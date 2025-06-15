Яке свято 16 червня 2025 року / © ТСН

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16 червня 2025 року — понеділок. 1209-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 червня, віряни святкують день пам’яті святого Тихона єпископа. Народився в місті Амафунт (нині Лімасол, Кіпр) в християнській родині пекаря. Від самого дитинства відрізнявся особливою доброзичливістю до вбогих, роздавав нужденним хліб, виявляючи до всіх справжню глибоку християнську любов.

В юні роки Тихон став читцем в церкві, згодом висвятився на пресвітера, а за доброчесне і справедливе життя став єпископом Амафунтським (наприкінці IV століття). Він невтомно проповідував Боже Слово, навертав язичників до Христа. Святий Тихон відомий своєю добротою, тихістю, милосердям. Спочив у мирі приблизно в першій половині V століття. Був похований в рідному місті.

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Що не можна робити 16 червня

Не можна косити траву, рубати дерева — наші предки вірили, що Святих Дух цього дня сходить на землю, а тому його не можна турбувати.

Забороняється працювати фізично, особливо в полі чи на городі — земля повинна відпочити.

Не слід злословити, лаятися, сваритися — краще почитайте молитву.

Народні прикмети і традиції на 16 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий вітер до щедрого урожаю хліба і фруктів;

дощ з блискавкою — чекайте на велику кількість грибів;

дощить — буде дощове літо, але великий урожай;

тиха і спокійна погода — до сухого та спекотного літа;

хмарно з проясненнями — до мінливого літа з великою кількістю гроз.

16 червня дощ з блискавкою — чекайте на велику кількість грибів / © unsplash.com

В народі 16 червня носило назву Духів День. Якщо свято Трійці припадало на попередню неділю, тоді наші предки вважали, що Святий Дух цього дня сходить на землю. Існували й особливі повір’я: “На Духа — земля дихає”, “На Духа — гріх землю турбувати”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 червня

Які завтра іменини: Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

Талісманом людини, народженої 16 червня є сардонікс. Мінерал, відомий людству ще з глибокої давнини. У старовину його вважали оберегом для тих, хто вирушає в мандрівку чи шукає нові горизонти. Саме тому прикраси з сардоніксом часто брали з собою як захист під час далеких подорожей.

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Цього дня народилися:

1906 рік — Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист;

1957 рік — Василь Вовкун, український режисер і сценарист;

1972 рік — Олег Костромітін, український ковзаняр, учасник двох Олімпіад.

Пам’ятні дати 16 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 червня:

1487 рік — відбувається битва при Стоук-Філд, яка завершує Війну Троянд в Англії — останній серйозний опір династії Тюдорів;

1578 рік — у Львові було публічно страчують козацького провідника та молдовського правителя Івана Підкову;

1746 рік — на території сучасної Італії стається битва при Плацентії — один із епізодів війни за австрійську спадщину;

1815 рік — в ході Наполеонівських війн відбувається битва при Лін’ї, де війська Наполеона здобувають перемогу над прусською армією;

1874 рік — у Кембриджі відбувається урочисте відкриття Кавендіської лабораторії — майбутнього осередку видатних наукових відкриттів у галузі фізики;

1903 рік — Генрі Форд засновує компанію Ford Motor;

1919 рік — Святий Престол визнає незалежність Української Народної Республіки;

1934 рік — в Харкові стартує перший з’їзд письменників України, результатом якого стає створення Спілки письменників України (СПУ);

1940 рік — СРСР висуває Естонії та Латвії ультимативні вимоги щодо зміни урядів і введення радянських військ;

1953 рік — в Східному Берліні спалахує страйк будівельників, який невдовзі переростає у широкомасштабне антиурядове повстання в НДР (17 червня), спрямоване проти радянського режиму;

1998 рік — світ вперше стає свідком прямих онлайн-трансляцій пологів: американка з Флориди народжує хлопчика на ім’я Шон перед очима інтернет-користувачів;

2014 рік — в розпал російсько-української війни, українські сили звільняють від бойовиків селище Металіст на Луганщині.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 червня Міжнародний день водоспаду / © unsplash.com

16 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день домашніх працівників. Дата приурочена до ухвалення Конвенції №189 Міжнародної організації праці (МОП) “Про гідну працю для домашніх працівників”. Понад 75 мільйонів людей у світі працюють у домашньому секторі, переважно це жінки та мігранти.

Також 16 червня Міжнародний день водоспаду. Хоча це і неофіційне, проте досить важливе свято, яке покликане звернути увагу людей на екологічну цінність, красу та вразливість водопадів. Ідея створити таке екологічне свято виникла у природоохоронців, насамперед, в країнах Південної Америки та Азії, де зникають водоспади через масове будівництво ГЕС.

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А ще 16 червня Всесвітній день морських черепах. День, який присвячений охороні цих давніх мешканців океанів, підвищення обізнанності про ті загрози, які їм загрожують, важливості їхнього збереження для екосистеми планети Земля. Дату обрали на честь дня народження доктора Арчі Карра. Він був американським біологом, його вважають батьком захисту морських черепах.

16 червня святкують Міжнародний день сімейних грошових переказів. Головна мета цього дня полягаю у підвищенні обізнанності про важливість грошових переказів, які відсилають мігранти своїм сім’ям щодня. Цікаво, що у світі щодня передається понад 600 мільярдів доларів США.

Також 16 червня Міжнародний день африканської дитини. День заснували у пам’ять про трагічні події 16 червня 1976 року в Південній Африці, коли сотні дітей, переважно чорношкірих учнів, вийшли на протест проти расиської освітньої політики режиму апартеїду. Протест був жорстоко придушений, багато дітей отримали поранення і загинули.