Яке завтра, 16 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 16 лютого, починається Масниця, також День військового журналіста України. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. До Нового року залишилося 319 днів.
16 лютого 2026 року — понеділок. 1453-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 16 лютого, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Памфіл був пресвітером у Кесарії Палестинській, відомим богословом і великим знавцем Святого Письма. Він заснував бібліотеку, опікувався переписуванням і збереженням християнських книг. За відмову зректися віри зазнав тортур і був страчений. Порфирій, його учень і слуга, відкрито сповідав християнство під час страти Памфіла, за що також був підданий мукам і прийняв мученицьку смерть. Разом із ними постраждали й інші мученики — Селевк, Феодул, Валент, Павло та кілька воїнів і мирян, які відкрито засвідчили свою віру у Христа. Їхній подвиг став прикладом мужності, вірності та духовної стійкості Церкви в часи жорстоких переслідувань.
16 лютого в Україні святкують Масницю. Давнє народне свято, яке відзначають напередодні Великого посту. Воно поєднує християнську традицію та стародавні звичаї проводів зими й зустрічі весни. Триває Масниця тиждень перед постом і в церковній традиції має назву Сиропусний (Сирний) тиждень — м’ясо вже не вживають, зате дозволені молочні продукти, яйця, масло.
Також 16 лютого Всесвітній день турботи. Неформальний міжнародний день, присвячений увазі, підтримці й людяності у стосунках між людьми. Його сенс — нагадати, що турбота — це не дрібниця, а щоденна практика, яка змінює життя.
А ще 16 лютого День військового журналіста України. Це професійне свято людей, які фіксують війну словом, фото й відео, працюючи там, де небезпека — щоденна реальність. Цю дату обрали не випадково — саме 16 лютого 2015 року поблизу міста Дебальцеве на Донеччині загинув військовий журналіст, редактор телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін, який до останнього фіксував події війни, виконуючи бойове завдання.