16 лютого 2026 року — понеділок. 1453-й день війни в Україні.

16 лютого віряни святкують День пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших / © Pixabay

Завтра, 16 лютого, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Памфіл був пресвітером у Кесарії Палестинській, відомим богословом і великим знавцем Святого Письма. Він заснував бібліотеку, опікувався переписуванням і збереженням християнських книг. За відмову зректися віри зазнав тортур і був страчений. Порфирій, його учень і слуга, відкрито сповідав християнство під час страти Памфіла, за що також був підданий мукам і прийняв мученицьку смерть. Разом із ними постраждали й інші мученики — Селевк, Феодул, Валент, Павло та кілька воїнів і мирян, які відкрито засвідчили свою віру у Христа. Їхній подвиг став прикладом мужності, вірності та духовної стійкості Церкви в часи жорстоких переслідувань.

16 лютого в Україні святкують Масницю. / © Pixabay

16 лютого в Україні святкують Масницю. Давнє народне свято, яке відзначають напередодні Великого посту. Воно поєднує християнську традицію та стародавні звичаї проводів зими й зустрічі весни. Триває Масниця тиждень перед постом і в церковній традиції має назву Сиропусний (Сирний) тиждень — м’ясо вже не вживають, зате дозволені молочні продукти, яйця, масло.

16 лютого Всесвітній день турботи / © pexels.com

Також 16 лютого Всесвітній день турботи. Неформальний міжнародний день, присвячений увазі, підтримці й людяності у стосунках між людьми. Його сенс — нагадати, що турбота — це не дрібниця, а щоденна практика, яка змінює життя.

16 лютого День військового журналіста України

А ще 16 лютого День військового журналіста України. Це професійне свято людей, які фіксують війну словом, фото й відео, працюючи там, де небезпека — щоденна реальність. Цю дату обрали не випадково — саме 16 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве на Донеччині загинув військовий журналіст, редактор телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін, який до останнього фіксував події війни, виконуючи бойове завдання.