.

Завтра, 16 березня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Савина і Папи. Святий мученик Савин Єрмопольський походив із єгипетського міста Єрмополь. Він був знатною людиною і правителем міста, але під час переслідувань християн залишив усе й переховувався разом з іншими віруючими. За переказом, його видав переслідувачам один жебрак, якому Савин раніше допоміг. Святого схопили, жорстоко катували і зрештою втопили у річці близько 287 року. Святий мученик Папа Ларандський жив у місті Ларанда (нині територія Туреччина). Він відкрито сповідував християнську віру під час гонінь імператора Максиміан. За відмову поклонитися язичницьким богам святого піддали тяжким катуванням, після чого стратили.

16 березня в Україні і світі святкують День свободи інформації. Міжнародни дата присвячена праву кожної людини отримувати інформацію про діяльність органів влади та інші суспільно важливі дані. Свято приурочене до дня народження Джеймс Медісон — одного з авторів Конституції США і четвертого американського президента. Він підкреслював, що демократичне суспільство може існувати лише тоді, коли громадяни мають доступ до інформації та знають, як діє влада.

Також 16 березня День чорної преси. Ця дата присвячена історії афроамериканських газет і їхній ролі у боротьбі за рівні права, свободу слова та справедливість. Саме цього дня 1827 року у Нью-Йорк почала виходити перша газета для чорношкірого населення — Freedom’s Journal. Її заснували журналісти й громадські діячі Самуель Корніш та Джон Браун Рассворм. Видання створили для того, щоб афроамериканці могли самі розповідати про своє життя, проблеми та прагнення до свободи.

А ще 16 березня День без селфі. Це день, коли людям пропонують зробити паузу від постійних фотографій і соціальних мереж, щоб більше жити справжнім моментом. Головна ідея свята — відкласти телефони й камери, звернути увагу на спілкування з людьми та навколишній світ, а не на лайки чи цифрове схвалення.