Яке свято 16 червня 2026 року / © ТСН

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16 червня 2026 року — вівторок. 1573-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

16 червня віряни святкують День пам’яті святого Тихона, єпископа / © unsplash.com

Завтра, 16 червня, віряни святкують День пам’яті святого Тихона, єпископа. Він жив наприкінці IV — на початку V століття. Він прославився глибокою вірою, милосердям і ревною боротьбою з язичництвом. За церковним переданням, ще від юних років Тихон допомагав нужденним, а після обрання єпископом дбав про духовне життя своєї пастви, навертаючи людей до християнства. Йому також приписують дар дивотворення та зцілення.

16 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день морських черепах / © pexels.com

16 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день морських черепах. Дату обрали на честь дня народження американського природоохоронця Арчі Карра, якого вважають засновником сучасних досліджень і захисту цих унікальних тварин. Мета свята — привернути увагу до проблеми збереження морських черепах, більшість видів яких перебувають під загрозою зникнення. Протягом понад 100 мільйонів років вони населяють океани, але сьогодні стикаються з численними небезпеками, спричиненими діяльністю людини.

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16 червня Міжнародний день водоспаду / © pexels.com

Також 16 червня Міжнародний день водоспаду. Його мета — привернути увагу до краси водоспадів, їхнього значення для екосистем та необхідності збереження природних ландшафтів. Водоспади є не лише мальовничими туристичними об’єктами, а й важливою частиною природних екосистем. Найвищим водоспадом світу є Водоспад Анхель, висота якого становить 979 метрів. Найпотужнішим за об’ємом води вважається Водоспад Ігуасу, що складається з понад 270 окремих каскадів. Одним із найвідоміших у світі є Ніагарський водоспад, який щороку приваблює мільйони туристів.

16 червня Міжнародний день сімейних грошових переказів / © pexels.com

А ще 16 червня Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його започаткувала Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку за підтримки Організація Об’єднаних Націй, щоб визнати внесок мільйонів трудових мігрантів, які фінансово підтримують свої родини. Для багатьох сімей грошові перекази від рідних, які працюють за кордоном, є важливим джерелом доходу.

16 червня святкують Міжнародний день африканської дитини / © pexels.com

16 червня святкують Міжнародний день африканської дитини. Його започаткувала Організація африканської єдності 1991 року, щоб привернути увагу до проблем дітей в Африці та важливості забезпечення їхнього права на освіту, безпеку і гідне майбутнє. Дата обрана на згадку про трагічні події 16 червня 1976 року, коли тисячі школярів вийшли на мирну демонстрацію в місті Совето. Учні протестували проти низької якості освіти та обов’язкового навчання мовою африкаанс, яка асоціювалася з політикою апартеїду. Мирна акція була жорстоко придушена, і багато дітей загинули або зазнали поранень.

16 червня Міжнародний день домашніх працівників / © pexels.com

Також 16 червня Міжнародний день домашніх працівників. Його започаткували після ухвалення Конвенції №189 Міжнародна організація праці 2011 року, яка вперше офіційно визнала права домашніх працівників на глобальному рівні. Мета свята — привернути увагу до умов праці та захисту прав цієї великої, але часто невидимої групи працівників.

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