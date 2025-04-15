Яке свято 16 квітня 2025 року / © ТСН

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16 квітня 2025 року — середа. 1148-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 квітня, віряни святкують день пам’яті святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії. Вони постраждали за християнську віру у місті Аквілеї (на території сучасної Італії) під час жорстоких гонінь за імператора Діоклетіана наприкінці III — на початку IV століття. За переказами, вони були сестрами або, принаймні, духовно спорідненими дівами, які обрали шлях цнотливості, молитви та вірного служіння Господу.

У час, коли сповідування християнства суворо каралося, Агафія, Ірина і Хіонія відкрито відмовилися принести жертву язичницьким божествам, демонструючи непохитну відданість Христові. За це їх було заарештовано й приведено на суд. Незважаючи на жорстокі тортури та загрозу смерті, вони твердо трималися своєї віри.

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Хіонію та Агафію стратили першими — їх було спалено живцем. Ірина певний час залишалась у в’язниці. Влада кілька разів намагалася змусити її зректися віри, однак вона залишилася вірною Христу. Зрештою й вона прийняла мученицьку смерть.

Що не можна робити 16 квітня

Забороняється сваритися, бажати зла — сварки, образи чи погані думки могли “відгукнутися” у житті.

Не слід влаштовувати гучних розваг — гучні гуляння, забави та інші розважальні заходи не є доречними.

Не можна копати землю, сіяти чи займатися важкою домашньою працею.

Народні прикмети і традиції на 16 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо зранку туман — буде щедре врожайне літо, особливо на хліб;

вітер на Агафію, Ірину і Хіонію — літо буде буремне, з частими грозами;

дощ у цей день — до доброго врожаю ягід і грибів;

ясний захід сонця 16 квітня — до тривалої сухої погоди;

якщо на небі багато зірок увечері — буде врожай на горох і гречку;

якщо ще лежить сніг або випаде раптово — весна буде затяжною, літо прийде пізно;

якщо на деревах бруньки вже набубнявіли — скоро прийде справжнє тепло.

16 квітня на деревах бруньки вже набубнявіли — скоро прийде справжнє тепло / © unsplash.com

В народні 16 квітня носило назву Ірина Розсадниця або Микита Вододіл. Назва “Розсадниця” — від слова “розсада”, тобто це період, коли починають активно займатися садівництвом: готують грядки, сіють капусту, помідори, іншу городину для пересадки у відкритий ґрунт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 квітня

Які завтра іменини: Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Василина, Галина, Ірина.

Талісманом людини, народженої 16 квітня є онікс. Це одна з форм кварцу, яку здавна вважали не просто мінералом, а джерелом потужної магії. Люди вірили, що цей камінь має здатність пробуджувати внутрішню силу, рішучість і владність, тому його називали оберегом справжніх лідерів.

Цього дня народилися:

1841 рік — Христина Алчевська, українська педагогиня, організаторка народної освіти;

1882 рік — Юрій Глушко, український громадський і політичний діяч, один із організаторів українського національно-культурного й громадського життя на Зеленому Клині;

1926 рік — Борис Возницький, український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, Герой України.

Пам’ятні дати 16 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 квітня:

1178 до н.е. — Над Землею відбулося повне сонячне затемнення, і, за астрономічними обчисленнями, саме в цей день легендарний Одіссей завершив свою довгу 20-річну одіссею, повернувшись додому на Ітаку після Троянської війни;

73 рік — Римські війська захопили фортецю Масада, що стало символічним кінцем єврейського повстання проти римського панування в Юдеї;

1346 рік — Стефан Душан урочисто проголосив створення Сербського царства, започаткувавши нову епоху в історії Балкан;

1574 рік — На українських землях уперше документально зафіксовано згадку про вертеп — народну форму театрального дійства, яка з часом стане частиною різдвяної традиції;

1632 рік — Народження однієї з перших вищих освітніх установ у Східній Європі — заснування Києво-Могилянської академії, що відіграє ключову роль у формуванні української інтелігенції;

1705 рік — Англійська королева Анна надала Ісааку Ньютону лицарське звання — вперше в історії Британії вчений отримав таку честь саме за свої наукові досягнення;

1848 рік — Імператор Фердинанд I підписав історичний патент про скасування панщини в Галичині — уперше на теренах імперії було юридично ліквідовано феодальні повинності;

1871 рік — Прийнято Конституцію новоствореної Німецької імперії, а Берлін проголошено її офіційною столицею — документ залишався чинним до 1919 року;

1912 рік — Англійка Гаррієт Квімбі увійшла в історію авіації як перша жінка, яка самостійно перелетіла Ла-Манш на літаку;

1922 рік — У Рапалло підписано договір, що відновив дипломатичні зв’язки між Німеччиною та радянською Росією — важливий геополітичний крок у міжвоєнний період;

1936 рік — У Львові розгорнулися масові акції протесту робітників проти польського уряду — один із виразних проявів соціального неспокою того часу;

1945 рік — Трагедія в Балтійському морі: радянський підводний човен Л-3 торпедував німецьке судно “Гойя”, на борту якого перебували тисячі біженців. Загинуло близько 7000 людей;

1947 рік — Американський фінансист Бернард Барух уперше вжив термін “холодна війна”, окресливши нову реальність напружених відносин між СРСР і США;

1995 рік — Україна стала першою з країн колишнього СРСР, яка отримала власний міжнародний телефонний код — “380”, що символізував її вихід у глобальний простір;

2000 рік — Відбувся всеукраїнський референдум, на якому більшість громадян підтримали реформу Верховної Ради: скорочення кількості депутатів, скасування їх недоторканності та розширення повноважень президента на розпуск парламенту;

2000 рік — Георгій Гонгадзе разом з Оленою Притулою створили “Українську правду” — перше україномовне інтернет-видання, яке стало символом незалежної журналістики в країні;

2003 рік — Укладено Афінський договір, за яким до Європейського Союзу приєдналися одразу 10 нових держав: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина й Угорщина. Документ набув чинності 1 травня 2004 року.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу / © unsplash.com

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Це день, присвячений нашому головному інструменту спілкування, емоцій, натхнення й впливу — голосу. Це не просто про спів чи ораторське мистецтво. Це про турботу про голос, про усвідомлення його сили, крихкості та незамінності в повсякденному житті. Адже ми говоримо, співаємо, сміємося, кричимо, шепочемо — й усе це завдяки голосу. Він — не лише частина нас. Він передає настрій, внутрішній стан, характер, а іноді навіть “кричить” про хвороби, ще до того, як ми помітимо інші симптоми.

Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Це день, коли ми зупиняємося і усвідомлюємо, як стрес може впливати на кожного з нас і чому важливо вчитися справлятися з ним. Стрес — це невід’ємна частина нашого життя, адже ми всі стикалися з ним у різних ситуаціях. Він може виникати через роботу, сімейні проблеми, фінансові труднощі або навіть соціальні негаразди. Важливо розуміти, що стрес може бути як корисним, коли мобілізує наші сили для досягнення мети, так і шкідливим, якщо він виходить з-під контролю і починає руйнувати наше здоров’я.

А ще 16 квітня День врятування слона. Він має на меті звернути увагу на необхідність захисту слонів, які стикаються з численними загрозами. Цей день створений для того, щоб інформувати людей про проблеми, які постають перед слонами, та наголосити на важливості їхнього збереження в дикій природі. Слони — не просто величезні і вражаючі тварини, вони також грають важливу роль у підтримці екосистем. Вони допомагають зберігати здоров'я лісів і саван, розповсюджуючи насіння, створюючи шляхи для інших тварин і підтримуючи рівновагу в природі. Однак слони стикаються з численними небезпеками через діяльність людини.