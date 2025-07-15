Яке свято 16 липня 2025 року / © ТСН

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16 липня 2025 року — середа. 1239-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 16 липня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів. Він був єпископом Севастії в Малій Вірменії. Атеноген відрізнявся дуже великою мудрістю та навіть був настоятелем монастиря, де навчав своїх учнів. Коли імператором був Діоклетіан, який дуже жорстоко ставився до християн, тисячі вірян піддалися страшним катуванням. Атеногена і його 10 учнів також заарештували. Перед стратою він встиг благословити учнів та зміцнити їх в вірі.

Що не можна робити 16 липня

Забороняється робота з вогнем та гострими предметами — день пов’язаний з очищенням через жертву.

Не можна копати, шити, вишивати — в давнину наші предки уникали будь-яких хатніх справ.

Не слід шумно веселитися — краще провести день в молитві.

Народні прикмети і традиції на 16 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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дощить на Атеногена — до вогкої осені;

ранок холодний — чекайте на ранню зиму;

16 липня гроза — до великої кількості грибів;

під вечір стелиться туман — буде гарна погода наступного дня;

сухий та сонячний день — чекайте на сприятливу погоду;

багато роси — до ясного дня.

16 липня під вечір стелиться туман — буде гарна погода наступного дня / © unsplash.com

В народі 16 липня носило назву Атеногенів день. Найпоширеніша назва — за іменем святого священномученика Атеногена. В народі казали: “На Атеногена — не гнівися даремно”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 липня

Які завтра іменини: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

Талісманом людини, народженої 16 липня, є бурштин. Вважається надзвичайно сильним природним засобом, що допомагає організму протистояти різноманітним недугам. Йому приписують здатність пригнічувати запальні процеси, знешкоджувати токсини та зупиняти розвиток шкідливих бактерій.

Цього дня народилися:

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1967 рік — Сергій Котенко, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України;

1977 рік — Юрій Коваленко, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України;

1993 рік — Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.

Пам’ятні дати 16 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 липня:

622 рік — відбувається знаменна Гіджра — релігійна та історична подія, що ознаменувала заснування ісламу як світової релігії;

1054 рік — у Константинополі завершуються невдалі переговори між Римською і Візантійською церквами щодо впливу на південну Італію та релігійних доктрин;

1212 рік — християнські війська здобувають визначну перемогу над Альмохадами в битві при Навас-де-Толосі на Іберійському півострові, зміцнивши християнський вплив у Іспанії;

1643 рік — голландський мореплавець Маартін де Фриз очолбє експедицію, яка відкриває для європейців острів Сахалін;

1661 рік — у Стокгольмі вперше в Європі вводять в обіг банкноти;

1790 рік — на карті Сполучених Штатів з’являється новий адміністративний округ — округ Колумбія;

1909 рік — засновують автомобільну компанію “Audi”;

1912 рік — у Києві, за участі міського і краєвого керівництва, урочисто відкривають Бессарабський критий ринок;

1917 рік — Українська Центральна Рада ухвалбє Другий Універсал;

1919 рік — під натиском польських військ Українська Галицька Армія відступає за річку Збруч, залишивши Східну Галичину та відійшовши на територію Наддніпрянщини;

1923 рік — італійський диктатор Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри;

1938 рік — під тиском політичних репресій у Польщі було майже повністю вилучають архієпископське послання Собору єпископів Автокефальної православної церкви;

1945 рік — США здійснюють перше в історії випробування атомної бомби, підривши її в рамках операції “Триніті”;

1951 рік — у світ виходить знаменита повість Джерома Селінджера “Ловець у житі”;

1965 рік — відкривають тунель під Монбланом;

1990 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалює Декларацію про державний суверенітет України;

1996 рік — Майкл Джексон дарує безкоштовний королівський концерт султану Брунею;

1997 рік — Валерій Пустовойтенко очолює Кабінет Міністрів України;

2007 рік — стається залізнична аварія неподалік села Ожидів на Львівщині;

2010 рік — в Одесі стартує Перший міжнародний кінофестиваль, що стає значущою подією в культурному житті України;

2019 рік — набирає чинності закон України, що забезпечує функціонування української мови як державної, зміцнюючи національну ідентичність.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет / © ТСН.ua

16 липня в Україні святкують День ухвалення Декларації про суверенітет. Це одна з ключових дат у сучасній історії країни, яка стала важливим кроком на шляху до незалежності. Декларацію ухвалили 16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР. Декларація про державний суверенітет — це офіційний документ, у якому Україна проголосила свою верховну владу над усією своєю територією та підтвердила право на власну державність.

Також 16 липня День бухгалтера та аудитора в Україні. Бухгалтери та аудитори — це фундамент довіри у фінансових справах. Від їхньої чесності, професіоналізму і уважності залежить стабільність бізнесу і державної економіки. Вони допомагають керівникам приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати витрати та планувати розвиток.

А ще 16 липня Міжнародний день драг-культури. Драг-культура — це форма самовираження, яка полягає в перетворенні зовнішності за допомогою костюмів, макіяжу, париків і акторської гри. Драг-артисти (drag queens, drag kings) часто створюють яскраві образи, які кидають виклик традиційним уявленням про гендер і красу.

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16 липня святкують Всесвітній день PR-фахівця. PR-фахівці грають ключову роль у створенні іміджу компаній, формуванні громадської думки та успішному просуванні ідей і продуктів. Вони є мостом між організацією і суспільством, допомагаючи знаходити спільну мову.

Також 16 липня Всесвітній день змій. Незважаючи на їхню важливість, змій часто бояться, а іноді й винищують через міфи та неправильне розуміння. Цей день допомагає боротися з упередженнями, пропагує знання і повагу до цих рептилій.