16 квітня 2026 року — четвер. 1512-й день війни в Україні.

16 квітня віряни святкують День пам’яті святих мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії / © pexels.com

Завтра, 16 квітня, віряни святкують День пам’яті святих мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії. Вони були сестрами або духовно близькими подругами та з юності присвятили себе християнському життю — молитві, посту й добрим справам. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана їх заарештували за відмову принести жертву язичницьким богам. Святих піддали допитам і катуванням, але вони твердо залишилися у вірі. За переказами, їх кинули у вогонь, і вони прийняли мученицьку смерть, не зрікшись Христа.

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу / © pexels.com

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Його мета — привернути увагу до значення голосу як головного інструмента спілкування, професійної діяльності та творчості, а також до профілактики захворювань голосового апарату. Свято започаткували наприкінці 1990-х років за ініціативи лікарів-отоларингологів і фоніатрів, які хотіли підвищити обізнаність про здоров’я гортані та голосових зв’язок.

16 квітня День обізнаності про стрес / © pexels.com

Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Головний акцент — навчитися розпізнавати стрес на ранніх етапах і не ігнорувати сигнали організму, а також формувати здорові звички відновлення. Цього дня проводять лекції та вебінари про психічне здоров’я, практики релаксації, медитації, дихальні вправи, консультації психологів.

16 квітня Всесвітній день крапки з комою / © Фото з відкритих джерел

А ще 16 квітня Всесвітній день крапки з комою. Символ крапки з комою обрано невипадково: у письмі вона означає паузу, але не кінець речення. Так само в житті вона символізує ідею, що історія людини «не закінчується», навіть після важких періодів. Цей день пов’язують із рухом Project Semicolon, який виник як ініціатива підтримки ментального здоров’я та профілактики самогубств. Люди по всьому світу використовують «;» як знак солідарності та надії.